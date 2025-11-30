快訊

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

聯合新聞網／ 豐年
羅竹芳在種蝦催熟室觀察蝦生殖腺發育的程度。
【撰文／吳櫂暄　圖片提供／羅竹芳】

蝦白點病於1990年在中國首次發現後，短短兩年間便迅速蔓延至全球各地的蝦養殖產業，造成全球產量從72.1萬噸驟降至60.9萬噸，減幅高達16%。臺灣蝦養殖業也開始受到波及後，1994年當時任職於基隆臺灣省水產試驗所所長的廖一久，眼見養殖場蝦隻因白點病大量死亡，遂召開會議。「會議後，我便與東港水產試驗分所養殖團隊合作。」羅竹芳表示，多虧東港水試所提供罹病蝦樣本與尚未發病的草蝦，才得以順利進行白點病的病徵觀察與疾病進程研究，並開始密切與中央研究院臨海工作站、臺南70池草蝦養殖戶合作以深入解析白點病暴發的機制。

羅竹芳任職的前瞻蝦類養殖國際研發中心，擁有兩間獲得ISO17025認證的世界動物衛生組織的蝦類疾病參考實驗室，分別負責全球蝦類肝胰腺壞死病與蝦白點病防疫策略開發與應用服務。 薛穎琦
白點病分子診斷技術平臺成功建立 生物安全管理成為養殖業的核心策略

羅竹芳在1994年，投入白點病研究後，毅然結束手邊所有原有計畫，從既有經驗中，一步步進行邏輯推導，儘管從無到有的歷程極為艱辛，但她更渴望挑戰未知。「如果研究只是為了發表論文，那太簡單了。」羅竹芳語氣堅定地說。她帶領學生時，也總提醒他們：「不要被科系限制自己能做什麼研究。」在她看來，做成一件事的關鍵在於能力，而能力並不受學科框架所拘束，因此沒有學不會這回事。她舉1986年自己的經驗為例，當年她申請赴美進修桿狀病毒╱昆蟲細胞真核表現載體系統的操作與應用，但國科會未批准計畫，理由是她缺乏原核生物的分子生物學背景，為何要跨越原核與真核的研究領域？於是，她決定自費30多萬元出國學習3個月。「我沒有覺得委屈，這就像商人投資一樣，我投資的是我自己，栽培自己的能力。」在此事之後，她也聽聞相關單位開始放寬出國進修的限制，讓更多沒有直接背景但有學習意願的研究人員，有機會跨領域深造，她認為自己也算是開啟了一扇新的大門。

羅竹芳在世界動物衛生組織總部內，與世界重要的水產疾病學者共同研議全球動物健康、防檢疫措施以及生物安全管理的問題。
後續，羅竹芳在1996年建立分子診斷技術平臺的隔年，即受邀擔任世界養殖大會的特邀講者。她回憶演講完畢的那一刻，臺下聽眾全體起身鼓掌，那種震撼的場面讓她深受感動：「我以前也參加過國際會議，但從沒遇過那麼多人願意來聽我的報告。那一刻我就知道，我這輩子就是要走這條路！」她因此更堅信，不要害怕投資自己或轉換跑道，只要選定方向，就要勇敢去做。

在當年的演講中，羅竹芳針對白點病無藥可醫的現況，提出以SPF蝦苗搭配生物安全管理，作為防疫與養殖操作的核心策略，為當時的全球蝦類產業指出可行的防疫方向。其後，國際病毒分類委員會於2002年正式將蝦白點病毒列為新病毒科Nimaviridae的模式物種，而羅竹芳領導的甲殼類病毒研究室也在2004年被世界動物衛生組織指定為參考實驗室，成為臺灣在國際水產疾病研究領域的重要里程碑。

1998年羅竹芳與臺南民間擁有70池的草蝦養殖戶合作以深入解析白點病暴發的機制。
羅竹芳在實驗室指導學生進行研究，研發靈敏且專一性高的檢測法。
※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

南澳蝦產業專養聚落 以高溶氧率養殖法把關蝦品質

南澳養殖戶曾見證臺灣草蝦王國的榮景，也經歷過白點病肆虐、產業陷入低潮的艱難歲月。林文士、雷俊益與黃孟濱等養蝦人，在各自的風雨歷程中，持續探索養殖蝦產業的未來與可能。如今，隨著自動化設備的導入、SPF無特定病原蝦苗的進口，以及蘇澳得天獨厚的海水環境，他們在沿著海岸路延伸的養殖池中，與草蝦、白蝦一同橫跨近40個年頭，在浪聲與風雨之間，延續著臺灣蝦業的生命力。

黃金蝦泰國蝦餐廳 結合在地農產行銷家鄉 無抗養殖搭配海水spa 技術孕育潔淨蝦

泰國蝦是臺灣重要的養殖蝦，與釣蝦文化、活蝦餐廳緊密連結，也有業者提升養殖技術之餘，透過更多元的菜單設計，賦予泰國蝦額外的意義。位在屏東九如的「黃金蝦無毒泰國蝦餐廳」，由陳怡儒、陳怡樺姐妹經營，讓家中三代經營的養蝦事業走向自產自銷。除了主打無抗養殖與特殊的海水spa技術，強調自家泰國蝦品質優良且食安無虞，更結合在地特色農產品，讓泰國蝦成為遊客認識屏東的媒介。

水產養殖本科出身 賴玨光放眼國際市場 以精緻養殖實作 創造小場高收入戰績

賴玨光鑽研水產養殖超過30年，堅持以「循環水系統＋溫室絮團養殖」的精緻養殖方式，養出健康、美味且環保的水產蛋白。現於屏東枋寮建立臺灣第一座獲HACCP與ISO雙認證的室內養蝦場，可以做到全年穩定生產、每日放苗每日收成。他主張自行研發飼料配方，提高頭足類與昆蟲蛋白比例，取代傳統單一魚粉，提升風味並降低碳排。賴玨光擁有豐富的國際經驗，為越南、泰國與中國設計客製化循環養殖系統，他認為臺灣現階段的優勢在基因改良，「應該要成為世界農業技術母艦。」

經濟蝦類的臺灣解方 從種原庫到數位育種的產業路線圖

臺灣白蝦產業長年仰賴進口種蝦與蝦苗，因「信任門檻」與「標準體系」尚未建立。國際主流供應早已把無特定病原（Specific PathogenFree, SPF）、檢疫制度化，形成「來源穩定、風險可控」的市場認知；反觀國內部分苗場仍憑經驗出貨、未分級檢測，造成投放風險與信任不足。2025年10月落成的東港蝦藻類種原庫，在農業部水產試驗所東港養殖研究中心主任吳豐成領軍下，以國家級保種、檢測與生物防疫為槓桿，嘗試把「可預期的好苗」變成基本條件，為國產蝦苗重建品質與信心，並回應氣候變遷與產業永續的雙重挑戰。

走過草蝦王國光輝歲月 臺灣養蝦業發展史 飲食、娛樂重要成分 對抗疫病邁向永續

臺灣近代農業發展史中，曾因優秀的繁養殖技術，獲得無數的「王國」稱號，「養蝦王國」即是其一，這段曾經光輝的過去雖然已經不再，目前主要養殖的蝦類如白蝦、泰國蝦也僅能供應部分內需，蝦類的需求得仰賴進口，但1970至1980年代的草蝦養殖輝煌歲月，仍為今天臺灣甚至全球的養蝦業打下基礎，而過往失敗的慘痛經驗，更是今日國內業者持續提升、努力發展的基礎。

