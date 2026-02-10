營林手法靈活 永在與碳匯潮流接軌 以900公頃永續森林創造多重運營模式

【撰文／萬蓓琳 攝影／李友欽】

冬日暖陽中，來到位在恆春半島的一片林地，這片森林樹齡7年，相對年輕，陽光能從樹冠間隙中灑下來，林間地表滿是野花，包括長穗木、長花九頭獅子草、賽山藍、小花寬葉馬階花、山珠豆、烏面馬等超過20種野花與地被植物，一路上不時有各種鳥兒飛過去，很難想像這是所謂的人造林。

刻板印象的人造林，是密密地種滿又細又高的樹，樹林裡面黑壓壓，「那是沒有經過疏林管理的森林，樹木長不好，自從林務局開放國產材後，原本30年都不能動的人造林，出現了轉機。」永在林業生產合作社經理林家鼎說。

林地中，合作社的余祥瑋和王俊翔正在為苦楝量測胸高（離地1.3公尺）直徑與樹高，余祥瑋說，「這裡很適合苦楝生長，7年生就可以長到10.79公尺，直徑26.1公分。」往森林深處走去，王俊翔說，「遇到溪流的痕跡，即便現在水乾了，我們還是會保留原地形，只是相較之下，有經過整理的地方生態樣貌相對多元，地表長滿地被植物，而未被整理的溪溝兩側，仍是光禿禿的，不時泥土會鬆動滑落。」

永在林業生產合作社王俊翔經常導覽自家森林的生態樣貌，說明適度擾動（伐木等）反而能夠增加生物多樣性。

重新認識人造森林 擾動反而創造多樣性生態

王俊翔說，「一片樹林不可能每棵樹都一樣高，有些樹吃不到陽光就相對矮小，到了年限時我們會把較高的樹先砍掉，讓下層的樹長上來，同時植新的苗，這樣一方面可以做到水土保持，另一方面尚存的樹，也可以將這個區域長達半年的落山風打散，保護小樹。」這片森林地勢相對平緩，林間步道較完整，「這裡會開放民眾體驗，一開始請斯創教育團隊幫忙設計課程，與訓練我們的伙伴，後來我們就可以自己帶導覽。」林家鼎說。

在10分鐘車程外的另一片林地，余祥瑋和王俊翔要進行永久樣區木材的蓄積量量測，「樣區裡的樹是不會砍伐的，這片樣區的樹已經種了20年以上，每年都要量測樹的胸高直徑與樹高，這樣才能推估林地每年總生長量。」余祥瑋說，「這裡主要是光蠟樹成熟林，樹樹冠較大陽光滲透較少，因此野花較少，林地間的主要是地被植物如姑婆芋、麥門冬等。」

永在林業生產合作社管理的林地面積為918公頃，都是恆春半島的闊葉林，林地面積是臺灣15間林業合作社中最大的，這樣的永久樣區有54處，每塊樣區面積約為500平方公尺，每年永在會派人約以3個月為期調查一輪，「2012年我們正式接手，一開始根本不清楚地上到底有哪些東西，每塊地要逐一調查，甚至會有4公頃裡面找不到一棵像樣的樹的情況。」林家鼎說。

永在林業的森林中，地表到處是可愛的野花，圖為賽山藍。

長花九頭獅子草。

