17天零擴散 臺灣防疫系統的極限測試 全面動員與零星風暴的每一刻

【撰文／洪與成】

本次非洲豬瘟確診案例的畜牧場位於臺中市梧棲區，是以廚餘餵飼豬隻的一貫式養豬場。根據臺中市政府專案報告，10月10日起，案例場陸續出現豬隻死亡情況，10月11日，臺中市養豬協會總幹事楊駿杰通報臺中市政府動物保護防疫處，指出案例場有20頭豬隻死亡，推測為丹毒。

10月13日，臺中市動保處聯繫案例場陳姓豬農關切狀況，陳姓豬農稱已諮詢王姓獸醫佐，使用藥物治療後，豬隻情況獲得改善；同日，據臺中市府專案報告所載，王姓獸醫佐也聯繫臺中市動保處，通報案例場出現異常死亡一事，並表示初步判斷原因是放線桿菌胸膜肺炎（App）。

10月14日，化製場的監控系統顯示豬隻死亡情況異常，臺中市動保局指派賴姓技佐至案例場採樣，但根據臺中市政府專案報告，陳姓豬農表示豬隻健康改善而婉拒採樣。

10月20日，王姓獸醫佐通報臺中市動保處，指出案例場3歲種公豬死亡，同時場內死亡豬隻累計達117頭。臺中市動保處當日派賴姓技佐、祁姓獸醫師前往採樣，並將檢體以宅配方式寄往農業部獸醫研究所。

10月21日上午，PCR檢測結果出爐，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，並於當日傍晚6時，將結果通知中市府，臺灣首宗非洲豬瘟感染案例爆發。

發現病例後 案例場豬隻如何處置？有流入市面？更早之前有無病例？

臺中市政府接獲檢測結果通知當日，展開防疫作為，由動保處展開移動管制通知，並將案例場195頭豬隻預防性撲殺、掩埋。換句話說，在確認病例發生後24小時內，案例場豬隻就已經全數被撲殺，也沒有流入市面的問題。

在更早之前，會不會有案例場的豬隻流入市面？回溯確診之前的10月13日，案例場確實曾出豬2 8頭至大安肉品市場拍賣。不過，防檢署臺中分署副組長余俊明表示，豬隻拍賣、屠宰前都有經過獸醫師檢查，確認健康合格無異常，且非洲豬瘟不會「豬傳人」，民眾不須驚慌。

然而，「更早之前就有病例」的陰影，仍一度浮現。疫調過程中，出現化驗三聯單對不上的情況，不只因病死亡豬隻數量無法掌握，也讓防疫團隊擔憂：案例場會不會在10月10日以前就有發病案例？

幸好，只是一場虛驚。防疫團隊後發現三聯單有遭塗改情況，才導致數字對不上，且隨著時間過去，並沒有其他案例場出現，行政院政務委員陳時中於11月3日強調，案例場豬隻已全面撲殺，若其他養豬場有感染，也應該會發病，而從10月10日起算，病毒潛伏期早已過去，不須太過擔憂。

案例場豬隻預防性撲殺。 圖片提供╱臺中市政府

如何確認病毒來源、感染原因和擴散情況？

防疫團隊透過基因序列定序，確認案例豬場病毒為重組株，基因庫比對與流行中國、越南病毒相似度高達99.95%與99.92%。然而，由於中國將病毒序列「蓋牌」，導致無法確認病毒的來源。

病毒是否對外傳播？這是防疫團隊最關心，也最擔心的問題。除了「料敵從寬」，分階段多次查驗全臺養豬場，並要求屠宰場、肉品市場等落實消毒，防疫團隊也以案例場為中心，盤點半徑3公里內的畜牧場、掌握曾到過案例場的化製車、運豬車足跡，匡列關聯場，甚至查驗鄰近案例場的東南亞餐廳，經過三階段的查驗、抽樣，皆未驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，化解病毒擴散的擔憂，排除人、車、外來豬源等傳染源傳播病毒的可能性，進一步限縮病毒的可能來源。

案例場在病例發生後，雖有出豬到市面，豬隻屠宰前後，都會由屠宰場內的獸醫師檢查確認無異常，因此不需太過驚慌。 圖中非案例場域，攝影╱梁偉樂

