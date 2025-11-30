經濟蝦類的臺灣解方 從種原庫到數位育種的產業路線圖

【撰文／萬蓓琳 攝影／吳尚鴻】

臺灣白蝦產業長期高度仰賴進口種蝦與蝦苗。原因並非國產無能，而是「信任門檻」與「標準體系」尚未建立完整。國際主流供應體系（美國夏威夷、泰國越南）已將SPF、系統化檢疫納成常態，產業對其「來源穩定、風險可控」的印象已深植多年。

相較之下，國內本產種苗場，是以養殖場長的比較大的蝦作為種蝦，仍以經驗操作為主，不檢測也不分級就直接「撈一撈裝袋」，投放後若遇潛伏性病原，死亡率瞬間拉高，造成養殖戶「丟下去就像丟錢進水裡」的感受。於是即便國產苗單價僅為進口的一成，不少中大養殖戶仍選擇付出十倍價格購買進口苗，只為降低養殖風險。

農業部水產試驗所東港養殖研究中心主任吳豐成說，「臺灣要破局，不是比誰更便宜，而是把可信賴的品質與流程變成基本條件。」2025年10月東港蝦藻類種原庫硬體建設雖然才剛落成，但為臺灣建立扎實種苗基礎的工作，吳豐成長年來都未曾鬆懈過。

種原庫復育經濟型蝦種 為臺灣蝦養殖產業紮根

東港蝦藻類種原庫以經濟型蝦類為主軸，吳豐成說，如白蝦、草蝦等可直接支撐食物供應與產值的物種，把能被產業使用當成重點：不只研究，更要落地，「保障蝦種類與品系不因進口受限中斷，並納入溫度與鹽度耐受度作為選種考量，以因應氣候變遷影響。」

種原庫將保存國內養殖經濟蝦類6～8種，及藻類16～20種，並將蝦類保種、繁殖、育成與育種4個階段，整合成一貫化優良蝦類種原選育流程，未來可望釋放優質SPF蝦苗提供水產養殖業者，補足國內蝦類產業缺乏優質種原需求，強化蝦類產業競爭力。

東港水產試驗所旗下蝦藻類種原庫於2025年10月初落成啟用，其任務致力於為臺灣經濟養殖蝦類保種育種，以期創造臺灣養殖蝦產業永續之路。 圖片提供/東港蝦藻類種原庫提供

