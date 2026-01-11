6小時確診 成功圍堵 獸醫研究所 非洲豬瘟背後的無名防疫部隊

快訊

聯合新聞網／ 豐年
農業部獸醫研究所所長鄧明中，承襲歷代前輩的努力，長年為臺灣動物疫病打下紮實研究與檢測的基礎。
【撰文／萬蓓琳　攝影／吳尚鴻】

時間回到非洲豬瘟確診當天，10月21日傍晚，在外出差的農業部獸醫研究所所長鄧明中接到電話，「同仁說驗出非洲豬瘟了，當時從臺中送來的檢體包括肝、脾、肺、淋巴結與腎臟，所裡的同仁檢測了核酸、病毒蛋白等多種方式，也同時檢測多個檢體，最後確認為非洲豬瘟。」宛如晴天霹靂一般，「雖然從2018年中國爆發非洲豬瘟後，我們一直都有在備戰，但真的發生時，還是很震驚。」

當晚6點多呈報農業部，隨即召開緊急應變會議，鄧明中說，「會中我反應，這樣的結果可能會有質疑的聲音，但部長說，『沒關係，臺中梧棲場還是要預防性撲殺，萬一錯了，就當成是一場演習。』」

撲殺前，為了審慎起見，鄧明中還是要求在棲場案例場再採3頭豬的檢體，「大約在半夜3點左右由專人送回研究所，幾乎同時間，部長下令撲殺剩餘豬隻。」到了清晨6點多，豬殺完了，二次檢驗結果也出來了，「真的就是非洲豬瘟。」那一夜，無論農業部與獸醫研究所都是燈火通明，所有人都熬著夜，心情沉重。

見微知著 檢測迅速 將風險降到極低的關鍵

10月21日上午11時44分獸醫研究所收到檢體，到下午5時40分檢測出病毒核酸陽性，「6小時就驗出結果，真的是超常演出。」鄧明中說，「2018年中國非洲豬瘟，和2021年越南生肉事件（以包裹郵寄驗出非洲豬瘟）後，我們就高度警戒。」當天副研究員黃有良敏感度極高，第一時間認為10天前豬隻就開始異常死亡，情況恐怕不單純，建議臺中市增加檢驗非洲豬瘟。

同時黃有良與團隊立即執行檢驗工作，鄧明中說，「在此之前初篩至少要12小時，我們不斷精實檢驗步驟，要以最快的速度確診。除了所有程序都照世界動物衛生組織（World Organisation forAnimal Health , WOAH）的手冊進行，還將前2個篩檢步驟同時進行。」原本是初篩確認後，再進行下一步篩檢，「但兩步驟同時進行，若是陰性就沒事，若是陽性就能加快確診的時間。」

農業部獸醫研究所曾獲多項國際認證，在豬瘟和十足目虹彩病毒診斷領域也獲得WOAH參考實驗室認證。 圖片提供╱獸醫研究所
農業部獸醫研究所曾獲多項國際認證，在豬瘟和十足目虹彩病毒診斷領域也獲得WOAH參考實驗室認證。 圖片提供╱獸醫研究所

在17天防疫期間，從包括案例場、化製場等高風險處採樣大量的檢體，都需要快速判別是否為核酸陽性，以確認疫情擴散程度，鄧明中說，「是仰賴『非洲豬瘟初篩支援實驗室系統』共同協力。」最早這套系統是在2019年建立，「中國疫情爆發後，行政院召開會議討論因應對策，會中希望將初篩的量能擴大，」於是包括國立臺灣大學、國立中興大學、國立嘉義大學、國立屏東科技大學等四校獸醫系，及財團法人農業科技研究院，甚至還找了國立成功大學醫學系附設醫院一起加入，「加上獸醫研究所就有7個實驗室，一天消化數千件以上的檢體沒有問題。」

現任獸醫研究所所長鄧明中，從第一線研究員做起，多次將國外最先進的技術帶回臺灣。
現任獸醫研究所所長鄧明中，從第一線研究員做起，多次將國外最先進的技術帶回臺灣。

廚餘危機下的新黑馬 天天投苗與收成 黑水虻讓循創轉廢成金

臺灣出現非洲豬瘟的案例後，短時間內疫情獲得極佳控制，但傳染源頭的廚餘該何去何從？成為亟待解決的社會問題。身為大自然最佳分解者的黑水虻，能夠有效處理廚餘問題，經此一疫後再度受到重視。早在上一波中國非洲豬瘟爆發時，就投入黑水虻繁殖的循創生物科技，經過7年的摸索邁向規模化生產的新階段，這段時間不斷有地方政府、企業邀請共同合作處理廚餘設置新場，在可見的未來循創即將華麗轉身。

豬農心聲：給養豬產業一個能相信的未來

自今（2025）年10月22日確認非洲豬瘟疫情以來，將近兩個月的時間裡，除了防疫系統全力動員上緊發條，整個養豬產業才是真正備受煎熬的焦點。他們憂心疫情擴散、煩惱禁宰禁運期間豬隻何去何從，到禁用廚餘養豬後成本提高該如何求生，也有人大聲疾呼希望政府完全禁止廚餘餵豬等。這是一件攸關所有豬農身家財產的重大事件，《豐年》特別採訪了分布在7個縣市的10位豬農，養豬場規模從不到200頭到3萬多頭，傾聽身處第一線的豬農，說出內心的聲音。

六個關鍵幸運讓臺灣化險為夷 從口蹄疫到非洲豬瘟 長達28年的磨練蛻變

臺灣自1920年首次發現傳統豬瘟後，相隔50多年，於1997年3月爆發口蹄疫大流行，造成豬價一夕崩盤，損失高達1,700億元。歷經數十年的防疫努力，臺灣在今（2025）年5月29日終於通過世界動物衛生組織（WOAH）審查，成為亞洲唯一同時獲得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」認證的國家。然而，這項喜訊還未滿半年，10月10日臺中梧棲就發生非洲豬瘟疫情。農業部隨即於10月22日緊急宣布全國豬隻禁運、禁宰及禁餵廚餘，以防疫情擴散。

6小時確診 成功圍堵 獸醫研究所 非洲豬瘟背後的無名防疫部隊

非洲豬瘟若爆發，對臺灣經濟的衝擊等同國安事件。因此，如何能在最短時間內確診、且掌握疫情擴散的範圍，與時間賽跑成了最重要的關鍵。前身為農委會家畜衛生試驗所的「農業部獸醫研究所」，在此次非洲豬瘟危機中，以多年來的精實訓練發揮了關鍵角色，包括在6小時內就確診、指揮「初篩支援實驗室系統」快速消化大量檢體確認疫情擴散程度等，這場危機處理的背後，是整個系統幾代專業者數十年共同努力的結果。

17天零擴散 臺灣防疫系統的極限測試 全面動員與零星風暴的每一刻

臺灣順利防堵非洲豬瘟多年，今（2025）年10月卻出現首起病例，一時之間國人熟悉的滷肉飯、爌肉飯從小吃店菜單上消失，幸好案例的豬場只是個案，公布確診案例後，僅僅17天的時間，豬隻恢復運送、屠宰。本文從這次疫情關鍵面向出發，回顧這段時間內，有哪些關鍵的環節？讓臺灣得以將傷害最小化，在防疫工作尚未正式落幕的今天，又有哪些未竟之功，值得作為後續加強防疫的借鏡？

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

