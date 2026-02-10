林華慶：照顧森林之前 先照顧人 森林治理新思維的十年翻轉

林業署長林華慶打造森林治理新思維，從署內文化氛圍調整，到外部與原住民和解對話，10多年來不曾停止。
【撰文／萬蓓琳　攝影／吳櫂暄】

時間回到2018年4月28日，在苗栗縣南庄鄉西村大橋下賽夏族全族議事之處，由改制前的林務局長林華慶代表與賽夏族各姓氏長老，舉行SaSiyoS和解儀式，並祭告祖靈。

和解儀式發生在林務局宣示推動國產材的隔年，對賽夏族來說，是撫平過去傷痛，甚至是迎接生活的起點；對森林來說，這也代表了臺灣對於森林治理新思維的行動指標，林華慶說，「要邀請原住民共同守護山林，前提是先讓這些第一線的守護者日子能過得下去。」

南庄從清朝到1990年之前林業都很興盛，原生的檜木、櫸木、樟樹砍伐殆盡後，山上已是以臺灣杉、柳杉為主的人造林。直到1991年全面禁伐，聚落傳統土地被畫為國有林地，原住民不得再進入擷取生活所需，生活水平一落千丈，大量原住民離開山里。根據統計，2018年時聚落裡的賽夏族人平均月收入僅4,000元，多數人都得四處打零工，看病得到處借錢。

與原住民和解 邀請族人成為前沿森林保衛軍

2018年南庄蓬萊村開始與林務局合作林下養蜂，隔年成立「有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社」，承包林務局除草、伐木業務，社員除勞務報酬外，還可以領到10％紅利，合作社也成立急難救助金支援貧困家庭，甚至早年迫於生計成為山老鼠的社員，如今生活改善也成為巡守山林「賽夏森力軍」的一員，「他們是最懂山林的人，甚至舉報了幾十件盜伐事件。」林華慶說，「長老帶領社員用傳統架鋼纜的方式將林木運送出來，地表生態不因木材被拖著走而破壞，他們工作完會把林道打掃乾淨，一個煙蒂都看不到。」

南庄蓬萊村是臺灣森力軍的其中之一，類似的故事發生在森林邊緣不同地方，如臺東種段木香菇的清亮農場，也因收益提高讓村民回到山上工作，為了維繫長久的收益，主動在承租地植樹1萬7千多棵，將原有無人顧及的空地都種了樹。林華慶說，「森林是全民的，都市的人需要從森林獲得療癒的力量，而住在山裡的人能靠森林為生，森林才能永續。」但這只是森林治理新思維行動之一環。

林華慶帶頭推動國產材已經進入第10年，「早在1999年左右我就曾在林務局服務過，當時到阿里山出差發現人造林裡面的樹木都擠在一起，又瘦又高沒有受到撫育（除草、疏林等基礎照顧）。」林華慶說，「早年天然林砍伐太嚴重，形成敏感的社會氛圍，但是天然林被砍伐後，政府花了非常多錢去種樹，這些人工林就應該要好好的經營，才能發揮價值、永續利用。」

林華慶代表林務局與苗栗南庄賽夏族和解，邀請他們一起保護永續森林。 （圖片提供／林業及自然保育署）
※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

斯創教育帶大眾一同走入森林 李芝瑩：木育應該進入生活每個環節

「斯創教育工作群」成立於2017年11月，由執行長李芝瑩與夥伴們共同創立。成立之初，農業部林業及自然保育署提出「國產材元年」，臺灣林業正站在轉型的關鍵時刻。斯創以「永續森林經營」、「都市環境教育」與「環境學習中心發展」為核心，並取得英國田野學習協會（Field Studies Council, FSC）獨家品牌授權，將其戶外教育哲學引入臺灣。斯創透過設計以真實林場為基礎的體驗課程，帶領不同年齡層的民眾走進森林，親身感受林木如何被種植、撫育、使用，讓民眾重新認識這片森林覆蓋率超過六成的土地，並理解它與我們的生活息息相關。

辳和運用技術強項打開國產材運用空間 臺灣木材未來有望進入建築市場

「在70多年的歷史裡，我們主要供應日本神社和臺灣古蹟修復所需的木材，新建與修復工程都有。且由於兩者的特性相近，所以日本神社的經驗也延續到了臺灣古蹟上。例如，每個案件的部件尺寸清單往往高達四、五十頁、上百個品項，這對我們來說不是難處。」在臺灣，一提到古蹟修復或北美黃檜，木工師傅最先想到的就是辳和，陳宛慶充滿自信的說：「我們可以為建築各部件提供客製化尺寸的材料，而且木材品質優良、貨源穩定。」

正昌製材見證臺灣林業50年演變 拓展國產材與山林潛力 永續經營就是核心精神

位在新竹橫山的正昌製材成立已逾50年，鄰近竹東、內灣等昔日林業重鎮。2017年「國產材元年」政策至今（2026）年將邁入第10年，身為臺灣最早取得FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）認證的業者，正昌與產官學攜手拓展國產材市場，身為少數自營林場業者，也致力於森林永續經營、讓社會大眾更認識臺灣的森林與產業。正昌製材總經理梁國興強調，國產材產業、林業經營是「以百年甚至千年計算的長期計畫」。

營林手法靈活 永在與碳匯潮流接軌 以900公頃永續森林創造多重運營模式

超過一甲子的老字號，在經理林家鼎的帶領下，有限責任永在林業生產合作社讓人造林長出新面貌。透過適度擾動、分齡經營與多樹種配置，讓森林擁有生物多樣性，連結了野生動植物與土地的關係。這樣的森林，不僅承擔木材生產與在地產業的角色，臺灣沉寂已久的林業，除了供應木材之外，也開始與森林碳匯、永續認證接軌，回應並創造氣候變遷下的多元新價值。

認識國產材主要樹種與用途 在日常生活感受臺灣山林氣味與紋理

依照樹木葉片形狀、生長環境和氣候條件，國產材可以概分為闊葉林、針葉林兩種。這些樹種有著各具特色的木紋，甚至彩虹般的紋路、色澤；除了視覺上搶眼，許多國產材還帶有香氣，達到讓人放鬆身心的效果。這些豐富的特質，大大增加國產材的應用範圍，藉由認識重要國產材樹種特徵與應用，讓我們發現：國產材其實一直與我們的日常生活非常近！

重訪山林課 回望百年臺灣林業 政治情勢牽動經營方向 永續始終是核心宗旨

農業部林業及自然保育署經營的「保育小站」，目前展出「重訪山林課」特展（展期至2026年7月26日）。日治時期，「保育小站」連同周遭的宿舍群，均是臺灣總督府殖產局山林課的宿舍。山林課是什麼？為何林業署要策畫這檔以山林課為主角的展覽？從這場展覽出發，重訪臺灣林業從日治時期至今發展，以及從大量開採、改造林相走向尊重自然、強調永續與保育的變遷。

