正昌製材見證臺灣林業50年演變 拓展國產材與山林潛力 永續經營就是核心精神

【撰文／洪與成 攝影／薛穎琦】

走進正昌製材廠，傳入耳裡的是轟隆隆的機器作業聲，一根根粗大的原木被放上機器，進行大剖、小剖等不同程度的裁切，牆上的雷射儀射出綠色的雷射光，操作機器的工人只需將機器的刀刃對準光線，就能精準切割木材。有別於傳統製材業粗重、高度仰賴人力的印象，正昌的工作模式已幾乎全數自動化，梁國興指著執行小剖工序的機器說，「以前這是大師傅，最厲害的師傅才會做的！」

木材完成裁切後，會進行拋光、乾燥等程序，餘材方面，形狀較完整的會做成棧板，較細碎的則進一步粉碎後做成廠內鍋爐的燃料，於此同時更感受到臺灣杉、柳杉、杉木等針葉樹飄出的淡淡香氣。

正值年底，梁國興除了製材廠、林場兩邊跑，手上還有許多計畫等著結案，經常要到各政府單位報告，「像是林業署新竹分署環境教育的案子啊，做了兩年半了，做林場的環境解說嘛，還有生物多樣性調查……。」顯示正昌製材這間老字號業者，對於國產森林永續經營的關懷。

木材大剖階段，在雷射光輔助下，裁切木材的精準度大大提高。

自營林場的50年老字號製材業者 梁家父子見證竹東林業興衰起落

正昌製材距離竹東鎮僅一水之隔，竹東林業資源豐富，曾是臺灣三大林場之一，因林業而繁榮。最輝煌的時期，「小小一個竹東鎮，就有4、50間製材廠。」這樣的景象持續到1980年代，也與梁國興的童年生活重疊，「以前做木材的，走路很風光。」

正昌製材就在這樣的環境下，從1973年展開至今50多年的事業。梁國興家世居新竹五指山一帶，早年祖父以打石維生，父親梁兆清為改善家計，先在臺北做成衣批發，後與2位合夥人一同回到家鄉投入林木產業。後來兩位合夥人轉往其他地方開設製材廠，梁兆清仍守著工廠至今。

臺灣的林業八成以上為國有林，僅少數業者自營林場，正昌製材就是其中之一。梁國興回憶父親自營林場的動機，「萬一有一天沒有木材可用，工廠和師傅是不是都要休息了？」於是梁兆清承租位在五峰鄉的國有林地，供應自身木材需求。時至今日，能支應正昌約三分之一的木材需求。

由於林場位在五峰鄉的原住民傳統領域，其經營也仰賴與當地族人的溝通互動。除了長年聘用部落在地人力，梁國興強調，每逢開採，都會先徵詢部落同意、確保對當地生活、生態衝擊，才會著手伐木，正昌事後也會藉舉辦祭典等方式回饋部落。

較精細的小剖，曾是製材過程中最講求經驗與技術的工序，但透過機器，大幅縮減工匠經驗造成的差異。

較完整的餘材，經由師傅釘牢後，製成棧板。

