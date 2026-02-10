斯創教育帶大眾一同走入森林 李芝瑩：木育應該進入生活每個環節

【撰文／吳櫂暄 攝影／謝明憲】

「還記得在2019年，有一位小朋友來參與測試體驗活動，前陣子我再遇到他時，已經升上國一了。」斯創教育工作群教育總監孫婉菁回憶道。她問孩子，還記不記得當年在山上做了什麼。孩子想了想，說記得自己在森林裡玩，也記得叔叔伯伯講過的樹木故事。那一刻，看著孩子細細訴說那些多年後仍留在心裡的片段，孫婉菁深刻感受到，斯創所做的教育，並不是短暫的活動，而是一種會被時間保存下來的經驗。

一段被時間留下的森林記憶 教育 正在心裡慢慢發芽

曾經參加過斯創與永泰林業合作社（正昌製材）的森林體驗活動的劉靜蓉說：「我原先不知道臺灣竟然有林業。在活動中，斯創帶領我們透過聽聲音、觀察樹葉顏色等多種方式認識森林。我很喜歡待在森林裡，因此連續去了三年。朋友看到我在臉書的分享後，也說想要去報名參加。在森林裡，我不想分心講話，只想靜靜地感受。」認識林業後，劉靜蓉每次逛街或買家具時，總會注意國產材的蹤跡。

「這是我們期待看到的改變，從陌生到認識，然後開始關注，之後甚至會成為行動。」李芝瑩說，長期以來，社會對森林的理解多半停留在「保護」與「不能砍樹」，卻很少討論「如何負責任地使用森林」。

自1991年臺灣全面禁伐天然林後，「不能砍樹」逐漸成為集體印象，加上國際媒體大量報導雨林濫伐畫面，使得林業常被簡化為破壞環境的象徵。然而，現今臺灣林業早已轉向以永續經營為核心的運作方式。重點不在於「砍或不砍」，而是「如何在規畫下砍、砍了之後如何再生」。

「如果社會無法理解這件事，林業政策就很難被支持。」她認為，這正是木育教育存在的理由—透過體驗，讓人們真正看見森林如何被經營。

2019年參與測試體驗活動的一家人。 （圖片提供／斯創教育工作群）

把林場變成「走得進去」的地方 第一套林場體驗課的誕生

「我們希望學習發生在最真實的情境裡。」然而，林場多位於深山，對一般民眾與孩童而言，體力是否負荷？是否有廁所？停車、用餐如何安排？這些看似瑣碎的細節，卻決定了課程能否真正被大眾參與。

2018年，正昌製材廠第二代負責人梁國興主動洽談合作，成為關鍵轉折。斯創得以在永泰林業位於新竹五峰鄉、面積逾124公頃的造林地中，開發出第一套林場親子體驗課程。

