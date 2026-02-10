重訪山林課 回望百年臺灣林業 政治情勢牽動經營方向 永續始終是核心宗旨

進行山林調查的臺灣總督府殖產局山林課職員。山林課對於臺灣林業發展影響深遠，至今即使政權更替仍持續。 （圖片提供／國立臺灣大學地理環境資源學系407研究團隊）
進行山林調查的臺灣總督府殖產局山林課職員。山林課對於臺灣林業發展影響深遠，至今即使政權更替仍持續。 （圖片提供／國立臺灣大學地理環境資源學系407研究團隊）

【撰文／洪廣冀　國立臺灣大學地理環境資源學系副教授】

在1925年，總督府交給山林課一個艱鉅的任務：清查臺灣約130萬公頃的森林，為這片森林編列長期的經營計畫，目的在於追求森林的永續生產。山林課的規畫延續至今，為當前臺灣林業的基礎架構。1925年距今剛滿百年。這也是個合理的時點，回顧臺灣林業的過去，想像不同的未來。

座落在北回歸線上的臺灣，氣候炎熱，又因板塊擠壓，有著落差極大的地形，再加上飽含水氣的季風，適合森林生長。說臺灣是個森林島，並不為過。

1895年，日本取得臺灣為殖民地。日本也是以森林聞名的國度，17世紀初期，由於戰亂頻仍，對木材需求極高，對列島上的森林造成極大危害。所幸，在江戶時代，上從幕府，下至各藩與村落，均意識到森林保護與造林的重要。歷經百年的光陰，林相又逐漸恢復。至19世紀，在西方探險家眼中，就如臺灣有著「福爾摩沙」即「美麗之島」的美名，日本則有「綠之列島」稱號。

農業部林業及自然保育署展出「0KM：重訪山林課」特展，展覽空間正是昔日山林課的宿舍群。 （攝影／吳尚鴻）
農業部林業及自然保育署展出「0KM：重訪山林課」特展，展覽空間正是昔日山林課的宿舍群。 （攝影／吳尚鴻）

日治時代林業人調查、測量森林的儀器與工具。 （攝影／吳尚鴻）
日治時代林業人調查、測量森林的儀器與工具。 （攝影／吳尚鴻）

當綠之列島遇上美麗之島

一批受過歐陸林學訓練的年輕人，在日本治臺之初進入總督府林務課任職。他們聽聞臺灣以樟腦聞名於世，森林資源極為豐富，心想臺灣正是個讓他們可以發揮所長、報效帝國的好所在。

不過，這群林業人隨即發現，臺灣的森林並不容易「處理」。首先，這片森林並不是沒有人的；在淺山地區有人民開墾與製樟腦，深山則有原住民誓死捍衛「祖先的地」。他們也發現，臺灣森林似乎充滿「瘴氣」，一不小心就會染上瘧疾、痢疾等疾病，若無法得到適當救治，性命難保。

林業人多線並行，試著馴服臺灣充滿野性的森林。首先，他們執行林野調查，釐清土地所有權的歸屬。被查定為國有林的土地，若林相不佳，就交給業者造林。其次，對於林相極佳的森林，則由政府直接經營，即著名的阿里山、八仙山與太平山林場。位於生態敏感區的森林，則劃入保安林，禁止土地超限利用。

前述工作有了階段性成果。根據1915年的「臺灣林野調查區分圖」，林業人所能經營的範圍中，包含臺灣西半部多數是已被開墾的田園，淺山處以及東部少數平原則屬於「森林」與「原野」兩類土地。不過，在臺灣島的中央地帶，還有大面積的空白。這區域就是所謂的「蕃地」，是林業人仍鞭長莫及之處。

臺灣林野調查區分圖呈現殖民政府可以掌握的範圍。綠色指已被開墾的土地，粉紅色則相當於森林與原野的範圍。 （圖片提供／中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心）
臺灣林野調查區分圖呈現殖民政府可以掌握的範圍。綠色指已被開墾的土地，粉紅色則相當於森林與原野的範圍。 （圖片提供／中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心）

森林計畫事業打下臺灣林業基礎

1924年，總督府將林務課改組為山林課，給予巨大預算，擴充人員編制，要求林業人調查地圖的空白地帶，清查當中的森林資源，完成木材永續生產的規畫。這就是影響臺灣林業至深的森林計畫事業。

林業人的第一步是區分調查。林業人估計，當時生活在「蕃地」內的原住民有8萬多人，每人可以給3公頃的土地，讓他們安身立命，其他土地就全部收為國有林，由政府妥善運用。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

相關新聞

斯創教育帶大眾一同走入森林 李芝瑩：木育應該進入生活每個環節

「斯創教育工作群」成立於2017年11月，由執行長李芝瑩與夥伴們共同創立。成立之初，農業部林業及自然保育署提出「國產材元年」，臺灣林業正站在轉型的關鍵時刻。斯創以「永續森林經營」、「都市環境教育」與「環境學習中心發展」為核心，並取得英國田野學習協會（Field Studies Council, FSC）獨家品牌授權，將其戶外教育哲學引入臺灣。斯創透過設計以真實林場為基礎的體驗課程，帶領不同年齡層的民眾走進森林，親身感受林木如何被種植、撫育、使用，讓民眾重新認識這片森林覆蓋率超過六成的土地，並理解它與我們的生活息息相關。

辳和運用技術強項打開國產材運用空間 臺灣木材未來有望進入建築市場

「在70多年的歷史裡，我們主要供應日本神社和臺灣古蹟修復所需的木材，新建與修復工程都有。且由於兩者的特性相近，所以日本神社的經驗也延續到了臺灣古蹟上。例如，每個案件的部件尺寸清單往往高達四、五十頁、上百個品項，這對我們來說不是難處。」在臺灣，一提到古蹟修復或北美黃檜，木工師傅最先想到的就是辳和，陳宛慶充滿自信的說：「我們可以為建築各部件提供客製化尺寸的材料，而且木材品質優良、貨源穩定。」

正昌製材見證臺灣林業50年演變 拓展國產材與山林潛力 永續經營就是核心精神

位在新竹橫山的正昌製材成立已逾50年，鄰近竹東、內灣等昔日林業重鎮。2017年「國產材元年」政策至今（2026）年將邁入第10年，身為臺灣最早取得FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）認證的業者，正昌與產官學攜手拓展國產材市場，身為少數自營林場業者，也致力於森林永續經營、讓社會大眾更認識臺灣的森林與產業。正昌製材總經理梁國興強調，國產材產業、林業經營是「以百年甚至千年計算的長期計畫」。

營林手法靈活 永在與碳匯潮流接軌 以900公頃永續森林創造多重運營模式

超過一甲子的老字號，在經理林家鼎的帶領下，有限責任永在林業生產合作社讓人造林長出新面貌。透過適度擾動、分齡經營與多樹種配置，讓森林擁有生物多樣性，連結了野生動植物與土地的關係。這樣的森林，不僅承擔木材生產與在地產業的角色，臺灣沉寂已久的林業，除了供應木材之外，也開始與森林碳匯、永續認證接軌，回應並創造氣候變遷下的多元新價值。

認識國產材主要樹種與用途 在日常生活感受臺灣山林氣味與紋理

依照樹木葉片形狀、生長環境和氣候條件，國產材可以概分為闊葉林、針葉林兩種。這些樹種有著各具特色的木紋，甚至彩虹般的紋路、色澤；除了視覺上搶眼，許多國產材還帶有香氣，達到讓人放鬆身心的效果。這些豐富的特質，大大增加國產材的應用範圍，藉由認識重要國產材樹種特徵與應用，讓我們發現：國產材其實一直與我們的日常生活非常近！

重訪山林課 回望百年臺灣林業 政治情勢牽動經營方向 永續始終是核心宗旨

農業部林業及自然保育署經營的「保育小站」，目前展出「重訪山林課」特展（展期至2026年7月26日）。日治時期，「保育小站」連同周遭的宿舍群，均是臺灣總督府殖產局山林課的宿舍。山林課是什麼？為何林業署要策畫這檔以山林課為主角的展覽？從這場展覽出發，重訪臺灣林業從日治時期至今發展，以及從大量開採、改造林相走向尊重自然、強調永續與保育的變遷。

