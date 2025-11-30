從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

【撰文／吳櫂暄 圖片提供／羅竹芳】

蝦白點病於1990年在中國首次發現後，短短兩年間便迅速蔓延至全球各地的蝦養殖產業，造成全球產量從72.1萬噸驟降至60.9萬噸，減幅高達16%。臺灣蝦養殖業也開始受到波及後，1994年當時任職於基隆臺灣省水產試驗所所長的廖一久，眼見養殖場蝦隻因白點病大量死亡，遂召開會議。「會議後，我便與東港水產試驗分所養殖團隊合作。」羅竹芳表示，多虧東港水試所提供罹病蝦樣本與尚未發病的草蝦，才得以順利進行白點病的病徵觀察與疾病進程研究，並開始密切與中央研究院臨海工作站、臺南70池草蝦養殖戶合作以深入解析白點病暴發的機制。

羅竹芳任職的前瞻蝦類養殖國際研發中心，擁有兩間獲得ISO17025認證的世界動物衛生組織的蝦類疾病參考實驗室，分別負責全球蝦類肝胰腺壞死病與蝦白點病防疫策略開發與應用服務。 薛穎琦

白點病分子診斷技術平臺成功建立 生物安全管理成為養殖業的核心策略

羅竹芳在1994年，投入白點病研究後，毅然結束手邊所有原有計畫，從既有經驗中，一步步進行邏輯推導，儘管從無到有的歷程極為艱辛，但她更渴望挑戰未知。「如果研究只是為了發表論文，那太簡單了。」羅竹芳語氣堅定地說。她帶領學生時，也總提醒他們：「不要被科系限制自己能做什麼研究。」在她看來，做成一件事的關鍵在於能力，而能力並不受學科框架所拘束，因此沒有學不會這回事。她舉1986年自己的經驗為例，當年她申請赴美進修桿狀病毒╱昆蟲細胞真核表現載體系統的操作與應用，但國科會未批准計畫，理由是她缺乏原核生物的分子生物學背景，為何要跨越原核與真核的研究領域？於是，她決定自費30多萬元出國學習3個月。「我沒有覺得委屈，這就像商人投資一樣，我投資的是我自己，栽培自己的能力。」在此事之後，她也聽聞相關單位開始放寬出國進修的限制，讓更多沒有直接背景但有學習意願的研究人員，有機會跨領域深造，她認為自己也算是開啟了一扇新的大門。

羅竹芳在世界動物衛生組織總部內，與世界重要的水產疾病學者共同研議全球動物健康、防檢疫措施以及生物安全管理的問題。

後續，羅竹芳在1996年建立分子診斷技術平臺的隔年，即受邀擔任世界養殖大會的特邀講者。她回憶演講完畢的那一刻，臺下聽眾全體起身鼓掌，那種震撼的場面讓她深受感動：「我以前也參加過國際會議，但從沒遇過那麼多人願意來聽我的報告。那一刻我就知道，我這輩子就是要走這條路！」她因此更堅信，不要害怕投資自己或轉換跑道，只要選定方向，就要勇敢去做。

在當年的演講中，羅竹芳針對白點病無藥可醫的現況，提出以SPF蝦苗搭配生物安全管理，作為防疫與養殖操作的核心策略，為當時的全球蝦類產業指出可行的防疫方向。其後，國際病毒分類委員會於2002年正式將蝦白點病毒列為新病毒科Nimaviridae的模式物種，而羅竹芳領導的甲殼類病毒研究室也在2004年被世界動物衛生組織指定為參考實驗室，成為臺灣在國際水產疾病研究領域的重要里程碑。

1998年羅竹芳與臺南民間擁有70池的草蝦養殖戶合作以深入解析白點病暴發的機制。

羅竹芳在實驗室指導學生進行研究，研發靈敏且專一性高的檢測法。

