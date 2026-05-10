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把日子吃好才幸福 超高齡社會的飲食轉型

聯合新聞網／ 豐年
臺灣正式邁入超高齡社會，長輩吃得好、吃得下、吃得健康，才能擁有幸福的銀髮生活。
臺灣正式邁入超高齡社會，長輩吃得好、吃得下、吃得健康，才能擁有幸福的銀髮生活。

【撰文／萬蓓琳　圖片提供／財團法人食品工業發展研究所】

以下的情景是現代生活的日常：年輕人為了塑身不斷計算每日卡路里、蛋白質攝取量，超商裡的健身減脂雞胸肉熱銷；手機裡親子餐廳的廣告狂打，甚至是寵物健康的文章也是社群媒體的焦點，而最應該斤斤計較每餐營養是否足夠的銀髮族，卻少有人關注。

當7、80歲的父母走路漸漸變慢、偶爾會跌倒，家人們常常只以為是他們老了自然如此，其實並不是如此，當他們蛋白質補充足夠，加上運動，身體狀況可以良好維持。銀髮長者的蛋白質攝取量，以簡單公式計算，就是體重除以6，得出結果是需要攝取的蛋白質份數，1顆蛋、手掌大的肉片及1塊豆腐都算是1份，1份蛋白質是7公克，體重60公斤的長者，一天要攝取的蛋白質大約要70公克。

隨著2025年結束，內政部公布的統計資料顯示，65歲以上的人口占整體20.06％，臺灣正式進入超高齡社會，意味著每五個人之中，就有一位是長者。老化不再只是個人的生命歷程，而是整個社會在同步經歷的日常狀態。

當人上了年紀 飯要怎麼吃？

早在30年前，中研院潘文涵博士便開始著手全國性的「國民營養健康狀況調查」，每4～5年進行一次，長期追蹤不同年齡層的飲食型態與營養狀況。研究顯示，長者普遍存在幾個高度一致的現象：蛋白質攝取不足、膳食纖維偏低、鈣與鉀等微量元素不足、鈉攝取過高，以及整體熱量攝取不足。

這些數字背後，對應的是肌少症、骨質疏鬆、慢性病與生活功能退化，「營養不足常常被誤會成自然老化。」廖啓成說，「2016年時就預測2018年臺灣將會進入高齡社會，因此農業部委託食品所，啟動針對銀髮食品的研究與產業引導工作。」農業部農業科技司司長李紅曦說，「銀髮食品並非單一產品類型，而是細膩關注高齡長者的需求，在各種面向都要考慮到的照顧與挑戰。」

2017年，食品所曾在臺北市、新北市地區進行了一項高齡飲食行為調查，訪問約800位50多歲至80多歲健康或亞健康的長者。調查發現長者面臨的難題包括：餐前處理耗時又費力；包裝字體太小，看不清楚標示與加熱方式；市售調理包分量過大，一餐吃不完，只好留到下一餐；家庭人口少，煮飯變得困難，菜色越來越單一。廖啓成說，「除此之外，最打動我們的是一個看似與營養無關的細節，有長者說：如果孩子回來吃飯，我就會多煮一道菜；如果沒人回來，我就把剩菜熱一熱。吃飯，從來不只是進食，而是人與人之間的連結。」

食品所推動Eatender銀髮友善食品已邁入第10年，廖啓成所長率領團隊攜手合作夥伴，將更適口、更營養的飲食選擇帶進長者生活日常。
食品所推動Eatender銀髮友善食品已邁入第10年，廖啓成所長率領團隊攜手合作夥伴，將更適口、更營養的飲食選擇帶進長者生活日常。

每年食品所會舉辦工作坊，協助有意開發銀髮食品的業者提供導引，節省廠商的研發成本。
每年食品所會舉辦工作坊，協助有意開發銀髮食品的業者提供導引，節省廠商的研發成本。

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