營林手法靈活 永在與碳匯潮流接軌 以900公頃永續森林創造多重運營模式

有限責任永在林業生產合作社在林家鼎的帶領下，以永續森林經營走出一條屬於自己的道路。 （攝影／吳尚鴻）
【撰文／萬蓓琳　攝影／李友欽】

冬日暖陽中，來到位在恆春半島的一片林地，這片森林樹齡7年，相對年輕，陽光能從樹冠間隙中灑下來，林間地表滿是野花，包括長穗木、長花九頭獅子草、賽山藍、小花寬葉馬階花、山珠豆、烏面馬等超過20種野花與地被植物，一路上不時有各種鳥兒飛過去，很難想像這是所謂的人造林。

刻板印象的人造林，是密密地種滿又細又高的樹，樹林裡面黑壓壓，「那是沒有經過疏林管理的森林，樹木長不好，自從林務局開放國產材後，原本30年都不能動的人造林，出現了轉機。」永在林業生產合作社經理林家鼎說。

林地中，合作社的余祥瑋和王俊翔正在為苦楝量測胸高（離地1.3公尺）直徑與樹高，余祥瑋說，「這裡很適合苦楝生長，7年生就可以長到10.79公尺，直徑26.1公分。」往森林深處走去，王俊翔說，「遇到溪流的痕跡，即便現在水乾了，我們還是會保留原地形，只是相較之下，有經過整理的地方生態樣貌相對多元，地表長滿地被植物，而未被整理的溪溝兩側，仍是光禿禿的，不時泥土會鬆動滑落。」

永在林業生產合作社王俊翔經常導覽自家森林的生態樣貌，說明適度擾動（伐木等）反而能夠增加生物多樣性。
重新認識人造森林 擾動反而創造多樣性生態

王俊翔說，「一片樹林不可能每棵樹都一樣高，有些樹吃不到陽光就相對矮小，到了年限時我們會把較高的樹先砍掉，讓下層的樹長上來，同時植新的苗，這樣一方面可以做到水土保持，另一方面尚存的樹，也可以將這個區域長達半年的落山風打散，保護小樹。」這片森林地勢相對平緩，林間步道較完整，「這裡會開放民眾體驗，一開始請斯創教育團隊幫忙設計課程，與訓練我們的伙伴，後來我們就可以自己帶導覽。」林家鼎說。

在10分鐘車程外的另一片林地，余祥瑋和王俊翔要進行永久樣區木材的蓄積量量測，「樣區裡的樹是不會砍伐的，這片樣區的樹已經種了20年以上，每年都要量測樹的胸高直徑與樹高，這樣才能推估林地每年總生長量。」余祥瑋說，「這裡主要是光蠟樹成熟林，樹樹冠較大陽光滲透較少，因此野花較少，林地間的主要是地被植物如姑婆芋、麥門冬等。」

永在林業生產合作社管理的林地面積為918公頃，都是恆春半島的闊葉林，林地面積是臺灣15間林業合作社中最大的，這樣的永久樣區有54處，每塊樣區面積約為500平方公尺，每年永在會派人約以3個月為期調查一輪，「2012年我們正式接手，一開始根本不清楚地上到底有哪些東西，每塊地要逐一調查，甚至會有4公頃裡面找不到一棵像樣的樹的情況。」林家鼎說。

永在林業的森林中，地表到處是可愛的野花，圖為賽山藍。
長花九頭獅子草。
斯創教育帶大眾一同走入森林 李芝瑩：木育應該進入生活每個環節

「斯創教育工作群」成立於2017年11月，由執行長李芝瑩與夥伴們共同創立。成立之初，農業部林業及自然保育署提出「國產材元年」，臺灣林業正站在轉型的關鍵時刻。斯創以「永續森林經營」、「都市環境教育」與「環境學習中心發展」為核心，並取得英國田野學習協會（Field Studies Council, FSC）獨家品牌授權，將其戶外教育哲學引入臺灣。斯創透過設計以真實林場為基礎的體驗課程，帶領不同年齡層的民眾走進森林，親身感受林木如何被種植、撫育、使用，讓民眾重新認識這片森林覆蓋率超過六成的土地，並理解它與我們的生活息息相關。

辳和運用技術強項打開國產材運用空間 臺灣木材未來有望進入建築市場

「在70多年的歷史裡，我們主要供應日本神社和臺灣古蹟修復所需的木材，新建與修復工程都有。且由於兩者的特性相近，所以日本神社的經驗也延續到了臺灣古蹟上。例如，每個案件的部件尺寸清單往往高達四、五十頁、上百個品項，這對我們來說不是難處。」在臺灣，一提到古蹟修復或北美黃檜，木工師傅最先想到的就是辳和，陳宛慶充滿自信的說：「我們可以為建築各部件提供客製化尺寸的材料，而且木材品質優良、貨源穩定。」

正昌製材見證臺灣林業50年演變 拓展國產材與山林潛力 永續經營就是核心精神

位在新竹橫山的正昌製材成立已逾50年，鄰近竹東、內灣等昔日林業重鎮。2017年「國產材元年」政策至今（2026）年將邁入第10年，身為臺灣最早取得FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）認證的業者，正昌與產官學攜手拓展國產材市場，身為少數自營林場業者，也致力於森林永續經營、讓社會大眾更認識臺灣的森林與產業。正昌製材總經理梁國興強調，國產材產業、林業經營是「以百年甚至千年計算的長期計畫」。

超過一甲子的老字號，在經理林家鼎的帶領下，有限責任永在林業生產合作社讓人造林長出新面貌。透過適度擾動、分齡經營與多樹種配置，讓森林擁有生物多樣性，連結了野生動植物與土地的關係。這樣的森林，不僅承擔木材生產與在地產業的角色，臺灣沉寂已久的林業，除了供應木材之外，也開始與森林碳匯、永續認證接軌，回應並創造氣候變遷下的多元新價值。

認識國產材主要樹種與用途 在日常生活感受臺灣山林氣味與紋理

依照樹木葉片形狀、生長環境和氣候條件，國產材可以概分為闊葉林、針葉林兩種。這些樹種有著各具特色的木紋，甚至彩虹般的紋路、色澤；除了視覺上搶眼，許多國產材還帶有香氣，達到讓人放鬆身心的效果。這些豐富的特質，大大增加國產材的應用範圍，藉由認識重要國產材樹種特徵與應用，讓我們發現：國產材其實一直與我們的日常生活非常近！

重訪山林課 回望百年臺灣林業 政治情勢牽動經營方向 永續始終是核心宗旨

農業部林業及自然保育署經營的「保育小站」，目前展出「重訪山林課」特展（展期至2026年7月26日）。日治時期，「保育小站」連同周遭的宿舍群，均是臺灣總督府殖產局山林課的宿舍。山林課是什麼？為何林業署要策畫這檔以山林課為主角的展覽？從這場展覽出發，重訪臺灣林業從日治時期至今發展，以及從大量開採、改造林相走向尊重自然、強調永續與保育的變遷。

