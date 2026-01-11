快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

六個關鍵幸運讓臺灣化險為夷 從口蹄疫到非洲豬瘟 長達28年的磨練蛻變

此次臺灣的非洲豬瘟，因臺中梧棲的案例場沒有落實蒸煮規範，而形成防疫破口。 圖中非案例場域，攝影╱謝佩穎
此次臺灣的非洲豬瘟，因臺中梧棲的案例場沒有落實蒸煮規範，而形成防疫破口。 圖中非案例場域，攝影╱謝佩穎

【撰文／吳櫂暄】

「這次非洲豬瘟事件，臺灣真的非常幸運。」國立臺灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗說：「我覺得有6個幸運關鍵，讓疫情在最危急的時刻沒有向外擴散：從病毒落在僅300頭的小型豬場、周邊3公里內僅有2場豬場，到感染豬沒有送出去、屠宰場與運輸車輛在第一時間完成消毒，再加上連日高溫降低病毒活性，以及研究人員與政府的迅速通報與應變。」

「這6個環節扣在一起，讓臺灣在危機邊緣踩住煞車，用最小的代價，換來一次改變的機會。」賴秀穗覺得前2點是真運氣，但後面所謂的幸運，其實是臺灣防疫系統將近30年血淚奮鬥累積出來的紮實基礎。

回溯至1997年3月14日，當時隸屬臺灣省農林廳的臺灣省家畜衛生試驗所（今農業部獸醫研究所）收到一份來自新竹縣竹北市的豬隻檢體。起初，檢體的症狀被誤認為是常見的豬水疱性疾病。「當時養豬業者還不熟悉口蹄疫，而豬水疱的症狀與口蹄疫很相似。」賴秀穗說，「豬水疱通常不會造成死亡，一般多出現在鼻吻部、蹄冠及蹄趾間。」隨後，畜衛所在解剖後發現口蹄疫典型的虎斑心病變症狀。6天後，農委會（今農業部）召開記者會宣布臺灣出現口蹄疫病例，並向WOAH通報，當天豬價立即狂跌，從每百公斤4,000元腰斬至2,000元。

1997年臺灣爆發口蹄疫，豬價大幅下跌。為挽回市場，養豬團體在同年3月28日動員發起「建立產業新形象，確保豬肉品質」行動，希望重新喚起民眾對國產豬肉的信心。然而疫情衝擊深遠，僅一年之間，臺灣整體經濟損失便高達1,700億元。 圖片提供╱豐年社資料照片
1997年臺灣爆發口蹄疫，豬價大幅下跌。為挽回市場，養豬團體在同年3月28日動員發起「建立產業新形象，確保豬肉品質」行動，希望重新喚起民眾對國產豬肉的信心。然而疫情衝擊深遠，僅一年之間，臺灣整體經濟損失便高達1,700億元。 圖片提供╱豐年社資料照片

臺灣剛從口蹄疫疫區除名 馬上面臨中國非洲豬瘟的威脅

在口蹄疫爆發前，臺灣有25,357戶養豬戶飼養豬隻約1,070萬頭。疫情爆發後，養豬戶數瞬間減少6千多戶，豬隻也銳減至712萬頭，減幅三成多。賴秀穗表示，口蹄疫可傳染力極強，「若小豬感染，死亡率可高達100%，成豬死亡率約5%。」那時，政府撲殺近400萬頭感染豬隻，並靠施打疫苗的方式逐步控制疫情，並在2016年將撲滅口蹄疫列為重要目標，策畫「口蹄疫撲滅計畫」，確保疫苗注射率達90%、免疫覆蓋率達80%以上。經過多年努力，臺灣終於在2018年7月1日成功拔針，並於2020年6月由WOAH正式宣布自口蹄疫疫區除名。

為確保口蹄疫撲滅計畫的落實，哨兵豬是關鍵的檢核環節之一。「在監測豬場是否仍存在病原時，會將未感染過的哨兵豬放回曾爆發口蹄疫的豬舍，觀察牠們是否出現感染情形。」曾任農委會副主委的黃金城說，若哨兵豬出現感染，就代表場內環境仍存在病毒；若未感染，則可確認環境已清除病毒。然而，沒想到就在「口蹄疫撲滅計畫」告一段落、臺灣完成口蹄疫拔針的隔月，2018年8月，臺灣就面臨來自中國的非洲豬瘟疫情新一波考驗。

資料來源╱財團法人中央畜產會製表╱林佳瑩
資料來源╱財團法人中央畜產會製表╱林佳瑩

臺灣出現非洲豬瘟的案例後，短時間內疫情獲得極佳控制，但傳染源頭的廚餘該何去何從？成為亟待解決的社會問題。身為大自然最佳分解者的黑水虻，能夠有效處理廚餘問題，經此一疫後再度受到重視。早在上一波中國非洲豬瘟爆發時，就投入黑水虻繁殖的循創生物科技，經過7年的摸索邁向規模化生產的新階段，這段時間不斷有地方政府、企業邀請共同合作處理廚餘設置新場，在可見的未來循創即將華麗轉身。

豬農心聲：給養豬產業一個能相信的未來

自今（2025）年10月22日確認非洲豬瘟疫情以來，將近兩個月的時間裡，除了防疫系統全力動員上緊發條，整個養豬產業才是真正備受煎熬的焦點。他們憂心疫情擴散、煩惱禁宰禁運期間豬隻何去何從，到禁用廚餘養豬後成本提高該如何求生，也有人大聲疾呼希望政府完全禁止廚餘餵豬等。這是一件攸關所有豬農身家財產的重大事件，《豐年》特別採訪了分布在7個縣市的10位豬農，養豬場規模從不到200頭到3萬多頭，傾聽身處第一線的豬農，說出內心的聲音。

六個關鍵幸運讓臺灣化險為夷 從口蹄疫到非洲豬瘟 長達28年的磨練蛻變

臺灣自1920年首次發現傳統豬瘟後，相隔50多年，於1997年3月爆發口蹄疫大流行，造成豬價一夕崩盤，損失高達1,700億元。歷經數十年的防疫努力，臺灣在今（2025）年5月29日終於通過世界動物衛生組織（WOAH）審查，成為亞洲唯一同時獲得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」認證的國家。然而，這項喜訊還未滿半年，10月10日臺中梧棲就發生非洲豬瘟疫情。農業部隨即於10月22日緊急宣布全國豬隻禁運、禁宰及禁餵廚餘，以防疫情擴散。

6小時確診 成功圍堵 獸醫研究所 非洲豬瘟背後的無名防疫部隊

非洲豬瘟若爆發，對臺灣經濟的衝擊等同國安事件。因此，如何能在最短時間內確診、且掌握疫情擴散的範圍，與時間賽跑成了最重要的關鍵。前身為農委會家畜衛生試驗所的「農業部獸醫研究所」，在此次非洲豬瘟危機中，以多年來的精實訓練發揮了關鍵角色，包括在6小時內就確診、指揮「初篩支援實驗室系統」快速消化大量檢體確認疫情擴散程度等，這場危機處理的背後，是整個系統幾代專業者數十年共同努力的結果。

17天零擴散 臺灣防疫系統的極限測試 全面動員與零星風暴的每一刻

臺灣順利防堵非洲豬瘟多年，今（2025）年10月卻出現首起病例，一時之間國人熟悉的滷肉飯、爌肉飯從小吃店菜單上消失，幸好案例的豬場只是個案，公布確診案例後，僅僅17天的時間，豬隻恢復運送、屠宰。本文從這次疫情關鍵面向出發，回顧這段時間內，有哪些關鍵的環節？讓臺灣得以將傷害最小化，在防疫工作尚未正式落幕的今天，又有哪些未竟之功，值得作為後續加強防疫的借鏡？

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

