辳和運用技術強項打開國產材運用空間 臺灣木材未來有望進入建築市場

陳宛慶為辳和企業的第三代經營者，至今承接家業已滿15年。
【撰文／吳櫂暄　攝影／吳尚鴻】

位於宜蘭羅東的辳和企業，目前由第三代經營者陳宛慶承接。企業於1950年，創辦人陳燈財在羅東林場前成立義發鋸木工廠，以臺灣檜木製材奠定發展基礎。建廠之初即接觸外銷業務，後續更將木材出口至日本神社建築，累積傳統木構與神社用材經驗。1993年為確保木材穩定供應，於加拿大設立製材廠，掌握北美材來源與人脈。2009年在宜蘭大學與經濟部技術處指導下建立臺灣首座自動化集成材指接加工廠，使餘料加工成集成材成為辳和強項，並取得MIT微笑標章與綠建材認證。

早期辳和使用臺灣檜木供應社寺興建工程，但天然林禁伐後，便改以進口北美黃檜。辳和提供的修復木材，因需裁切成指定尺寸，其產生的餘料經乾燥、定厚、分級後，可在長度或寬度方向透過指接或側拼，再層積平行排列，使用膠合劑加壓膠合，製成集成材。

林業署森林產業組產銷輔導科科長蔡宗穎表示，集成材在臺灣有不小的市場。「辳和願意用國產材的餘料來做集成材，是非常好的示範，這也正是他們的強項。」林業署近年積極尋找具備半成品加工能力的廠商合作，「我們希望不要只賣原木板材，一棵樹好不容易長大，如果只取中間好料、旁邊角料不用就太可惜。若能把餘料都做利用，國產材就能提高製材率，甚至做到全材運用，效益才會真正提升。」2024年林業署邀請辳和參加國產材臺灣館，介紹陳宛慶認識國產材，終於在暌違30年後，辳和又重啟與國產材的連結。

至此開始，辳和不僅用進口材製成集成材，臺灣材也成為原料之一：「臺灣的柳杉、紅檜、森氏櫟、長尾栲、赤皮類等各種樹木，我們都有能力進行各種加工或製作家具，目前就希望臺灣市場能夠接受。」臺灣中低海拔的人造林中，原本就種有不少殼斗科的樹，如長尾尖葉櫧、森氏櫟，但一般廠商不知道怎麼運用，很多都拿去打木屑有點浪費。因此蔡宗穎認為：「辳和以自身的加工技術，讓木材餘料發揮價值，也讓未來在造林時，即便是中海拔的林場，也可以不用一味種植針葉林，可以多種一點不同樹種，讓森林的生物多樣性更豐富。」

柳杉、紅檜、赤皮類（臺灣紅橡）、長尾栲等國產材做成拼板與指接集成板。即使是小尺寸木料，也能透過拼板與指接技術接長、集成，製成規格化產品，擴大在建材與家具等應用場景；部分實品亦於羅東交流道下展場陳列展示。
