認識國產材主要樹種與用途 在日常生活感受臺灣山林氣味與紋理

【撰文／洪與成

樹木徑切面、弦切面圖片提供／農業部林業及自然保育署

柳杉及杉木弦切面圖片提供／國立中興大學森林學系教授楊德新】

臺灣雖地處亞熱帶，但地形多山，常見海拔超過3,000公尺的高山，造就豐富多樣的林相，光原生樹種就多達數百種。

依照海拔差異，能見到的林相也有差異，海拔500公尺以下為「楠榕林帶」，以闊葉林為主，海拔500～1,500公尺則是「櫧林帶」，仍可見到闊葉林，但也開始有針葉林出現。

海拔1,500～2,500公尺的「櫟林帶」，屬於溫帶與暖溫帶氣候，就是針葉林的天下了，包括紅檜、臺灣杉等國人熟知的樹種皆生長於此。

以下綜合特殊性、種植面積等，介紹臺灣最有代表性的針葉林、闊葉林樹種各5種。

針葉林

臺灣杉：撞到月亮的臺灣特有種

臺灣原生種臺灣特有種

學名：Taiwaniacryptomerioides

別稱：臺灣爺、亞杉

分布地：臺灣北部海拔1,500～2,500公尺的山區，如雪山山脈、中央山脈北段。

臺灣杉是臺灣特有種，是從冰河時期生長至今的「孓遺生物」。1906年由日本植物學家早田文藏發表並命名，且是唯一以臺灣為名的樹種，包括英文名也為「Taiwania」。臺灣杉在原住民文化中，早有一席之地，魯凱族語稱其為「wadriwru ki Dramare Ka angatu」，也就是「撞到月亮的樹」之意，從這個稱呼就可以想像臺灣杉的高大，甚至放眼亞洲地區，臺灣杉也是高度最高的樹種之一，目前臺灣最高的樹正是位在大安溪流域的臺灣杉「大安溪倚天劍」，高達84.1公尺。

臺灣杉木材的最大特色，在於邊材、心材分界明顯，以及多變的心材顏色，有黃色、黃紅色、橘色等，甚至是紫褐色，因而有「七彩臺灣杉」之稱，由於色調變化多的特色，且具備抗白蟻、耐腐朽等優勢，適合用來製作具觀賞性的文創用品、家具，或做建築用材使用。

弦切面

徑切面

臺灣杉製成的木盤。 （攝影／吳尚鴻）

紅檜：以「臺灣檜木」聞名

臺灣原生種臺灣特有種

學名：Chamaecyparisformosensis

別稱：薄皮

分布地：主要臺灣全島中至高海拔1,200～2,800公尺山區，但海拔1,050公尺的北插天山有巨木群。

紅檜是許多民眾耳熟能詳的臺灣珍貴樹種，同樣身為孓遺生物，紅檜可說是「神木專業戶」，阿里山神木、眠月神木、赫威神木等大家耳熟能詳的神木都是紅檜。紅檜與俗稱「黃檜」的臺灣扁柏合稱「臺灣檜木」，其含有豐富的檜木醇，強烈卻柔和的香氣是其特色，具有鎮靜效果。

在木材應用上，紅檜可謂全方位的「六邊形戰士」，除了讓人感到放鬆的香氣，抗白蟻、耐腐蝕以及加工特性皆相當優越，廣泛用於建築、船舶等用途，紅檜製成的家具更是許多人夢寐以求的優質品項，近年來也應用在文創商品開發。

弦切面

徑切面

紅檜不只適合製成高級家具，用於餐具也別有一番風味。 （攝影／吳尚鴻）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。