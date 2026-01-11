快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

廚餘危機下的新黑馬 天天投苗與收成 黑水虻讓循創轉廢成金

聯合新聞網／ 豐年
錢柏綸（左）、沈蔚軒（右）不約而同因看好黑水虻的發展與效益而創業，如今成為共同奮鬥打拼的好伙伴。
錢柏綸（左）、沈蔚軒（右）不約而同因看好黑水虻的發展與效益而創業，如今成為共同奮鬥打拼的好伙伴。

【文／萬蓓琳圖／薛穎琦】

接近正午時分，一輛食品廠的冷凍大貨車，駛進循創生物科技位在雲林縣虎尾鎮的場區，好幾個桶口包覆著保鮮膜的藍色塑膠桶被運下來，裡面是剛榨完果汁的芭樂殘渣，循創生物科技董事長錢柏綸說：「這就是黑水虻的主食之一。」

跟隨著芭樂渣進入場內，眼前的空間有三座不鏽鋼攪拌槽，錢柏綸說，「這裡是蟲蟲的廚房。」這場黑水虻的食物包括芭樂渣、番茄糊、豆渣等，甚至是過期麵條等，透過機械設備攪拌調整到適合的溼度，再由輸送帶送到後方飼養中心，「就像養豬一樣，黑水虻雖然小，但飼料的重量都要嚴格控制，不然就是在亂養。」

場區內，各項工作有條不紊地運作著，這是飼養黑水虻的日常。但這一陣子錢柏綸卻忙翻了，「非洲豬瘟爆發後，不少地方政府，甚至是集團企業都找上門，希望能跟我們合作解決廚餘的問題。」循創的雲林場是在2年前建置，場區的設計是以植物性渣粕餵食黑水虻，「這是因應客戶的需求，他們希望黑水虻的食物能夠單純一點。」

「我們並不是不接受廚餘，之前是覺得還沒有準備好，希望用相對穩定的物料，把人員操作和設備系統打磨到成熟。」錢柏綸說，「原本就打算明年會建設一個處理廚餘的場區，只是場址等具體計畫都還沒有著落。」但是當廚餘處理成為燃眉之急，「合作的可能性增高，獲得相應的條件與資源也就較為容易一些。」

這是黑水虻的廚房，從食品廠蒐集來的豆渣、芭樂渣甚至麵條，都在這裡攪拌，再送給蟲蟲吃。
這是黑水虻的廚房，從食品廠蒐集來的豆渣、芭樂渣甚至麵條，都在這裡攪拌，再送給蟲蟲吃。

非洲豬瘟爆發 循環經濟的代表黑水虻一夕爆紅

當非洲豬瘟爆出案例，廚餘成為最主要的感染途徑，不少縣市都全面禁止廚餘養豬，全臺灣每日產生的2千多噸的廚餘該何去何從，成為迫在眉睫的社會問題。儘管對黑水虻並不陌生，甚至是近10年來，臺灣各地都有不少學校、機構開始飼養黑水虻來處理廚餘，但根據環境部統計，黑水虻處理的廚餘量只占了總量的1.2％。

黑水虻原本就是大自然界的分解者，其幼蟲的消化系統能夠分泌多種酶，將有機物分解為小分子，具有極強的生物轉化能力。經其分解後的殘渣（糞便）可以作為優質有機質肥料，未成蛹的幼蟲富含蛋白質，可以成為動物飼料。甚至2023年1月12日出刊的《科學》（Science）雜誌刊登了有關昆蟲蛋白添加到動物飼料與人類食品的文章，當工業化飼養昆蟲成為國際趨勢，黑水虻因生物特性之故，成為最受關注的目標。

「黑水虻的物種特性跟其他昆蟲不一樣。」相較於同樣能處理有機廢棄物的蒼蠅、麵包蟲、蚯蚓等，錢柏綸說，「蒼蠅幼蟲期短，成蟲期很長，能夠處理廚餘的時間不多；麵包蟲偏愛乾燥基質，無法處理含水分高的廚餘或果渣；蚯蚓本身含水分高達90％，要乾燥製成飼料成本極高。黑水虻的幼蟲則是在不到2周內拼命吃，把所有能消化的有機物轉化成為自身脂肪與蛋白。」以循創為例，「1公噸的植物性渣粕經黑水虻消化後，只剩下約150公斤蟲砂（蟲糞）與150公斤幼蟲，全都可以做成肥料與飼料。」轉化效率的確驚人。

長36公尺，寬1.8公尺的6層「育肥床」，一座同時有將2,000萬隻的黑水虻幼蟲，正認真工作著。
長36公尺，寬1.8公尺的6層「育肥床」，一座同時有將2,000萬隻的黑水虻幼蟲，正認真工作著。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

廚餘新制正式上線！環保局曝3類改丟一般垃圾 弄錯最高罰6000元

整理包／手腳要快！廚餘機補助搶翻 申請資格、金額、5大機型優缺點一次看懂

中市廚餘機補助受歡迎 機型偏向乾燥型 學者建議這樣做更好

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

相關新聞

廚餘危機下的新黑馬 天天投苗與收成 黑水虻讓循創轉廢成金

臺灣出現非洲豬瘟的案例後，短時間內疫情獲得極佳控制，但傳染源頭的廚餘該何去何從？成為亟待解決的社會問題。身為大自然最佳分解者的黑水虻，能夠有效處理廚餘問題，經此一疫後再度受到重視。早在上一波中國非洲豬瘟爆發時，就投入黑水虻繁殖的循創生物科技，經過7年的摸索邁向規模化生產的新階段，這段時間不斷有地方政府、企業邀請共同合作處理廚餘設置新場，在可見的未來循創即將華麗轉身。

豬農心聲：給養豬產業一個能相信的未來

自今（2025）年10月22日確認非洲豬瘟疫情以來，將近兩個月的時間裡，除了防疫系統全力動員上緊發條，整個養豬產業才是真正備受煎熬的焦點。他們憂心疫情擴散、煩惱禁宰禁運期間豬隻何去何從，到禁用廚餘養豬後成本提高該如何求生，也有人大聲疾呼希望政府完全禁止廚餘餵豬等。這是一件攸關所有豬農身家財產的重大事件，《豐年》特別採訪了分布在7個縣市的10位豬農，養豬場規模從不到200頭到3萬多頭，傾聽身處第一線的豬農，說出內心的聲音。

六個關鍵幸運讓臺灣化險為夷 從口蹄疫到非洲豬瘟 長達28年的磨練蛻變

臺灣自1920年首次發現傳統豬瘟後，相隔50多年，於1997年3月爆發口蹄疫大流行，造成豬價一夕崩盤，損失高達1,700億元。歷經數十年的防疫努力，臺灣在今（2025）年5月29日終於通過世界動物衛生組織（WOAH）審查，成為亞洲唯一同時獲得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」認證的國家。然而，這項喜訊還未滿半年，10月10日臺中梧棲就發生非洲豬瘟疫情。農業部隨即於10月22日緊急宣布全國豬隻禁運、禁宰及禁餵廚餘，以防疫情擴散。

6小時確診 成功圍堵 獸醫研究所 非洲豬瘟背後的無名防疫部隊

非洲豬瘟若爆發，對臺灣經濟的衝擊等同國安事件。因此，如何能在最短時間內確診、且掌握疫情擴散的範圍，與時間賽跑成了最重要的關鍵。前身為農委會家畜衛生試驗所的「農業部獸醫研究所」，在此次非洲豬瘟危機中，以多年來的精實訓練發揮了關鍵角色，包括在6小時內就確診、指揮「初篩支援實驗室系統」快速消化大量檢體確認疫情擴散程度等，這場危機處理的背後，是整個系統幾代專業者數十年共同努力的結果。

17天零擴散 臺灣防疫系統的極限測試 全面動員與零星風暴的每一刻

臺灣順利防堵非洲豬瘟多年，今（2025）年10月卻出現首起病例，一時之間國人熟悉的滷肉飯、爌肉飯從小吃店菜單上消失，幸好案例的豬場只是個案，公布確診案例後，僅僅17天的時間，豬隻恢復運送、屠宰。本文從這次疫情關鍵面向出發，回顧這段時間內，有哪些關鍵的環節？讓臺灣得以將傷害最小化，在防疫工作尚未正式落幕的今天，又有哪些未竟之功，值得作為後續加強防疫的借鏡？

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。