認識國產材主要樹種與用途 在日常生活感受臺灣山林氣味與紋理

聯合新聞網／ 豐年
臺灣豐富森林資源除了可遊可賞，更能依照樹木的特色與優勢滿足不同需求。 （攝影／謝佩穎）
臺灣豐富森林資源除了可遊可賞，更能依照樹木的特色與優勢滿足不同需求。 （攝影／謝佩穎）

【撰文／洪與成

樹木徑切面、弦切面圖片提供／農業部林業及自然保育署

柳杉及杉木弦切面圖片提供／國立中興大學森林學系教授楊德新】

臺灣雖地處亞熱帶，但地形多山，常見海拔超過3,000公尺的高山，造就豐富多樣的林相，光原生樹種就多達數百種。

依照海拔差異，能見到的林相也有差異，海拔500公尺以下為「楠榕林帶」，以闊葉林為主，海拔500～1,500公尺則是「櫧林帶」，仍可見到闊葉林，但也開始有針葉林出現。

海拔1,500～2,500公尺的「櫟林帶」，屬於溫帶與暖溫帶氣候，就是針葉林的天下了，包括紅檜、臺灣杉等國人熟知的樹種皆生長於此。

以下綜合特殊性、種植面積等，介紹臺灣最有代表性的針葉林、闊葉林樹種各5種。

針葉林

臺灣杉：撞到月亮的臺灣特有種

臺灣原生種臺灣特有種

學名：Taiwaniacryptomerioides

別稱：臺灣爺、亞杉

分布地：臺灣北部海拔1,500～2,500公尺的山區，如雪山山脈、中央山脈北段。

臺灣杉是臺灣特有種，是從冰河時期生長至今的「孓遺生物」。1906年由日本植物學家早田文藏發表並命名，且是唯一以臺灣為名的樹種，包括英文名也為「Taiwania」。臺灣杉在原住民文化中，早有一席之地，魯凱族語稱其為「wadriwru ki Dramare Ka angatu」，也就是「撞到月亮的樹」之意，從這個稱呼就可以想像臺灣杉的高大，甚至放眼亞洲地區，臺灣杉也是高度最高的樹種之一，目前臺灣最高的樹正是位在大安溪流域的臺灣杉「大安溪倚天劍」，高達84.1公尺。

臺灣杉木材的最大特色，在於邊材、心材分界明顯，以及多變的心材顏色，有黃色、黃紅色、橘色等，甚至是紫褐色，因而有「七彩臺灣杉」之稱，由於色調變化多的特色，且具備抗白蟻、耐腐朽等優勢，適合用來製作具觀賞性的文創用品、家具，或做建築用材使用。

弦切面
弦切面

徑切面
徑切面

臺灣杉製成的木盤。 （攝影／吳尚鴻）
臺灣杉製成的木盤。 （攝影／吳尚鴻）

紅檜：以「臺灣檜木」聞名

臺灣原生種臺灣特有種

學名：Chamaecyparisformosensis

別稱：薄皮

分布地：主要臺灣全島中至高海拔1,200～2,800公尺山區，但海拔1,050公尺的北插天山有巨木群。

紅檜是許多民眾耳熟能詳的臺灣珍貴樹種，同樣身為孓遺生物，紅檜可說是「神木專業戶」，阿里山神木、眠月神木、赫威神木等大家耳熟能詳的神木都是紅檜。紅檜與俗稱「黃檜」的臺灣扁柏合稱「臺灣檜木」，其含有豐富的檜木醇，強烈卻柔和的香氣是其特色，具有鎮靜效果。

在木材應用上，紅檜可謂全方位的「六邊形戰士」，除了讓人感到放鬆的香氣，抗白蟻、耐腐蝕以及加工特性皆相當優越，廣泛用於建築、船舶等用途，紅檜製成的家具更是許多人夢寐以求的優質品項，近年來也應用在文創商品開發。

弦切面
弦切面

徑切面
徑切面

紅檜不只適合製成高級家具，用於餐具也別有一番風味。 （攝影／吳尚鴻）
紅檜不只適合製成高級家具，用於餐具也別有一番風味。 （攝影／吳尚鴻）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

被白蟻啃空的官舍要回來了！南投啟動藍田雅舍修復

太魯閣山林「綠水文山步道」確定2月階段性開放！晶英酒店加碼推出「漫遊導覽行程」一定要去

台南南山林道修復 新增動物通道與鴨腱藤保護設施

阿里山來吉部落結合國產材及山豬意象 文創3新品

相關新聞

斯創教育帶大眾一同走入森林 李芝瑩：木育應該進入生活每個環節

「斯創教育工作群」成立於2017年11月，由執行長李芝瑩與夥伴們共同創立。成立之初，農業部林業及自然保育署提出「國產材元年」，臺灣林業正站在轉型的關鍵時刻。斯創以「永續森林經營」、「都市環境教育」與「環境學習中心發展」為核心，並取得英國田野學習協會（Field Studies Council, FSC）獨家品牌授權，將其戶外教育哲學引入臺灣。斯創透過設計以真實林場為基礎的體驗課程，帶領不同年齡層的民眾走進森林，親身感受林木如何被種植、撫育、使用，讓民眾重新認識這片森林覆蓋率超過六成的土地，並理解它與我們的生活息息相關。

辳和運用技術強項打開國產材運用空間 臺灣木材未來有望進入建築市場

「在70多年的歷史裡，我們主要供應日本神社和臺灣古蹟修復所需的木材，新建與修復工程都有。且由於兩者的特性相近，所以日本神社的經驗也延續到了臺灣古蹟上。例如，每個案件的部件尺寸清單往往高達四、五十頁、上百個品項，這對我們來說不是難處。」在臺灣，一提到古蹟修復或北美黃檜，木工師傅最先想到的就是辳和，陳宛慶充滿自信的說：「我們可以為建築各部件提供客製化尺寸的材料，而且木材品質優良、貨源穩定。」

正昌製材見證臺灣林業50年演變 拓展國產材與山林潛力 永續經營就是核心精神

位在新竹橫山的正昌製材成立已逾50年，鄰近竹東、內灣等昔日林業重鎮。2017年「國產材元年」政策至今（2026）年將邁入第10年，身為臺灣最早取得FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）認證的業者，正昌與產官學攜手拓展國產材市場，身為少數自營林場業者，也致力於森林永續經營、讓社會大眾更認識臺灣的森林與產業。正昌製材總經理梁國興強調，國產材產業、林業經營是「以百年甚至千年計算的長期計畫」。

營林手法靈活 永在與碳匯潮流接軌 以900公頃永續森林創造多重運營模式

超過一甲子的老字號，在經理林家鼎的帶領下，有限責任永在林業生產合作社讓人造林長出新面貌。透過適度擾動、分齡經營與多樹種配置，讓森林擁有生物多樣性，連結了野生動植物與土地的關係。這樣的森林，不僅承擔木材生產與在地產業的角色，臺灣沉寂已久的林業，除了供應木材之外，也開始與森林碳匯、永續認證接軌，回應並創造氣候變遷下的多元新價值。

認識國產材主要樹種與用途 在日常生活感受臺灣山林氣味與紋理

依照樹木葉片形狀、生長環境和氣候條件，國產材可以概分為闊葉林、針葉林兩種。這些樹種有著各具特色的木紋，甚至彩虹般的紋路、色澤；除了視覺上搶眼，許多國產材還帶有香氣，達到讓人放鬆身心的效果。這些豐富的特質，大大增加國產材的應用範圍，藉由認識重要國產材樹種特徵與應用，讓我們發現：國產材其實一直與我們的日常生活非常近！

重訪山林課 回望百年臺灣林業 政治情勢牽動經營方向 永續始終是核心宗旨

農業部林業及自然保育署經營的「保育小站」，目前展出「重訪山林課」特展（展期至2026年7月26日）。日治時期，「保育小站」連同周遭的宿舍群，均是臺灣總督府殖產局山林課的宿舍。山林課是什麼？為何林業署要策畫這檔以山林課為主角的展覽？從這場展覽出發，重訪臺灣林業從日治時期至今發展，以及從大量開採、改造林相走向尊重自然、強調永續與保育的變遷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。