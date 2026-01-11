廚餘危機下的新黑馬 天天投苗與收成 黑水虻讓循創轉廢成金

【文／萬蓓琳圖／薛穎琦】

接近正午時分，一輛食品廠的冷凍大貨車，駛進循創生物科技位在雲林縣虎尾鎮的場區，好幾個桶口包覆著保鮮膜的藍色塑膠桶被運下來，裡面是剛榨完果汁的芭樂殘渣，循創生物科技董事長錢柏綸說：「這就是黑水虻的主食之一。」

跟隨著芭樂渣進入場內，眼前的空間有三座不鏽鋼攪拌槽，錢柏綸說，「這裡是蟲蟲的廚房。」這場黑水虻的食物包括芭樂渣、番茄糊、豆渣等，甚至是過期麵條等，透過機械設備攪拌調整到適合的溼度，再由輸送帶送到後方飼養中心，「就像養豬一樣，黑水虻雖然小，但飼料的重量都要嚴格控制，不然就是在亂養。」

場區內，各項工作有條不紊地運作著，這是飼養黑水虻的日常。但這一陣子錢柏綸卻忙翻了，「非洲豬瘟爆發後，不少地方政府，甚至是集團企業都找上門，希望能跟我們合作解決廚餘的問題。」循創的雲林場是在2年前建置，場區的設計是以植物性渣粕餵食黑水虻，「這是因應客戶的需求，他們希望黑水虻的食物能夠單純一點。」

「我們並不是不接受廚餘，之前是覺得還沒有準備好，希望用相對穩定的物料，把人員操作和設備系統打磨到成熟。」錢柏綸說，「原本就打算明年會建設一個處理廚餘的場區，只是場址等具體計畫都還沒有著落。」但是當廚餘處理成為燃眉之急，「合作的可能性增高，獲得相應的條件與資源也就較為容易一些。」

這是黑水虻的廚房，從食品廠蒐集來的豆渣、芭樂渣甚至麵條，都在這裡攪拌，再送給蟲蟲吃。

非洲豬瘟爆發 循環經濟的代表黑水虻一夕爆紅

當非洲豬瘟爆出案例，廚餘成為最主要的感染途徑，不少縣市都全面禁止廚餘養豬，全臺灣每日產生的2千多噸的廚餘該何去何從，成為迫在眉睫的社會問題。儘管對黑水虻並不陌生，甚至是近10年來，臺灣各地都有不少學校、機構開始飼養黑水虻來處理廚餘，但根據環境部統計，黑水虻處理的廚餘量只占了總量的1.2％。

黑水虻原本就是大自然界的分解者，其幼蟲的消化系統能夠分泌多種酶，將有機物分解為小分子，具有極強的生物轉化能力。經其分解後的殘渣（糞便）可以作為優質有機質肥料，未成蛹的幼蟲富含蛋白質，可以成為動物飼料。甚至2023年1月12日出刊的《科學》（Science）雜誌刊登了有關昆蟲蛋白添加到動物飼料與人類食品的文章，當工業化飼養昆蟲成為國際趨勢，黑水虻因生物特性之故，成為最受關注的目標。

「黑水虻的物種特性跟其他昆蟲不一樣。」相較於同樣能處理有機廢棄物的蒼蠅、麵包蟲、蚯蚓等，錢柏綸說，「蒼蠅幼蟲期短，成蟲期很長，能夠處理廚餘的時間不多；麵包蟲偏愛乾燥基質，無法處理含水分高的廚餘或果渣；蚯蚓本身含水分高達90％，要乾燥製成飼料成本極高。黑水虻的幼蟲則是在不到2周內拼命吃，把所有能消化的有機物轉化成為自身脂肪與蛋白。」以循創為例，「1公噸的植物性渣粕經黑水虻消化後，只剩下約150公斤蟲砂（蟲糞）與150公斤幼蟲，全都可以做成肥料與飼料。」轉化效率的確驚人。

長36公尺，寬1.8公尺的6層「育肥床」，一座同時有將2,000萬隻的黑水虻幼蟲，正認真工作著。

