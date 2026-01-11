快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

17天零擴散 臺灣防疫系統的極限測試 全面動員與零星風暴的每一刻

聯合新聞網／ 豐年
非洲豬瘟病例發生後，值得反思強化生物安全的政策措施。 圖片提供╱臺中市政府
非洲豬瘟病例發生後，值得反思強化生物安全的政策措施。 圖片提供╱臺中市政府

【撰文／洪與成】

本次非洲豬瘟確診案例的畜牧場位於臺中市梧棲區，是以廚餘餵飼豬隻的一貫式養豬場。根據臺中市政府專案報告，10月10日起，案例場陸續出現豬隻死亡情況，10月11日，臺中市養豬協會總幹事楊駿杰通報臺中市政府動物保護防疫處，指出案例場有20頭豬隻死亡，推測為丹毒。

10月13日，臺中市動保處聯繫案例場陳姓豬農關切狀況，陳姓豬農稱已諮詢王姓獸醫佐，使用藥物治療後，豬隻情況獲得改善；同日，據臺中市府專案報告所載，王姓獸醫佐也聯繫臺中市動保處，通報案例場出現異常死亡一事，並表示初步判斷原因是放線桿菌胸膜肺炎（App）。

10月14日，化製場的監控系統顯示豬隻死亡情況異常，臺中市動保局指派賴姓技佐至案例場採樣，但根據臺中市政府專案報告，陳姓豬農表示豬隻健康改善而婉拒採樣。

10月20日，王姓獸醫佐通報臺中市動保處，指出案例場3歲種公豬死亡，同時場內死亡豬隻累計達117頭。臺中市動保處當日派賴姓技佐、祁姓獸醫師前往採樣，並將檢體以宅配方式寄往農業部獸醫研究所。

10月21日上午，PCR檢測結果出爐，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，並於當日傍晚6時，將結果通知中市府，臺灣首宗非洲豬瘟感染案例爆發。

發現病例後 案例場豬隻如何處置？有流入市面？更早之前有無病例？

臺中市政府接獲檢測結果通知當日，展開防疫作為，由動保處展開移動管制通知，並將案例場195頭豬隻預防性撲殺、掩埋。換句話說，在確認病例發生後24小時內，案例場豬隻就已經全數被撲殺，也沒有流入市面的問題。

在更早之前，會不會有案例場的豬隻流入市面？回溯確診之前的10月13日，案例場確實曾出豬2 8頭至大安肉品市場拍賣。不過，防檢署臺中分署副組長余俊明表示，豬隻拍賣、屠宰前都有經過獸醫師檢查，確認健康合格無異常，且非洲豬瘟不會「豬傳人」，民眾不須驚慌。

然而，「更早之前就有病例」的陰影，仍一度浮現。疫調過程中，出現化驗三聯單對不上的情況，不只因病死亡豬隻數量無法掌握，也讓防疫團隊擔憂：案例場會不會在10月10日以前就有發病案例？

幸好，只是一場虛驚。防疫團隊後發現三聯單有遭塗改情況，才導致數字對不上，且隨著時間過去，並沒有其他案例場出現，行政院政務委員陳時中於11月3日強調，案例場豬隻已全面撲殺，若其他養豬場有感染，也應該會發病，而從10月10日起算，病毒潛伏期早已過去，不須太過擔憂。

案例場豬隻預防性撲殺。 圖片提供╱臺中市政府
案例場豬隻預防性撲殺。 圖片提供╱臺中市政府

如何確認病毒來源、感染原因和擴散情況？

防疫團隊透過基因序列定序，確認案例豬場病毒為重組株，基因庫比對與流行中國、越南病毒相似度高達99.95%與99.92%。然而，由於中國將病毒序列「蓋牌」，導致無法確認病毒的來源。

病毒是否對外傳播？這是防疫團隊最關心，也最擔心的問題。除了「料敵從寬」，分階段多次查驗全臺養豬場，並要求屠宰場、肉品市場等落實消毒，防疫團隊也以案例場為中心，盤點半徑3公里內的畜牧場、掌握曾到過案例場的化製車、運豬車足跡，匡列關聯場，甚至查驗鄰近案例場的東南亞餐廳，經過三階段的查驗、抽樣，皆未驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，化解病毒擴散的擔憂，排除人、車、外來豬源等傳染源傳播病毒的可能性，進一步限縮病毒的可能來源。

案例場在病例發生後，雖有出豬到市面，豬隻屠宰前後，都會由屠宰場內的獸醫師檢查確認無異常，因此不需太過驚慌。 圖中非案例場域，攝影╱梁偉樂
案例場在病例發生後，雖有出豬到市面，豬隻屠宰前後，都會由屠宰場內的獸醫師檢查確認無異常，因此不需太過驚慌。 圖中非案例場域，攝影╱梁偉樂

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

冷氣團來襲 北市動物之家備防寒措施讓犬貓過冬

高雄犬貓絕育「去年8412隻犬貓獲補助」 動保處：創近3年新高

防疫最前線 新北6位特約獸醫師數十年堅守畜牧防疫崗位

犬隻意外墜落重傷 飼主未照護還棄養…動保處重罰

相關新聞

廚餘危機下的新黑馬 天天投苗與收成 黑水虻讓循創轉廢成金

臺灣出現非洲豬瘟的案例後，短時間內疫情獲得極佳控制，但傳染源頭的廚餘該何去何從？成為亟待解決的社會問題。身為大自然最佳分解者的黑水虻，能夠有效處理廚餘問題，經此一疫後再度受到重視。早在上一波中國非洲豬瘟爆發時，就投入黑水虻繁殖的循創生物科技，經過7年的摸索邁向規模化生產的新階段，這段時間不斷有地方政府、企業邀請共同合作處理廚餘設置新場，在可見的未來循創即將華麗轉身。

豬農心聲：給養豬產業一個能相信的未來

自今（2025）年10月22日確認非洲豬瘟疫情以來，將近兩個月的時間裡，除了防疫系統全力動員上緊發條，整個養豬產業才是真正備受煎熬的焦點。他們憂心疫情擴散、煩惱禁宰禁運期間豬隻何去何從，到禁用廚餘養豬後成本提高該如何求生，也有人大聲疾呼希望政府完全禁止廚餘餵豬等。這是一件攸關所有豬農身家財產的重大事件，《豐年》特別採訪了分布在7個縣市的10位豬農，養豬場規模從不到200頭到3萬多頭，傾聽身處第一線的豬農，說出內心的聲音。

六個關鍵幸運讓臺灣化險為夷 從口蹄疫到非洲豬瘟 長達28年的磨練蛻變

臺灣自1920年首次發現傳統豬瘟後，相隔50多年，於1997年3月爆發口蹄疫大流行，造成豬價一夕崩盤，損失高達1,700億元。歷經數十年的防疫努力，臺灣在今（2025）年5月29日終於通過世界動物衛生組織（WOAH）審查，成為亞洲唯一同時獲得傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」認證的國家。然而，這項喜訊還未滿半年，10月10日臺中梧棲就發生非洲豬瘟疫情。農業部隨即於10月22日緊急宣布全國豬隻禁運、禁宰及禁餵廚餘，以防疫情擴散。

6小時確診 成功圍堵 獸醫研究所 非洲豬瘟背後的無名防疫部隊

非洲豬瘟若爆發，對臺灣經濟的衝擊等同國安事件。因此，如何能在最短時間內確診、且掌握疫情擴散的範圍，與時間賽跑成了最重要的關鍵。前身為農委會家畜衛生試驗所的「農業部獸醫研究所」，在此次非洲豬瘟危機中，以多年來的精實訓練發揮了關鍵角色，包括在6小時內就確診、指揮「初篩支援實驗室系統」快速消化大量檢體確認疫情擴散程度等，這場危機處理的背後，是整個系統幾代專業者數十年共同努力的結果。

17天零擴散 臺灣防疫系統的極限測試 全面動員與零星風暴的每一刻

臺灣順利防堵非洲豬瘟多年，今（2025）年10月卻出現首起病例，一時之間國人熟悉的滷肉飯、爌肉飯從小吃店菜單上消失，幸好案例的豬場只是個案，公布確診案例後，僅僅17天的時間，豬隻恢復運送、屠宰。本文從這次疫情關鍵面向出發，回顧這段時間內，有哪些關鍵的環節？讓臺灣得以將傷害最小化，在防疫工作尚未正式落幕的今天，又有哪些未竟之功，值得作為後續加強防疫的借鏡？

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。