林華慶：照顧森林之前 先照顧人 森林治理新思維的十年翻轉

【撰文／萬蓓琳 攝影／吳櫂暄】

時間回到2018年4月28日，在苗栗縣南庄鄉西村大橋下賽夏族全族議事之處，由改制前的林務局長林華慶代表與賽夏族各姓氏長老，舉行SaSiyoS和解儀式，並祭告祖靈。

和解儀式發生在林務局宣示推動國產材的隔年，對賽夏族來說，是撫平過去傷痛，甚至是迎接生活的起點；對森林來說，這也代表了臺灣對於森林治理新思維的行動指標，林華慶說，「要邀請原住民共同守護山林，前提是先讓這些第一線的守護者日子能過得下去。」

南庄從清朝到1990年之前林業都很興盛，原生的檜木、櫸木、樟樹砍伐殆盡後，山上已是以臺灣杉、柳杉為主的人造林。直到1991年全面禁伐，聚落傳統土地被畫為國有林地，原住民不得再進入擷取生活所需，生活水平一落千丈，大量原住民離開山里。根據統計，2018年時聚落裡的賽夏族人平均月收入僅4,000元，多數人都得四處打零工，看病得到處借錢。

與原住民和解 邀請族人成為前沿森林保衛軍

2018年南庄蓬萊村開始與林務局合作林下養蜂，隔年成立「有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社」，承包林務局除草、伐木業務，社員除勞務報酬外，還可以領到10％紅利，合作社也成立急難救助金支援貧困家庭，甚至早年迫於生計成為山老鼠的社員，如今生活改善也成為巡守山林「賽夏森力軍」的一員，「他們是最懂山林的人，甚至舉報了幾十件盜伐事件。」林華慶說，「長老帶領社員用傳統架鋼纜的方式將林木運送出來，地表生態不因木材被拖著走而破壞，他們工作完會把林道打掃乾淨，一個煙蒂都看不到。」

南庄蓬萊村是臺灣森力軍的其中之一，類似的故事發生在森林邊緣不同地方，如臺東種段木香菇的清亮農場，也因收益提高讓村民回到山上工作，為了維繫長久的收益，主動在承租地植樹1萬7千多棵，將原有無人顧及的空地都種了樹。林華慶說，「森林是全民的，都市的人需要從森林獲得療癒的力量，而住在山裡的人能靠森林為生，森林才能永續。」但這只是森林治理新思維行動之一環。

林華慶帶頭推動國產材已經進入第10年，「早在1999年左右我就曾在林務局服務過，當時到阿里山出差發現人造林裡面的樹木都擠在一起，又瘦又高沒有受到撫育（除草、疏林等基礎照顧）。」林華慶說，「早年天然林砍伐太嚴重，形成敏感的社會氛圍，但是天然林被砍伐後，政府花了非常多錢去種樹，這些人工林就應該要好好的經營，才能發揮價值、永續利用。」

林華慶代表林務局與苗栗南庄賽夏族和解，邀請他們一起保護永續森林。 （圖片提供／林業及自然保育署）

