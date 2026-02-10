斯創教育帶大眾一同走入森林 李芝瑩：木育應該進入生活每個環節

李芝瑩創辦「斯創教育工作群」，長期投身環境保護與環境教育領域，為臺灣木育盡心盡力。
【撰文／吳櫂暄　攝影／謝明憲】

「還記得在2019年，有一位小朋友來參與測試體驗活動，前陣子我再遇到他時，已經升上國一了。」斯創教育工作群教育總監孫婉菁回憶道。她問孩子，還記不記得當年在山上做了什麼。孩子想了想，說記得自己在森林裡玩，也記得叔叔伯伯講過的樹木故事。那一刻，看著孩子細細訴說那些多年後仍留在心裡的片段，孫婉菁深刻感受到，斯創所做的教育，並不是短暫的活動，而是一種會被時間保存下來的經驗。

一段被時間留下的森林記憶 教育 正在心裡慢慢發芽

曾經參加過斯創與永泰林業合作社（正昌製材）的森林體驗活動的劉靜蓉說：「我原先不知道臺灣竟然有林業。在活動中，斯創帶領我們透過聽聲音、觀察樹葉顏色等多種方式認識森林。我很喜歡待在森林裡，因此連續去了三年。朋友看到我在臉書的分享後，也說想要去報名參加。在森林裡，我不想分心講話，只想靜靜地感受。」認識林業後，劉靜蓉每次逛街或買家具時，總會注意國產材的蹤跡。

「這是我們期待看到的改變，從陌生到認識，然後開始關注，之後甚至會成為行動。」李芝瑩說，長期以來，社會對森林的理解多半停留在「保護」與「不能砍樹」，卻很少討論「如何負責任地使用森林」。

自1991年臺灣全面禁伐天然林後，「不能砍樹」逐漸成為集體印象，加上國際媒體大量報導雨林濫伐畫面，使得林業常被簡化為破壞環境的象徵。然而，現今臺灣林業早已轉向以永續經營為核心的運作方式。重點不在於「砍或不砍」，而是「如何在規畫下砍、砍了之後如何再生」。

「如果社會無法理解這件事，林業政策就很難被支持。」她認為，這正是木育教育存在的理由—透過體驗，讓人們真正看見森林如何被經營。

2019年參與測試體驗活動的一家人。 （圖片提供／斯創教育工作群）
把林場變成「走得進去」的地方 第一套林場體驗課的誕生

「我們希望學習發生在最真實的情境裡。」然而，林場多位於深山，對一般民眾與孩童而言，體力是否負荷？是否有廁所？停車、用餐如何安排？這些看似瑣碎的細節，卻決定了課程能否真正被大眾參與。

2018年，正昌製材廠第二代負責人梁國興主動洽談合作，成為關鍵轉折。斯創得以在永泰林業位於新竹五峰鄉、面積逾124公頃的造林地中，開發出第一套林場親子體驗課程。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

「斯創教育工作群」成立於2017年11月，由執行長李芝瑩與夥伴們共同創立。成立之初，農業部林業及自然保育署提出「國產材元年」，臺灣林業正站在轉型的關鍵時刻。斯創以「永續森林經營」、「都市環境教育」與「環境學習中心發展」為核心，並取得英國田野學習協會（Field Studies Council, FSC）獨家品牌授權，將其戶外教育哲學引入臺灣。斯創透過設計以真實林場為基礎的體驗課程，帶領不同年齡層的民眾走進森林，親身感受林木如何被種植、撫育、使用，讓民眾重新認識這片森林覆蓋率超過六成的土地，並理解它與我們的生活息息相關。

辳和運用技術強項打開國產材運用空間 臺灣木材未來有望進入建築市場

「在70多年的歷史裡，我們主要供應日本神社和臺灣古蹟修復所需的木材，新建與修復工程都有。且由於兩者的特性相近，所以日本神社的經驗也延續到了臺灣古蹟上。例如，每個案件的部件尺寸清單往往高達四、五十頁、上百個品項，這對我們來說不是難處。」在臺灣，一提到古蹟修復或北美黃檜，木工師傅最先想到的就是辳和，陳宛慶充滿自信的說：「我們可以為建築各部件提供客製化尺寸的材料，而且木材品質優良、貨源穩定。」

正昌製材見證臺灣林業50年演變 拓展國產材與山林潛力 永續經營就是核心精神

位在新竹橫山的正昌製材成立已逾50年，鄰近竹東、內灣等昔日林業重鎮。2017年「國產材元年」政策至今（2026）年將邁入第10年，身為臺灣最早取得FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）認證的業者，正昌與產官學攜手拓展國產材市場，身為少數自營林場業者，也致力於森林永續經營、讓社會大眾更認識臺灣的森林與產業。正昌製材總經理梁國興強調，國產材產業、林業經營是「以百年甚至千年計算的長期計畫」。

營林手法靈活 永在與碳匯潮流接軌 以900公頃永續森林創造多重運營模式

超過一甲子的老字號，在經理林家鼎的帶領下，有限責任永在林業生產合作社讓人造林長出新面貌。透過適度擾動、分齡經營與多樹種配置，讓森林擁有生物多樣性，連結了野生動植物與土地的關係。這樣的森林，不僅承擔木材生產與在地產業的角色，臺灣沉寂已久的林業，除了供應木材之外，也開始與森林碳匯、永續認證接軌，回應並創造氣候變遷下的多元新價值。

認識國產材主要樹種與用途 在日常生活感受臺灣山林氣味與紋理

依照樹木葉片形狀、生長環境和氣候條件，國產材可以概分為闊葉林、針葉林兩種。這些樹種有著各具特色的木紋，甚至彩虹般的紋路、色澤；除了視覺上搶眼，許多國產材還帶有香氣，達到讓人放鬆身心的效果。這些豐富的特質，大大增加國產材的應用範圍，藉由認識重要國產材樹種特徵與應用，讓我們發現：國產材其實一直與我們的日常生活非常近！

重訪山林課 回望百年臺灣林業 政治情勢牽動經營方向 永續始終是核心宗旨

農業部林業及自然保育署經營的「保育小站」，目前展出「重訪山林課」特展（展期至2026年7月26日）。日治時期，「保育小站」連同周遭的宿舍群，均是臺灣總督府殖產局山林課的宿舍。山林課是什麼？為何林業署要策畫這檔以山林課為主角的展覽？從這場展覽出發，重訪臺灣林業從日治時期至今發展，以及從大量開採、改造林相走向尊重自然、強調永續與保育的變遷。

