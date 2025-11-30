快訊

聯合新聞網／ 豐年
林文士採用黑潮引流並搭配益生菌進行水質管理，採取不噴藥的養殖方式，使白蝦可養至約15.5公分以上的規格。
【撰文／吳櫂暄　攝影／劉耀鈞】

飄著綿綿細雨的10月中旬，汽車沿著宜58線前行，駛過橫跨南澳溪的小橋後，映入眼簾的是一塊塊整齊排列的養殖池—土池裡養著草蝦、圓形塑膠池裡飼養著白蝦。道路兩側的養殖土池中，8臺二葉式水車不斷旋轉葉片，將空氣打入水中形成氣泡，提升水體中的溶氧含量，使蝦池維持在5ppm以上。當8臺水車全數運轉時，溶氧可達6～9ppm的高峰值。充足的溶氧能避免蝦群因缺氧而浮頭或死亡，也有助於維持良好水質與穩定菌相，降低氨氮累積與疾病風險，讓蝦隻生長得更為健康理想。這樣的景象，與西南部多數僅設置2臺水車的養殖池截然不同。

在宜蘭縣蘇澳鎮水產養殖產銷班第一班班長黃孟濱的介紹下，目前擔任丸大水產專業經理人、並著有《草蝦繁、養殖實務操作手冊》的林文士走向一座直徑約30公尺的圓形養殖塑膠池。一路上，他邊走邊說明日常作業流程：「我每天會餵6餐，第1餐從早上5點半開始。測水溫分別在早上6點和下午2點，抓蝦則看蝦販來的時間，可能是晚上6 、7點，也可能半夜2點。」林文士表示，若養殖過程中發現水質偏酸，會撒石灰來調整酸鹼值；而對於水質防疫的管理，則常使用光合菌與枯草桿菌，幫助淨化水質與底質環境。他隨手拿起一旁的塑膠盆，將太子牌斑節蝦飼料倒入自動飼料機中。隨著人口老化、人工難尋，機械化成了產業的必備幫手——透過自動化設定，可控制投餌量與投餌半徑，不僅穩定飼養條件，也大幅減少人力成本與工作人員的體力消耗。

南澳養殖戶，多數會在土池中設置多達8臺水車，相較於其他地區常見的2～4臺，形成當地獨特的養殖特色，也讓蝦隻的生長表現更加良好。
自動飼料機可控制投餌量與投餌半徑，減少人力成本與工作人員的體力消耗。
以四乾淨守則進行蝦隻飼養 無特定病原蝦苗已是養殖趨勢

「養蝦圍繞著四種乾淨：蝦苗、水、飼料、養殖池都要乾淨。」林文士強調，「飼料乾淨，指的是飼料品質要好。」他解釋，之所以選用斑節蝦飼料來飼養草蝦或白蝦，是因為其粗蛋白含量較高。一般草蝦飼料的粗蛋白比例約為35～40%，而斑節蝦飼料則可達40～45%，能提供蝦隻更充足的營養。不過林文士也提醒，挑選飼料要注意是否添加三聚氰胺。因蛋白質含量依靠測氮量推算，如飼料被添加含氮的三聚氰胺，就能在檢測數據上作假，使粗蛋白數值看起來高，但並非有真正的蛋白質，對蝦子無營養價值，甚至可能危及養殖安全。因此，確認飼料來源是否可靠非常重要。

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

南澳蝦產業專養聚落 以高溶氧率養殖法把關蝦品質

南澳養殖戶曾見證臺灣草蝦王國的榮景，也經歷過白點病肆虐、產業陷入低潮的艱難歲月。林文士、雷俊益與黃孟濱等養蝦人，在各自的風雨歷程中，持續探索養殖蝦產業的未來與可能。如今，隨著自動化設備的導入、SPF無特定病原蝦苗的進口，以及蘇澳得天獨厚的海水環境，他們在沿著海岸路延伸的養殖池中，與草蝦、白蝦一同橫跨近40個年頭，在浪聲與風雨之間，延續著臺灣蝦業的生命力。

黃金蝦泰國蝦餐廳 結合在地農產行銷家鄉 無抗養殖搭配海水spa 技術孕育潔淨蝦

泰國蝦是臺灣重要的養殖蝦，與釣蝦文化、活蝦餐廳緊密連結，也有業者提升養殖技術之餘，透過更多元的菜單設計，賦予泰國蝦額外的意義。位在屏東九如的「黃金蝦無毒泰國蝦餐廳」，由陳怡儒、陳怡樺姐妹經營，讓家中三代經營的養蝦事業走向自產自銷。除了主打無抗養殖與特殊的海水spa技術，強調自家泰國蝦品質優良且食安無虞，更結合在地特色農產品，讓泰國蝦成為遊客認識屏東的媒介。

水產養殖本科出身 賴玨光放眼國際市場 以精緻養殖實作 創造小場高收入戰績

賴玨光鑽研水產養殖超過30年，堅持以「循環水系統＋溫室絮團養殖」的精緻養殖方式，養出健康、美味且環保的水產蛋白。現於屏東枋寮建立臺灣第一座獲HACCP與ISO雙認證的室內養蝦場，可以做到全年穩定生產、每日放苗每日收成。他主張自行研發飼料配方，提高頭足類與昆蟲蛋白比例，取代傳統單一魚粉，提升風味並降低碳排。賴玨光擁有豐富的國際經驗，為越南、泰國與中國設計客製化循環養殖系統，他認為臺灣現階段的優勢在基因改良，「應該要成為世界農業技術母艦。」

經濟蝦類的臺灣解方 從種原庫到數位育種的產業路線圖

臺灣白蝦產業長年仰賴進口種蝦與蝦苗，因「信任門檻」與「標準體系」尚未建立。國際主流供應早已把無特定病原（Specific PathogenFree, SPF）、檢疫制度化，形成「來源穩定、風險可控」的市場認知；反觀國內部分苗場仍憑經驗出貨、未分級檢測，造成投放風險與信任不足。2025年10月落成的東港蝦藻類種原庫，在農業部水產試驗所東港養殖研究中心主任吳豐成領軍下，以國家級保種、檢測與生物防疫為槓桿，嘗試把「可預期的好苗」變成基本條件，為國產蝦苗重建品質與信心，並回應氣候變遷與產業永續的雙重挑戰。

走過草蝦王國光輝歲月 臺灣養蝦業發展史 飲食、娛樂重要成分 對抗疫病邁向永續

臺灣近代農業發展史中，曾因優秀的繁養殖技術，獲得無數的「王國」稱號，「養蝦王國」即是其一，這段曾經光輝的過去雖然已經不再，目前主要養殖的蝦類如白蝦、泰國蝦也僅能供應部分內需，蝦類的需求得仰賴進口，但1970至1980年代的草蝦養殖輝煌歲月，仍為今天臺灣甚至全球的養蝦業打下基礎，而過往失敗的慘痛經驗，更是今日國內業者持續提升、努力發展的基礎。

