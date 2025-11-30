快訊

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

黃金蝦泰國蝦餐廳 結合在地農產行銷家鄉 無抗養殖搭配海水spa 技術孕育潔淨蝦

聯合新聞網／ 豐年
陳怡儒與家人經營「黃金蝦無毒泰國蝦餐廳」，為家中的養蝦業找到新的發展路線。
陳怡儒與家人經營「黃金蝦無毒泰國蝦餐廳」，為家中的養蝦業找到新的發展路線。

【撰文／洪與成　攝影／楊為仁】

沿著內山公路驅車向南，行至平和路口，就能見到大大的「黃金蝦」招牌。左轉往餐廳前進，入口處如城堡般的拱門、仿地中海風格的餐廳外觀映入眼簾。黃金蝦餐廳從2019年營運至今，選用自家生產的泰國蝦，從距離餐廳車程不到半小時的養蝦池產地直送，讓陳怡儒家中的養蝦事業有了新的出路。

到訪時正是中午時分，前來聚餐的客人陸續走進餐廳，陳怡儒一面招呼，一面向我們介紹餐廳菜色，「黃金蝦是炸蝦加上鱈魚香絲，是我們的招牌；春川黃金蝦是莫札瑞拉起司加泡菜，是我們這邊獨有的料理……。」料理一道一道上桌，餐廳內漸漸充滿泰國蝦鮮美的味道，一口咬下盤中肥碩的蝦，泰國蝦鮮甜的滋味從舌尖慢慢擴散。享用眼前美食同時，陳怡儒一邊聊起家中養蝦，再到開餐廳的經歷。

以鱈魚香絲為基底的黃金蝦，是店內的招牌料理。
以鱈魚香絲為基底的黃金蝦，是店內的招牌料理。

從甲魚轉養泰國蝦找到新出路 陳家見證臺灣水產養殖版圖變遷

陳怡儒家中的養蝦經歷，始於祖父與父親陳仲賢，他們原先飼養甲魚（鱉），1980年代初期正值甲魚產業黃金時期，鱉蛋、鱉精等產品大受歡迎，其中屏東是甲魚養殖的重鎮，陳家見證當年甲魚外銷榮景。不料好景不常，80年代末甲魚價格崩盤，許多養殖戶棄養，陳家也遭受衝擊，陳怡儒直言家中當時情況「有點血本無歸。」

當時甫引進臺灣的泰國蝦，成為陳家的救命稻草。那時農委會水產試驗所東港分所（今農業部水試所東港養殖研究中心）成功發展泰國蝦繁殖技術，並在屏東地區推廣，陳怡儒的祖父於是抱著嘗試的心情，轉養泰國蝦，「後來發現屏東的水質，生長環境滿適合泰國蝦的，所以我們高樹那一帶的鄰居，很多人開始養泰國蝦。」

1990年代初，正值臺灣草蝦王國尾聲、釣蝦文化方興未艾的年代，養蝦池的草蝦逐漸被泰國蝦取代，一間間釣蝦場的大量需求將泰國蝦的價格推上高點，陳怡儒家裡也一路養泰國蝦養到現在。一尾尾蝦子養大了陳怡儒與陳怡樺，如今輪到姐妹倆接手家業，國立臺灣大學漁業科學系碩士畢業的陳怡樺主責養殖，陳怡儒則負責餐廳經營。

乾淨環境、無抗無毒養出健康蝦 第三代引進新技術讓蝦更乾淨美味

陳怡儒家的養蝦池面積約9甲多，位於屏東高樹，旁邊是一排鬱鬱蔥蔥的樹林，加上高樹被劃為自來水水質水量保護區，禁止畜牧業與其他造成水源汙染的產業，讓陳怡儒家的泰國蝦在乾淨的水源下生長，有了得天獨厚的優勢；除此之外，他們主打無抗養殖，以及特殊的海水spa技術，希望消費者能吃到更潔淨、安全的泰國蝦。

無抗養殖始於2014年，當時屏東縣政府推廣產銷履歷認證，陳仲賢也響應投入，至今仍持續執行。除了不用抗生素養蝦，也會留意養殖池的水質，以及附近的農藥、土壤情況等，力求生產的蝦無毒無藥；飼料除了魚粉、烏賊粉、蝦糠等成分，也添加益生菌，讓蝦的體質更健康，收成率更好。

陳仲賢在1990年代初轉養泰國蝦，至今已30年。 （圖片提供╱陳怡儒）
陳仲賢在1990年代初轉養泰國蝦，至今已30年。 （圖片提供╱陳怡儒）

陳家的養蝦場位在高樹，水源保護區的乾淨水源是獨特優勢。 （圖片提供╱陳怡儒）
陳家的養蝦場位在高樹，水源保護區的乾淨水源是獨特優勢。 （圖片提供╱陳怡儒）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

期貨商論壇／黃金期 留意風險

周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

黃金ETF夯 權證四檔閃金光

好市多「黑色購物週」下週登場 超過500項商品激省百萬 PS5、黃金入列

相關新聞

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

南澳蝦產業專養聚落 以高溶氧率養殖法把關蝦品質

南澳養殖戶曾見證臺灣草蝦王國的榮景，也經歷過白點病肆虐、產業陷入低潮的艱難歲月。林文士、雷俊益與黃孟濱等養蝦人，在各自的風雨歷程中，持續探索養殖蝦產業的未來與可能。如今，隨著自動化設備的導入、SPF無特定病原蝦苗的進口，以及蘇澳得天獨厚的海水環境，他們在沿著海岸路延伸的養殖池中，與草蝦、白蝦一同橫跨近40個年頭，在浪聲與風雨之間，延續著臺灣蝦業的生命力。

黃金蝦泰國蝦餐廳 結合在地農產行銷家鄉 無抗養殖搭配海水spa 技術孕育潔淨蝦

泰國蝦是臺灣重要的養殖蝦，與釣蝦文化、活蝦餐廳緊密連結，也有業者提升養殖技術之餘，透過更多元的菜單設計，賦予泰國蝦額外的意義。位在屏東九如的「黃金蝦無毒泰國蝦餐廳」，由陳怡儒、陳怡樺姐妹經營，讓家中三代經營的養蝦事業走向自產自銷。除了主打無抗養殖與特殊的海水spa技術，強調自家泰國蝦品質優良且食安無虞，更結合在地特色農產品，讓泰國蝦成為遊客認識屏東的媒介。

水產養殖本科出身 賴玨光放眼國際市場 以精緻養殖實作 創造小場高收入戰績

賴玨光鑽研水產養殖超過30年，堅持以「循環水系統＋溫室絮團養殖」的精緻養殖方式，養出健康、美味且環保的水產蛋白。現於屏東枋寮建立臺灣第一座獲HACCP與ISO雙認證的室內養蝦場，可以做到全年穩定生產、每日放苗每日收成。他主張自行研發飼料配方，提高頭足類與昆蟲蛋白比例，取代傳統單一魚粉，提升風味並降低碳排。賴玨光擁有豐富的國際經驗，為越南、泰國與中國設計客製化循環養殖系統，他認為臺灣現階段的優勢在基因改良，「應該要成為世界農業技術母艦。」

經濟蝦類的臺灣解方 從種原庫到數位育種的產業路線圖

臺灣白蝦產業長年仰賴進口種蝦與蝦苗，因「信任門檻」與「標準體系」尚未建立。國際主流供應早已把無特定病原（Specific PathogenFree, SPF）、檢疫制度化，形成「來源穩定、風險可控」的市場認知；反觀國內部分苗場仍憑經驗出貨、未分級檢測，造成投放風險與信任不足。2025年10月落成的東港蝦藻類種原庫，在農業部水產試驗所東港養殖研究中心主任吳豐成領軍下，以國家級保種、檢測與生物防疫為槓桿，嘗試把「可預期的好苗」變成基本條件，為國產蝦苗重建品質與信心，並回應氣候變遷與產業永續的雙重挑戰。

走過草蝦王國光輝歲月 臺灣養蝦業發展史 飲食、娛樂重要成分 對抗疫病邁向永續

臺灣近代農業發展史中，曾因優秀的繁養殖技術，獲得無數的「王國」稱號，「養蝦王國」即是其一，這段曾經光輝的過去雖然已經不再，目前主要養殖的蝦類如白蝦、泰國蝦也僅能供應部分內需，蝦類的需求得仰賴進口，但1970至1980年代的草蝦養殖輝煌歲月，仍為今天臺灣甚至全球的養蝦業打下基礎，而過往失敗的慘痛經驗，更是今日國內業者持續提升、努力發展的基礎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。