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翻轉銀髮飲食的七道關卡 讓愛不再難以下嚥 找回餐桌上的尊嚴與溫度

聯合新聞網／ 豐年
臺灣於2025年12月底，65歲以上老年人口占比正式突破20%門檻，達到467.3萬人。
臺灣於2025年12月底，65歲以上老年人口占比正式突破20%門檻，達到467.3萬人。

【撰文／吳櫂暄　營養餐圖片提供／財團法人食品工業發展研究所】

第一道關卡：吃得下嗎？

每到吃飯時間，阿嬤看著碗裡的瘦肉絲和青菜，總會下意識地皺起眉頭。她咬下一根青菜梗，卻咀嚼得太累，太陽穴甚至有些發痛，最後只能無奈地吐在衛生紙裡，轉而只挑稀飯配醬瓜吃。家人看在眼裡，心裡滿是焦慮，老化讓阿嬤的身體處於發炎狀態，消耗的能量比年輕人更多，但能吃進去的蛋白質卻越來越少，久而久之，雙腿變得纖細，走路開始不穩。

「吃得下、吃得動，長輩能把東西吃進去，才有機會談到營養。」營養師公會全聯會副理事長張惠萍認為，必須依照咀嚼、吞嚥能力，提供長輩適合的食物。對此，營養師公會全聯會常務監事郭素娥也提到：「如果再加上每餐食物都剁得碎碎的，看起來不好吃的樣子，也難以引起食慾。所以營養一定是要能吃得進去再談，不然健康概念一切都是白搭。」

事實上，長輩在進食時面臨的挑戰，不僅止於咀嚼與吞嚥功能退化，也可能與消化系統老化有關。營養師公會全聯會副理事長葉佳雯指出：「年輕時覺得吃飯是容易的事，但對長輩來說其實並不容易。所以飲食設計的重點，是讓長輩願意吃、安全吃、有尊嚴的吃，食物質地的改變就是關鍵。」雙和醫院營養室營養師楊雅嵐也觀察到，大部分的老人家有牙口不好、唾液分泌減少、舌頭攪拌能力降低的狀況：「食物如果沒有經過質地調整，就會影響進食量。他吃進去的少，但消耗的多，就會變成一個熱量攝取的負平衡，長期熱量不足進而造成營養不良。」

此外，進食過程是否費力，也是不可忽視的因素，台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會常務理事鄭千惠說：「所謂的進食效能，指的是長者完成一餐所需付出的力氣與時間。當食物質地不友善、過於堅硬時，長者必須反覆咀嚼、花費較長時間才能吞嚥，進食效能自然就會下降。我們希望長輩在進食過程中，不必耗費太多力氣，也能順利、安全地完成一餐。」

第二道關卡：吃得安不安全？

有一天，阿嬤喝水時突然劇烈嗆咳，滿臉通紅。幾天後，她沒感冒，卻開始微微發燒，體溫在37.8度。這正是吸入性肺炎的無聲前兆—隨著神經肌肉退化，蓋住氣管的會厭軟骨功能下降，湯湯水水、質地不均勻的食物或是鬆脆的糕點餅乾，吞嚥時稍有不慎，就直接滑進了肺裡。為了安全，孫子忍痛把所有飯菜都打成了泥。阿嬤看著那碗灰綠色的糊狀物，眼底閃過一抹哀傷。

為什麼食物的軟硬這麼重要？這不只是關乎食慾，更直接牽動生命安全。衛生福利部統計，2023年肺炎死亡人數達1.7萬人，高齡者咀嚼吞嚥困難正是其中的隱形風險。楊雅嵐直言：「這也是為什麼我們專注在食品的質地調整，特別是在牙齦咀嚼、舌頭壓碎跟無需咀嚼這部分，就是因為擔心嗆咳造成的吸入性肺炎。」葉佳雯也說：「我們一般人偶爾嗆到就感覺無比疼痛，但是有些長輩一天可能要嗆到20次以上。對他們來說，進食的首要考量不是想吃什麼，而是能否安全吃。如果父親想吃米糕，孩子買回去卻造成吞嚥困難而嗆咳噎到，這都會帶來生命危險。」在實際的進食現場中，嗆咳的風險比家屬想像得更頻繁，也更痛苦。

進食安全不僅止於避免嗆咳，也包含食物中不該存在的危險因子。對一般人來說，吃魚會小心魚刺、啃骨頭時會特別注意碎骨。張惠萍表示：「對長輩而言，牙齒功能退化、無法充分咀嚼時，進食風險往往會被低估，甚至可能演變成致命隱憂。」需要注意的是，風險不只來自「太硬咬不動」的食物；「太黏」同樣潛藏危機。以湯圓為例，若缺牙或咀嚼無力，無法把食物充分咬碎、與唾液混合形成好吞的食團；一旦在吞嚥瞬間，舌頭推送與咽喉協調不佳，就可能導致食物卡在咽喉、嗆咳，甚至發生窒息風險。換言之，對吞嚥功能較弱的長輩來說，「黏」有時比「硬」更危險，需要特別留意。

第三道關卡：讓長輩不再憑感覺吃

每次進廚房，對孫子來說都像是一場艱難的心理測試。肉要剁多碎才不會嗆到？菜要煮多久才算夠軟？煮太爛，阿嬤嫌味道不對；煮太硬，又擔心她咬不動。一頓看似平常的飯，其實對家人和長輩都像一場小考：阿嬤要小心地試探每一口質地，孫子緊張地觀察他的吞嚥反應，這份憑感覺的拿捏，讓壓力像看不見的重擔，壓在餐桌的每個角落。

當食物質地不均成為長輩健康的隱形成本與風險，唯有透過科學化的食物設計，才能建立一道安全的防線。這也正是臺灣推動「Eatender銀髮友善食品標誌」的初衷—將長輩的進食能力轉化為可理解、操作的食品設計，保障每一口安全。「經過1 0年的評選，制度已愈趨成熟，Eatender也引導產業界開發更適合長者的食品。」但其實過程並不順利，郭素娥回憶道：「最初有些廠商抓不到方向，以為只要軟就好，結果太黏，那也不行。現在包裝備餐已是評選標準的一部分，如果長輩無法自行撕開包裝，甚至包裝可能過於尖銳容易扎手，這些都是扣分的細節。」

每家業者都必須有明確策略，擬定自家產品要提供給哪一類受眾，如亞健康族群、病人或更嚴重的族群。鄭千惠認為，產品能對應到明確的受眾，才能知道如何精準改良：「廠商必須把產品規格化、標準化，不能今天米漿很稠，明天卻很稀，當稠度不一時，液體在口腔與咽部的流速就會不同，長輩在飲用時便可能因此增加吞嚥風險。長輩飲用的流速不一，就會產生風險。」所以，除了固體食物的質地問題，液體的流速與水分管理則是另一個關鍵門檻。

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