黃金蝦泰國蝦餐廳 結合在地農產行銷家鄉 無抗養殖搭配海水spa 技術孕育潔淨蝦

【撰文／洪與成 攝影／楊為仁】

沿著內山公路驅車向南，行至平和路口，就能見到大大的「黃金蝦」招牌。左轉往餐廳前進，入口處如城堡般的拱門、仿地中海風格的餐廳外觀映入眼簾。黃金蝦餐廳從2019年營運至今，選用自家生產的泰國蝦，從距離餐廳車程不到半小時的養蝦池產地直送，讓陳怡儒家中的養蝦事業有了新的出路。

到訪時正是中午時分，前來聚餐的客人陸續走進餐廳，陳怡儒一面招呼，一面向我們介紹餐廳菜色，「黃金蝦是炸蝦加上鱈魚香絲，是我們的招牌；春川黃金蝦是莫札瑞拉起司加泡菜，是我們這邊獨有的料理……。」料理一道一道上桌，餐廳內漸漸充滿泰國蝦鮮美的味道，一口咬下盤中肥碩的蝦，泰國蝦鮮甜的滋味從舌尖慢慢擴散。享用眼前美食同時，陳怡儒一邊聊起家中養蝦，再到開餐廳的經歷。

以鱈魚香絲為基底的黃金蝦，是店內的招牌料理。

從甲魚轉養泰國蝦找到新出路 陳家見證臺灣水產養殖版圖變遷

陳怡儒家中的養蝦經歷，始於祖父與父親陳仲賢，他們原先飼養甲魚（鱉），1980年代初期正值甲魚產業黃金時期，鱉蛋、鱉精等產品大受歡迎，其中屏東是甲魚養殖的重鎮，陳家見證當年甲魚外銷榮景。不料好景不常，80年代末甲魚價格崩盤，許多養殖戶棄養，陳家也遭受衝擊，陳怡儒直言家中當時情況「有點血本無歸。」

當時甫引進臺灣的泰國蝦，成為陳家的救命稻草。那時農委會水產試驗所東港分所（今農業部水試所東港養殖研究中心）成功發展泰國蝦繁殖技術，並在屏東地區推廣，陳怡儒的祖父於是抱著嘗試的心情，轉養泰國蝦，「後來發現屏東的水質，生長環境滿適合泰國蝦的，所以我們高樹那一帶的鄰居，很多人開始養泰國蝦。」

1990年代初，正值臺灣草蝦王國尾聲、釣蝦文化方興未艾的年代，養蝦池的草蝦逐漸被泰國蝦取代，一間間釣蝦場的大量需求將泰國蝦的價格推上高點，陳怡儒家裡也一路養泰國蝦養到現在。一尾尾蝦子養大了陳怡儒與陳怡樺，如今輪到姐妹倆接手家業，國立臺灣大學漁業科學系碩士畢業的陳怡樺主責養殖，陳怡儒則負責餐廳經營。

乾淨環境、無抗無毒養出健康蝦 第三代引進新技術讓蝦更乾淨美味

陳怡儒家的養蝦池面積約9甲多，位於屏東高樹，旁邊是一排鬱鬱蔥蔥的樹林，加上高樹被劃為自來水水質水量保護區，禁止畜牧業與其他造成水源汙染的產業，讓陳怡儒家的泰國蝦在乾淨的水源下生長，有了得天獨厚的優勢；除此之外，他們主打無抗養殖，以及特殊的海水spa技術，希望消費者能吃到更潔淨、安全的泰國蝦。

無抗養殖始於2014年，當時屏東縣政府推廣產銷履歷認證，陳仲賢也響應投入，至今仍持續執行。除了不用抗生素養蝦，也會留意養殖池的水質，以及附近的農藥、土壤情況等，力求生產的蝦無毒無藥；飼料除了魚粉、烏賊粉、蝦糠等成分，也添加益生菌，讓蝦的體質更健康，收成率更好。

陳仲賢在1990年代初轉養泰國蝦，至今已30年。 （圖片提供╱陳怡儒）

陳家的養蝦場位在高樹，水源保護區的乾淨水源是獨特優勢。 （圖片提供╱陳怡儒）

