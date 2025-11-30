快訊

水產養殖本科出身 賴玨光放眼國際市場 以精緻養殖實作 創造小場高收入戰績

聯合新聞網／ 豐年
養殖本科出身的賴玨光，以精確的循環水養殖模式，打造封閉養蝦環境做到每日放苗每日收成，精準控管產量與訂單，２分地的溫室養殖場，可以創造600～800萬元營收。
【撰文／萬蓓琳　攝影／吳尚鴻】

「幾乎所有魚我都吃過，基因裡面就記得野生魚的樣子和味道。」賴玨光兩眼放光地說，家族作生魚片生意，童年的暑假都在宜蘭港邊度過，賴玨光最開心的是「坐在舅舅機車後座，沿路只要看到什麼魚沒有吃過，舅舅就會買回家吃吃看。」

童年回憶成為他的人生底蘊，記憶中的味覺轉化為日後人生數十年的奮鬥動力，他不僅想養魚、養蝦，更想「養出味道」，養出刻在骨髓裡的海洋滋味。賴玨光對養各式各樣水中生物極有興趣，求學時期如願念了國立海洋大學養殖研究所。同學都去養殖場實習，賴玨光卻認為，「在傳統養殖場只能搬飼料、餵魚，這是我要走的路嗎？」

不想陷入傳統窠臼，賴玨光一頭栽入觀賞魚社團，著迷於精緻養殖、系統設計、飼料配方、水質控制等，他還擔任德國水族系統公司「德彩」的臺灣顧問，負責經銷商教育、系統整合、還寫專欄。那時他就發現，系統、設備、飼料、魚蝦管理其實是一整套，不能割裂。他開始將養殖視為一門工程，從飼料、菌相、設備、系統設計等流程著手，自許為「水產養殖工程師」，致力推廣「精緻化養殖」與「循環水系統（RAS）」。

畢業後，他在飼料廠的引介下成為東南亞、南亞多個蝦苗廠與養殖場的顧問。「那時臺灣還有著養蝦王國的光環，飼料、育苗、病害防治等都能教。」國外走一遭，賴玨光眼界歷練得更銳利，「臺灣的技術都被學走了，留下什麼？」他很惋惜，「臺灣應該為自己的技術、一代又一代人的智慧，創造更長遠的價值，我們無法有政治領土，但或許可以用經濟與技術的力量在世界站一席之地。」

「萊特鮮蝦」是賴玨光的自有品牌，他養的草蝦吃的是富含頭足類、貝類、魚類等多種蛋白質配出來的專用飼料，口感比野生蝦還要好吃。
我們投入養殖 第一要符合市場 第二就是真正把美食養出來

回到臺灣後，賴玨光決定自己蓋場、做設備、做飼料、做實驗。他在屏東枋寮買了2分地，另外花了1,200萬元建置最基礎的溫室養蝦場，他說，「不只是養出蝦，更要養系統、品牌——從養殖一開始，就把質量、流程、產能拉去。」他說：「養殖的終點不是設備，而是智慧。當你能把自然、制度、人性都管理好，那才真正叫『永續』。」賴玨光說，「蝦是甲殼類，沒有脊椎骨，沒有特異性免疫，所以用封閉性的環境最適合。」

臺灣早期蝦養殖多為魚蝦混養模式，賴玨光說，「就是人管魚，魚管蝦。」尤其是臺灣西部養殖業，主要收成都是靠魚類，蝦就是吃魚吃剩下的、底層藻膜、砂泥裡的有機物。這樣的模式成本低、風險低，但產值、效率、品質都有限。很多養殖戶會說「我養蝦就當補貼」，並非專業養蝦生產者。另外，蝦類特性也讓傳統模式受限。以草蝦或泰國蝦為例，蛋白需求高、地盤性強、互相啃咬情況多，密度無法拉太高；而一些淺池、混養模式更容易受到水溫、病毒、鹽度變化影響。這些現實限制讓臺灣無法像東南亞大面積養蝦那樣「拚量、拚規模」。

賴玨光的大白蝦，可以達到12尾╱斤（1斤12尾），這種大小堪比明蝦，在市面都不多見。
※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

