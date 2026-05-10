讓綠色照顧為老農安養晚年 老農津貼與農退儲金制度化　農民退休更安心

【撰文／陳吉仲

國立中興大學應用經濟系特聘教授，美國德州農工大學農業經濟學系博士。曾任農業部長、農委會主委。父母為屏東縣萬丹鄉農民，從小協助父母務農。研究領域包括氣候變遷與糧食安全、農業政策、國際農產貿易等。】

臺灣已於2025年邁入超高齡社會，農漁村65歲以上人口比例也持續升高，農業部門需擬定政策、跨部門規畫農漁村軟硬體，讓年長者生活有保障又豐富。除了以「永續公平」為方向，擬定農民福利政策走向，透過目前持續舉辦的綠色照護，並改善偏鄉對外交通，將醫療、外出採買等需求串連，都有助老農生活更安心、安全。

依據2020年農業普查，臺灣65歲以上農家人口數約62.6萬人，占全國65歲以上人口16.8%，意即每6位長輩就有1名來自農村；農業部門超過65歲的人口，自2012年的16.4%升至2022年的21.3%，等於每5位農民便有1位是老農。再從具農保（農民健康保險）資格、領老農津貼的人數來看，去（2025）年底約有54萬人。

數據顯示，農漁村長者人口比例增加，對農業生產、農村的勞動力和生活等有不同的正負影響。老農辛苦一輩子後，如何安養且健康生活，筆者認為應從基本的農民福利制度、日常生活所需做起，筆者針對老農的福利政策、綠色照顧站、偏鄉交通平權提出建議，以達成總統賴清德「幸福農村」願景。

對於老農而言，老農津貼是重要的回饋與生活支持，兼具安定農村社會作用。

農民福利政策應追求永續公平 老農津貼「政治喊價」調漲非良策

在鄉下，有些農民會說：「政府比子女孝順」，因為農保資格達15年的農民，且年滿65歲，便可領取老農津貼，每月25日，政府會準時撥付入戶。農民長期為國家的糧食安全付出貢獻，老農津貼是政府對農民應有的回饋，且老農津貼也在鄉村貢獻非常重要的社會安定功能。

依照《老農津貼暫行條例》現行規定，因物價會隨時間上漲，生活成本也會逐漸攀升，所以老農津貼會參考消費者物價指數，每4年調整1次、反映物價水準。

以近期調整為例，2016年1月時，老農津貼每月7,256元，2020年1月則調整為每月7,550元，2024年1月再上調為每月8,110元，預計2028年會依物價指數再往上調整，讓住在鄉下的農民老有所依。行政院院會今年1月拍板，將老農津貼調至1萬元，並考量物價波動達一定程度，可改為2年調整方案送立法院。

先前朝野各黨立委均多次要求再提高老農津貼，從現行每月8,110元，加碼喊到1.2萬至1.5萬元不等。如此政治喊價，不僅與現行參考物價指數的制度化調整有所不同，也無法讓現行的老農津貼制度更往前走。

可預期的是，若無任何配套措施、任由立法委員任意加碼，最後可能傷害臺灣農業及農民。理由如下：

1、排擠農業部其他預算

目前農業部每年支出老農津貼約500多億元。該筆預算為必須編列的法定支出，倘若提高到每月1.2萬元，每年支出至少再增加250億元。屆時，每年老農津貼支出超過700億元，將占農業部公務預算一半以上，恐嚴重排擠其他政策經費，例如：冷鏈、自動化政策等，產業競爭力無法提升，也將使農民收入難以提高。

2、造成政府支出效益成本比下降

每增加1,000元老農津貼，代表1年總經費增加近70億元，因為是政府移轉性支出，農民直接增加同樣金額收入。若和其他政策比較，例如：2018年起，學校午餐使用三章一Q國產食材，透過需求帶動供給，2017年產銷履歷驗證面積為1萬2511公頃、有機友善驗證面積為8973公頃，成長至2025年產銷履歷12萬1242公頃、有機友善2萬8606公頃。

全國每年獎勵在地食材經費不到50億元，但標章驗證面積成長、學童直接享受到高品質的臺灣農產品，家長也更放心，政策創造效益超過百億元。與直接提高老農津貼相比，兩者政策的本益比相差太大，對臺灣農業影響效果亦不同。

近10年產銷履歷、有機、友善面積增加，更在數字增長外創造額外政策效益。

3、農地恐會更細分破碎

農民加入農保資格，農地面積為要件之一，自耕需要有1分地，承租則需2分地。近年每戶農家規模好不容易開始增加，若老農津貼大幅度加碼，增加農保誘因，可能導致農地更細分，每戶農家經營規模恐又縮減，屆時農業兼業比例仍居高不下，最後造成臺灣農業競爭力倒退。

老農津貼加碼的影響，可能加劇臺灣農地破碎化問題。

4、跨職業族群不公爭議

農民退休金制度是由基礎年金的「老農津貼」加上「農民退休儲金」構成。具農保資格的農民加入農民退休儲金，提撥30年等到65歲退休後，每個月除了可領到農退儲金28,692元，再加上老農津貼，共可領到約4萬元。農民退休所領到的金額不僅大幅高於勞工，也比一些公務人員要好。這不只易造成職業族群間不公平爭議，更成為假農民出現的誘因。

為避免以上問題，筆者建議老農津貼調整及完整老農福利配套措施如下：

1、從津貼轉向建立農民年金制度

和日本、韓國及歐盟等先進國家比較，可以發現這些國家的老農退休制採年金或社會保險。臺灣目前已建立農民退休儲金制度，意即，以現行的老農津貼為基礎，再加上按月提繳的退休儲金，這是針對65歲以下農民建立的退休福利制度，但是65歲以上仍以津貼方式進行。

目前勞工已有勞保年金制度，或者未來全國不分職業年金制度要齊一，可將老農津貼逐步調整為年金制度，也就是說，有65歲以上持續維持領取老農津貼，某一年齡層以下且有農保資格者，改為農民年金，如此一來，未來農民達65歲後，便可領取其年金加退休儲金。此制度的建立，不僅確保農民從農退休保障，有助於臺灣未來建立起完整的全國年金制度。

資料整理／陳吉仲

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