豬農心聲：給養豬產業一個能相信的未來

廚餘未妥善處理亂丟恐成防疫問題

新北市養豬協會理事長黃靖文

新北市養豬協會理事長黃靖文在淡水養豬，家族經營黑豬場近50年，現飼養約1,000頭豬，並在輔導轉型下升級成高床水簾式豬舍。多年來，黃靖文的豬場以廚餘餵豬為主要方式，他說：「吃廚餘是習慣，吃飼料營養不夠！」非洲豬瘟爆發後，政府禁止廚餘養豬，黃靖文說，「改餵飼料後成本大幅增加，一天的飼料費約2～3萬元，若使用廚餘僅需支付蒸煮費5,000元，約是飼料費的五分之一。黑豬每日食量約25～30公斤，考量成本，目前飼料餵養難以像過去那樣讓豬隻吃到飽，豬隻出現營養不足的狀況。」

黃靖文的廚餘來源多來自學校、軍營、餐廳，對他而言，餵豬不只是成本問題，也是一種互助互惠：「想想看，如果我一天沒去載中小學的廚餘，中小學會怎樣？學生家長看到，後果的嚴重性會多大。」除豬農外，對餐廳業者也是衝擊，他如果沒幫忙收廚餘，估計餐廳每個月要花6萬元請清潔公司回收。他坦言，豬農協助處理廚餘的角色消失，對人口基數大、廚餘量多的雙北地區而言，將面臨更大的去化壓力，若缺乏配套措施直接禁止，導致廚餘被亂丟，老鼠、野鳥可能帶著病毒四處傳播，這是他最擔心的防疫問題。

黃靖文強調，廚餘養豬本身並非疫情破口，關鍵在於是否充分加熱，「以科學根據來講，90℃高溫加熱1個小時，非洲豬瘟病毒就會被殺死，為什麼不能餵廚餘？」這次確診案例的豬場因為沒有蒸煮而染病，但同批廚餘送到另一場有蒸煮的豬場後，豬隻則安然無恙。對於私自違規餵廚餘的業者，他直言是投機取巧，應依規加重處置，「防疫是全國的，不是個人的事情！」

黃靖文認為，環境部先前提出加裝溫度監控設備、落實廚餘蒸煮，可作為恢復使用廚餘的配套措施，並要求豬農遵守相關條件以確保安全。目前農業部規畫實施全面禁餵廚餘，他認為應提供豬農轉型輔導，包括黑豬農改養白豬，或使用成本與營養相近的替代飼料，以降低政策帶來的衝擊。

水簾式豬舍的基本設施是在畜舍一端設置簾幕，讓水均勻擴散並引入新鮮空氣。

政府應該扛起廚餘源頭管理責任

養豬協會副理事長李當期

曾獲得百大青農肯定、飼養黑豬的養豬協會副理事長李當期表示，在疫情升溫後，廚餘餵豬喊停，但許多豬農仍然要像從前一樣載送廚餘，只是目的地從自家豬舍變成焚化爐。

李當期飼養的黑豬，比白豬需要更長時間才能上市，卻未必能賣到更高的價格。因此，長年以廚餘作為黑豬主要飼料，成了許多黑豬農維持生計的方式。「黑豬養到上市約比白豬多1倍時間，如果廚餘禁掉，黑豬產業一定會變得非常稀少。」傳出非洲豬瘟病例、全面停餵廚餘之後，新北、桃園、屏東這些黑豬重鎮的豬農，都在等政策明朗，目前雖然已朝著禁用廚餘養豬的方向前進，但對於原本使用廚餘養豬的豬農而言，未來仍充滿不確定性。

李當期認為，就算禁止廚餘餵豬，廚餘處理的問題仍無法解決。他分享禁餵廚餘後，他協助清運廚餘的實況：廚餘內大量湯汁含鹽量高、油水分離困難，直接焚燒會傷害設備、增加維修頻率，甚至產生戴奧辛等毒素，焚化廠常因此拒收，也都會要求豬農先把湯水瀝乾再送來處理。「但要去哪裡瀝乾？誰來處理那堆湯汁？學校或團膳沒辦法自行處理。」如此一來，廚餘只能請對方委請清潔業者協助處理。

禁餵廚餘後，黑豬若改吃飼料，也不是換飼料這麼簡單，由於液態食物和固態食物的設備不同，連豬舍內部的設施都需要更改。李當期說明，過去為符合蒸煮規定，有些豬農投入百萬元以上興建蒸煮設備，「一個蒸煮鍋大概要160萬元，但一禁廚餘，鍋子就變廢鐵。現在廢鐵1公斤才7元。這些損失算誰的？」因此，若政策最終確定全面禁餵廚餘，政府也必須規畫補助；若是未來要重新開放廚餘養豬，也應協助提供設備改善補助，減輕產業衝擊。「廚餘是全體社會共同產生的，怎麼會叫豬農自己承擔所有風險？政府必須出來負起責任為民把關！」

改用飼料後成本大增4成

宜蘭縣「廣福田牧場」場主謝志明

廣福田牧場負責人謝志明說，他的牧場現飼養約1,700頭白豬，過去採用廚餘與飼料兼養的方式。禁令實施後，只能改用全飼料飼養，導致成本大幅上升。他計算：「以前1個月成本約70～80萬，現在增加到110萬左右，多了大約4成。」場內原本設有蒸煮設備，可自行蒸煮廚餘，但隨著禁令實施，設備也無法挪作它用，只能閒置。

禁運期結束後，牧場仍在消化先前禁運期間未能出場的豬隻，正在緩慢減少飼養空間的壓力。地方政府派員稽查、宣導消毒，地方公所也發放消毒水給豬農使用，協助防止疫情擴散。對於廚餘豬與飼料豬的肉質差異，謝志明認為，關鍵在於飼養時間與熟成度，而非餵養來源。「豬養得久，風味會更明顯，皮下脂肪與肌間脂肪也會隨著飼養天數增加，但不一定與廚餘或飼料直接相關。」

謝志明從2012年承接別人的豬場後開始養豬，這次非洲豬瘟禁用廚餘，少了蒸煮和廚餘處理的時間，工作量降低不少。但因為廚餘禁令，地方環保局也委託他協助載運廚餘至焚化爐，焚燒未另行收費。「政策怎麼規定就怎麼處理，廚餘在全臺各縣市都需要妥善去化，確保環境安全。」謝志明認為廚餘處理的制度仍需妥善設計，就算要設立堆肥、黑水虻、生質能、焚化或掩埋廠，也有一定的難度，選定地點就是個問題，「設置這些設施雖較為困難，但政府在統一處理及監管上會比較容易，不過在找地點時須兼顧居民的接受度，因為它們算是嫌惡設施。」

目前，在政策與市場的雙重壓力下，小規模養豬戶面臨選擇，有些因飼料成本增加而考慮退場，尤其原本靠廚餘獲利較高的業者，改為飼料養豬後利潤下降。「現在非常時期，中央和地方稽查力度都加強了，養豬戶必須配合法規，也得自己承擔轉型成本。」謝志明說，儘管挑戰不少，但他仍堅持保持牧場運作，希望未來能在制度支持下安全、永續地經營養豬事業。

