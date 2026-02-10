重訪山林課 回望百年臺灣林業 政治情勢牽動經營方向 永續始終是核心宗旨
【撰文／洪廣冀 國立臺灣大學地理環境資源學系副教授】
在1925年，總督府交給山林課一個艱鉅的任務：清查臺灣約130萬公頃的森林，為這片森林編列長期的經營計畫，目的在於追求森林的永續生產。山林課的規畫延續至今，為當前臺灣林業的基礎架構。1925年距今剛滿百年。這也是個合理的時點，回顧臺灣林業的過去，想像不同的未來。
座落在北回歸線上的臺灣，氣候炎熱，又因板塊擠壓，有著落差極大的地形，再加上飽含水氣的季風，適合森林生長。說臺灣是個森林島，並不為過。
1895年，日本取得臺灣為殖民地。日本也是以森林聞名的國度，17世紀初期，由於戰亂頻仍，對木材需求極高，對列島上的森林造成極大危害。所幸，在江戶時代，上從幕府，下至各藩與村落，均意識到森林保護與造林的重要。歷經百年的光陰，林相又逐漸恢復。至19世紀，在西方探險家眼中，就如臺灣有著「福爾摩沙」即「美麗之島」的美名，日本則有「綠之列島」稱號。
當綠之列島遇上美麗之島
一批受過歐陸林學訓練的年輕人，在日本治臺之初進入總督府林務課任職。他們聽聞臺灣以樟腦聞名於世，森林資源極為豐富，心想臺灣正是個讓他們可以發揮所長、報效帝國的好所在。
不過，這群林業人隨即發現，臺灣的森林並不容易「處理」。首先，這片森林並不是沒有人的；在淺山地區有人民開墾與製樟腦，深山則有原住民誓死捍衛「祖先的地」。他們也發現，臺灣森林似乎充滿「瘴氣」，一不小心就會染上瘧疾、痢疾等疾病，若無法得到適當救治，性命難保。
林業人多線並行，試著馴服臺灣充滿野性的森林。首先，他們執行林野調查，釐清土地所有權的歸屬。被查定為國有林的土地，若林相不佳，就交給業者造林。其次，對於林相極佳的森林，則由政府直接經營，即著名的阿里山、八仙山與太平山林場。位於生態敏感區的森林，則劃入保安林，禁止土地超限利用。
前述工作有了階段性成果。根據1915年的「臺灣林野調查區分圖」，林業人所能經營的範圍中，包含臺灣西半部多數是已被開墾的田園，淺山處以及東部少數平原則屬於「森林」與「原野」兩類土地。不過，在臺灣島的中央地帶，還有大面積的空白。這區域就是所謂的「蕃地」，是林業人仍鞭長莫及之處。
森林計畫事業打下臺灣林業基礎
1924年，總督府將林務課改組為山林課，給予巨大預算，擴充人員編制，要求林業人調查地圖的空白地帶，清查當中的森林資源，完成木材永續生產的規畫。這就是影響臺灣林業至深的森林計畫事業。
林業人的第一步是區分調查。林業人估計，當時生活在「蕃地」內的原住民有8萬多人，每人可以給3公頃的土地，讓他們安身立命，其他土地就全部收為國有林，由政府妥善運用。
