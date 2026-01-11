六個關鍵幸運讓臺灣化險為夷 從口蹄疫到非洲豬瘟 長達28年的磨練蛻變

【撰文／吳櫂暄】

「這次非洲豬瘟事件，臺灣真的非常幸運。」國立臺灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗說：「我覺得有6個幸運關鍵，讓疫情在最危急的時刻沒有向外擴散：從病毒落在僅300頭的小型豬場、周邊3公里內僅有2場豬場，到感染豬沒有送出去、屠宰場與運輸車輛在第一時間完成消毒，再加上連日高溫降低病毒活性，以及研究人員與政府的迅速通報與應變。」

「這6個環節扣在一起，讓臺灣在危機邊緣踩住煞車，用最小的代價，換來一次改變的機會。」賴秀穗覺得前2點是真運氣，但後面所謂的幸運，其實是臺灣防疫系統將近30年血淚奮鬥累積出來的紮實基礎。

回溯至1997年3月14日，當時隸屬臺灣省農林廳的臺灣省家畜衛生試驗所（今農業部獸醫研究所）收到一份來自新竹縣竹北市的豬隻檢體。起初，檢體的症狀被誤認為是常見的豬水疱性疾病。「當時養豬業者還不熟悉口蹄疫，而豬水疱的症狀與口蹄疫很相似。」賴秀穗說，「豬水疱通常不會造成死亡，一般多出現在鼻吻部、蹄冠及蹄趾間。」隨後，畜衛所在解剖後發現口蹄疫典型的虎斑心病變症狀。6天後，農委會（今農業部）召開記者會宣布臺灣出現口蹄疫病例，並向WOAH通報，當天豬價立即狂跌，從每百公斤4,000元腰斬至2,000元。

1997年臺灣爆發口蹄疫，豬價大幅下跌。為挽回市場，養豬團體在同年3月28日動員發起「建立產業新形象，確保豬肉品質」行動，希望重新喚起民眾對國產豬肉的信心。然而疫情衝擊深遠，僅一年之間，臺灣整體經濟損失便高達1,700億元。 圖片提供╱豐年社資料照片

臺灣剛從口蹄疫疫區除名 馬上面臨中國非洲豬瘟的威脅

在口蹄疫爆發前，臺灣有25,357戶養豬戶飼養豬隻約1,070萬頭。疫情爆發後，養豬戶數瞬間減少6千多戶，豬隻也銳減至712萬頭，減幅三成多。賴秀穗表示，口蹄疫可傳染力極強，「若小豬感染，死亡率可高達100%，成豬死亡率約5%。」那時，政府撲殺近400萬頭感染豬隻，並靠施打疫苗的方式逐步控制疫情，並在2016年將撲滅口蹄疫列為重要目標，策畫「口蹄疫撲滅計畫」，確保疫苗注射率達90%、免疫覆蓋率達80%以上。經過多年努力，臺灣終於在2018年7月1日成功拔針，並於2020年6月由WOAH正式宣布自口蹄疫疫區除名。

為確保口蹄疫撲滅計畫的落實，哨兵豬是關鍵的檢核環節之一。「在監測豬場是否仍存在病原時，會將未感染過的哨兵豬放回曾爆發口蹄疫的豬舍，觀察牠們是否出現感染情形。」曾任農委會副主委的黃金城說，若哨兵豬出現感染，就代表場內環境仍存在病毒；若未感染，則可確認環境已清除病毒。然而，沒想到就在「口蹄疫撲滅計畫」告一段落、臺灣完成口蹄疫拔針的隔月，2018年8月，臺灣就面臨來自中國的非洲豬瘟疫情新一波考驗。

資料來源╱財團法人中央畜產會製表╱林佳瑩

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。