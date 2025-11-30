南澳蝦產業專養聚落 以高溶氧率養殖法把關蝦品質

【撰文／吳櫂暄 攝影／劉耀鈞】

飄著綿綿細雨的10月中旬，汽車沿著宜58線前行，駛過橫跨南澳溪的小橋後，映入眼簾的是一塊塊整齊排列的養殖池—土池裡養著草蝦、圓形塑膠池裡飼養著白蝦。道路兩側的養殖土池中，8臺二葉式水車不斷旋轉葉片，將空氣打入水中形成氣泡，提升水體中的溶氧含量，使蝦池維持在5ppm以上。當8臺水車全數運轉時，溶氧可達6～9ppm的高峰值。充足的溶氧能避免蝦群因缺氧而浮頭或死亡，也有助於維持良好水質與穩定菌相，降低氨氮累積與疾病風險，讓蝦隻生長得更為健康理想。這樣的景象，與西南部多數僅設置2臺水車的養殖池截然不同。

在宜蘭縣蘇澳鎮水產養殖產銷班第一班班長黃孟濱的介紹下，目前擔任丸大水產專業經理人、並著有《草蝦繁、養殖實務操作手冊》的林文士走向一座直徑約30公尺的圓形養殖塑膠池。一路上，他邊走邊說明日常作業流程：「我每天會餵6餐，第1餐從早上5點半開始。測水溫分別在早上6點和下午2點，抓蝦則看蝦販來的時間，可能是晚上6 、7點，也可能半夜2點。」林文士表示，若養殖過程中發現水質偏酸，會撒石灰來調整酸鹼值；而對於水質防疫的管理，則常使用光合菌與枯草桿菌，幫助淨化水質與底質環境。他隨手拿起一旁的塑膠盆，將太子牌斑節蝦飼料倒入自動飼料機中。隨著人口老化、人工難尋，機械化成了產業的必備幫手——透過自動化設定，可控制投餌量與投餌半徑，不僅穩定飼養條件，也大幅減少人力成本與工作人員的體力消耗。

南澳養殖戶，多數會在土池中設置多達8臺水車，相較於其他地區常見的2～4臺，形成當地獨特的養殖特色，也讓蝦隻的生長表現更加良好。

自動飼料機可控制投餌量與投餌半徑，減少人力成本與工作人員的體力消耗。

以四乾淨守則進行蝦隻飼養 無特定病原蝦苗已是養殖趨勢

「養蝦圍繞著四種乾淨：蝦苗、水、飼料、養殖池都要乾淨。」林文士強調，「飼料乾淨，指的是飼料品質要好。」他解釋，之所以選用斑節蝦飼料來飼養草蝦或白蝦，是因為其粗蛋白含量較高。一般草蝦飼料的粗蛋白比例約為35～40%，而斑節蝦飼料則可達40～45%，能提供蝦隻更充足的營養。不過林文士也提醒，挑選飼料要注意是否添加三聚氰胺。因蛋白質含量依靠測氮量推算，如飼料被添加含氮的三聚氰胺，就能在檢測數據上作假，使粗蛋白數值看起來高，但並非有真正的蛋白質，對蝦子無營養價值，甚至可能危及養殖安全。因此，確認飼料來源是否可靠非常重要。

