6小時確診 成功圍堵 獸醫研究所 非洲豬瘟背後的無名防疫部隊

【撰文／萬蓓琳 攝影／吳尚鴻】

時間回到非洲豬瘟確診當天，10月21日傍晚，在外出差的農業部獸醫研究所所長鄧明中接到電話，「同仁說驗出非洲豬瘟了，當時從臺中送來的檢體包括肝、脾、肺、淋巴結與腎臟，所裡的同仁檢測了核酸、病毒蛋白等多種方式，也同時檢測多個檢體，最後確認為非洲豬瘟。」宛如晴天霹靂一般，「雖然從2018年中國爆發非洲豬瘟後，我們一直都有在備戰，但真的發生時，還是很震驚。」

當晚6點多呈報農業部，隨即召開緊急應變會議，鄧明中說，「會中我反應，這樣的結果可能會有質疑的聲音，但部長說，『沒關係，臺中梧棲場還是要預防性撲殺，萬一錯了，就當成是一場演習。』」

撲殺前，為了審慎起見，鄧明中還是要求在棲場案例場再採3頭豬的檢體，「大約在半夜3點左右由專人送回研究所，幾乎同時間，部長下令撲殺剩餘豬隻。」到了清晨6點多，豬殺完了，二次檢驗結果也出來了，「真的就是非洲豬瘟。」那一夜，無論農業部與獸醫研究所都是燈火通明，所有人都熬著夜，心情沉重。

見微知著 檢測迅速 將風險降到極低的關鍵

10月21日上午11時44分獸醫研究所收到檢體，到下午5時40分檢測出病毒核酸陽性，「6小時就驗出結果，真的是超常演出。」鄧明中說，「2018年中國非洲豬瘟，和2021年越南生肉事件（以包裹郵寄驗出非洲豬瘟）後，我們就高度警戒。」當天副研究員黃有良敏感度極高，第一時間認為10天前豬隻就開始異常死亡，情況恐怕不單純，建議臺中市增加檢驗非洲豬瘟。

同時黃有良與團隊立即執行檢驗工作，鄧明中說，「在此之前初篩至少要12小時，我們不斷精實檢驗步驟，要以最快的速度確診。除了所有程序都照世界動物衛生組織（World Organisation forAnimal Health , WOAH）的手冊進行，還將前2個篩檢步驟同時進行。」原本是初篩確認後，再進行下一步篩檢，「但兩步驟同時進行，若是陰性就沒事，若是陽性就能加快確診的時間。」

農業部獸醫研究所曾獲多項國際認證，在豬瘟和十足目虹彩病毒診斷領域也獲得WOAH參考實驗室認證。 圖片提供╱獸醫研究所

在17天防疫期間，從包括案例場、化製場等高風險處採樣大量的檢體，都需要快速判別是否為核酸陽性，以確認疫情擴散程度，鄧明中說，「是仰賴『非洲豬瘟初篩支援實驗室系統』共同協力。」最早這套系統是在2019年建立，「中國疫情爆發後，行政院召開會議討論因應對策，會中希望將初篩的量能擴大，」於是包括國立臺灣大學、國立中興大學、國立嘉義大學、國立屏東科技大學等四校獸醫系，及財團法人農業科技研究院，甚至還找了國立成功大學醫學系附設醫院一起加入，「加上獸醫研究所就有7個實驗室，一天消化數千件以上的檢體沒有問題。」

現任獸醫研究所所長鄧明中，從第一線研究員做起，多次將國外最先進的技術帶回臺灣。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。