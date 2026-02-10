正昌製材見證臺灣林業50年演變 拓展國產材與山林潛力 永續經營就是核心精神

聯合新聞網／ 豐年
身為少數自營林場的國產材業者，梁國興也著眼未來山林資源的規畫，盼到下一代也不虞匱乏。
【撰文／洪與成　攝影／薛穎琦】

走進正昌製材廠，傳入耳裡的是轟隆隆的機器作業聲，一根根粗大的原木被放上機器，進行大剖、小剖等不同程度的裁切，牆上的雷射儀射出綠色的雷射光，操作機器的工人只需將機器的刀刃對準光線，就能精準切割木材。有別於傳統製材業粗重、高度仰賴人力的印象，正昌的工作模式已幾乎全數自動化，梁國興指著執行小剖工序的機器說，「以前這是大師傅，最厲害的師傅才會做的！」

木材完成裁切後，會進行拋光、乾燥等程序，餘材方面，形狀較完整的會做成棧板，較細碎的則進一步粉碎後做成廠內鍋爐的燃料，於此同時更感受到臺灣杉、柳杉、杉木等針葉樹飄出的淡淡香氣。

正值年底，梁國興除了製材廠、林場兩邊跑，手上還有許多計畫等著結案，經常要到各政府單位報告，「像是林業署新竹分署環境教育的案子啊，做了兩年半了，做林場的環境解說嘛，還有生物多樣性調查……。」顯示正昌製材這間老字號業者，對於國產森林永續經營的關懷。

木材大剖階段，在雷射光輔助下，裁切木材的精準度大大提高。
自營林場的50年老字號製材業者 梁家父子見證竹東林業興衰起落

正昌製材距離竹東鎮僅一水之隔，竹東林業資源豐富，曾是臺灣三大林場之一，因林業而繁榮。最輝煌的時期，「小小一個竹東鎮，就有4、50間製材廠。」這樣的景象持續到1980年代，也與梁國興的童年生活重疊，「以前做木材的，走路很風光。」

正昌製材就在這樣的環境下，從1973年展開至今50多年的事業。梁國興家世居新竹五指山一帶，早年祖父以打石維生，父親梁兆清為改善家計，先在臺北做成衣批發，後與2位合夥人一同回到家鄉投入林木產業。後來兩位合夥人轉往其他地方開設製材廠，梁兆清仍守著工廠至今。

臺灣的林業八成以上為國有林，僅少數業者自營林場，正昌製材就是其中之一。梁國興回憶父親自營林場的動機，「萬一有一天沒有木材可用，工廠和師傅是不是都要休息了？」於是梁兆清承租位在五峰鄉的國有林地，供應自身木材需求。時至今日，能支應正昌約三分之一的木材需求。

由於林場位在五峰鄉的原住民傳統領域，其經營也仰賴與當地族人的溝通互動。除了長年聘用部落在地人力，梁國興強調，每逢開採，都會先徵詢部落同意、確保對當地生活、生態衝擊，才會著手伐木，正昌事後也會藉舉辦祭典等方式回饋部落。

較精細的小剖，曾是製材過程中最講求經驗與技術的工序，但透過機器，大幅縮減工匠經驗造成的差異。
較完整的餘材，經由師傅釘牢後，製成棧板。
※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤
相關新聞

斯創教育帶大眾一同走入森林 李芝瑩：木育應該進入生活每個環節

「斯創教育工作群」成立於2017年11月，由執行長李芝瑩與夥伴們共同創立。成立之初，農業部林業及自然保育署提出「國產材元年」，臺灣林業正站在轉型的關鍵時刻。斯創以「永續森林經營」、「都市環境教育」與「環境學習中心發展」為核心，並取得英國田野學習協會（Field Studies Council, FSC）獨家品牌授權，將其戶外教育哲學引入臺灣。斯創透過設計以真實林場為基礎的體驗課程，帶領不同年齡層的民眾走進森林，親身感受林木如何被種植、撫育、使用，讓民眾重新認識這片森林覆蓋率超過六成的土地，並理解它與我們的生活息息相關。

辳和運用技術強項打開國產材運用空間 臺灣木材未來有望進入建築市場

「在70多年的歷史裡，我們主要供應日本神社和臺灣古蹟修復所需的木材，新建與修復工程都有。且由於兩者的特性相近，所以日本神社的經驗也延續到了臺灣古蹟上。例如，每個案件的部件尺寸清單往往高達四、五十頁、上百個品項，這對我們來說不是難處。」在臺灣，一提到古蹟修復或北美黃檜，木工師傅最先想到的就是辳和，陳宛慶充滿自信的說：「我們可以為建築各部件提供客製化尺寸的材料，而且木材品質優良、貨源穩定。」

正昌製材見證臺灣林業50年演變 拓展國產材與山林潛力 永續經營就是核心精神

位在新竹橫山的正昌製材成立已逾50年，鄰近竹東、內灣等昔日林業重鎮。2017年「國產材元年」政策至今（2026）年將邁入第10年，身為臺灣最早取得FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）認證的業者，正昌與產官學攜手拓展國產材市場，身為少數自營林場業者，也致力於森林永續經營、讓社會大眾更認識臺灣的森林與產業。正昌製材總經理梁國興強調，國產材產業、林業經營是「以百年甚至千年計算的長期計畫」。

營林手法靈活 永在與碳匯潮流接軌 以900公頃永續森林創造多重運營模式

超過一甲子的老字號，在經理林家鼎的帶領下，有限責任永在林業生產合作社讓人造林長出新面貌。透過適度擾動、分齡經營與多樹種配置，讓森林擁有生物多樣性，連結了野生動植物與土地的關係。這樣的森林，不僅承擔木材生產與在地產業的角色，臺灣沉寂已久的林業，除了供應木材之外，也開始與森林碳匯、永續認證接軌，回應並創造氣候變遷下的多元新價值。

認識國產材主要樹種與用途 在日常生活感受臺灣山林氣味與紋理

依照樹木葉片形狀、生長環境和氣候條件，國產材可以概分為闊葉林、針葉林兩種。這些樹種有著各具特色的木紋，甚至彩虹般的紋路、色澤；除了視覺上搶眼，許多國產材還帶有香氣，達到讓人放鬆身心的效果。這些豐富的特質，大大增加國產材的應用範圍，藉由認識重要國產材樹種特徵與應用，讓我們發現：國產材其實一直與我們的日常生活非常近！

重訪山林課 回望百年臺灣林業 政治情勢牽動經營方向 永續始終是核心宗旨

農業部林業及自然保育署經營的「保育小站」，目前展出「重訪山林課」特展（展期至2026年7月26日）。日治時期，「保育小站」連同周遭的宿舍群，均是臺灣總督府殖產局山林課的宿舍。山林課是什麼？為何林業署要策畫這檔以山林課為主角的展覽？從這場展覽出發，重訪臺灣林業從日治時期至今發展，以及從大量開採、改造林相走向尊重自然、強調永續與保育的變遷。

