聯合新聞網／ 豐年
專研蝦類、藻類生態超過30年的東港水產試驗所主任吳豐成說：「臺灣要破局，不是比誰更便宜，而是把可信賴的品質與流程變成基本條件。」
【撰文／萬蓓琳　攝影／吳尚鴻】

臺灣白蝦產業長期高度仰賴進口種蝦與蝦苗。原因並非國產無能，而是「信任門檻」與「標準體系」尚未建立完整。國際主流供應體系（美國夏威夷、泰國越南）已將SPF、系統化檢疫納成常態，產業對其「來源穩定、風險可控」的印象已深植多年。

相較之下，國內本產種苗場，是以養殖場長的比較大的蝦作為種蝦，仍以經驗操作為主，不檢測也不分級就直接「撈一撈裝袋」，投放後若遇潛伏性病原，死亡率瞬間拉高，造成養殖戶「丟下去就像丟錢進水裡」的感受。於是即便國產苗單價僅為進口的一成，不少中大養殖戶仍選擇付出十倍價格購買進口苗，只為降低養殖風險。

農業部水產試驗所東港養殖研究中心主任吳豐成說，「臺灣要破局，不是比誰更便宜，而是把可信賴的品質與流程變成基本條件。」2025年10月東港蝦藻類種原庫硬體建設雖然才剛落成，但為臺灣建立扎實種苗基礎的工作，吳豐成長年來都未曾鬆懈過。

種原庫復育經濟型蝦種 為臺灣蝦養殖產業紮根

東港蝦藻類種原庫以經濟型蝦類為主軸，吳豐成說，如白蝦、草蝦等可直接支撐食物供應與產值的物種，把能被產業使用當成重點：不只研究，更要落地，「保障蝦種類與品系不因進口受限中斷，並納入溫度與鹽度耐受度作為選種考量，以因應氣候變遷影響。」

種原庫將保存國內養殖經濟蝦類6～8種，及藻類16～20種，並將蝦類保種、繁殖、育成與育種4個階段，整合成一貫化優良蝦類種原選育流程，未來可望釋放優質SPF蝦苗提供水產養殖業者，補足國內蝦類產業缺乏優質種原需求，強化蝦類產業競爭力。

東港水產試驗所旗下蝦藻類種原庫於2025年10月初落成啟用，其任務致力於為臺灣經濟養殖蝦類保種育種，以期創造臺灣養殖蝦產業永續之路。 圖片提供/東港蝦藻類種原庫提供
東港水產試驗所旗下蝦藻類種原庫於2025年10月初落成啟用，其任務致力於為臺灣經濟養殖蝦類保種育種，以期創造臺灣養殖蝦產業永續之路。 圖片提供/東港蝦藻類種原庫提供

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

南澳蝦產業專養聚落 以高溶氧率養殖法把關蝦品質

南澳養殖戶曾見證臺灣草蝦王國的榮景，也經歷過白點病肆虐、產業陷入低潮的艱難歲月。林文士、雷俊益與黃孟濱等養蝦人，在各自的風雨歷程中，持續探索養殖蝦產業的未來與可能。如今，隨著自動化設備的導入、SPF無特定病原蝦苗的進口，以及蘇澳得天獨厚的海水環境，他們在沿著海岸路延伸的養殖池中，與草蝦、白蝦一同橫跨近40個年頭，在浪聲與風雨之間，延續著臺灣蝦業的生命力。

黃金蝦泰國蝦餐廳 結合在地農產行銷家鄉 無抗養殖搭配海水spa 技術孕育潔淨蝦

泰國蝦是臺灣重要的養殖蝦，與釣蝦文化、活蝦餐廳緊密連結，也有業者提升養殖技術之餘，透過更多元的菜單設計，賦予泰國蝦額外的意義。位在屏東九如的「黃金蝦無毒泰國蝦餐廳」，由陳怡儒、陳怡樺姐妹經營，讓家中三代經營的養蝦事業走向自產自銷。除了主打無抗養殖與特殊的海水spa技術，強調自家泰國蝦品質優良且食安無虞，更結合在地特色農產品，讓泰國蝦成為遊客認識屏東的媒介。

水產養殖本科出身 賴玨光放眼國際市場 以精緻養殖實作 創造小場高收入戰績

賴玨光鑽研水產養殖超過30年，堅持以「循環水系統＋溫室絮團養殖」的精緻養殖方式，養出健康、美味且環保的水產蛋白。現於屏東枋寮建立臺灣第一座獲HACCP與ISO雙認證的室內養蝦場，可以做到全年穩定生產、每日放苗每日收成。他主張自行研發飼料配方，提高頭足類與昆蟲蛋白比例，取代傳統單一魚粉，提升風味並降低碳排。賴玨光擁有豐富的國際經驗，為越南、泰國與中國設計客製化循環養殖系統，他認為臺灣現階段的優勢在基因改良，「應該要成為世界農業技術母艦。」

經濟蝦類的臺灣解方 從種原庫到數位育種的產業路線圖

臺灣白蝦產業長年仰賴進口種蝦與蝦苗，因「信任門檻」與「標準體系」尚未建立。國際主流供應早已把無特定病原（Specific PathogenFree, SPF）、檢疫制度化，形成「來源穩定、風險可控」的市場認知；反觀國內部分苗場仍憑經驗出貨、未分級檢測，造成投放風險與信任不足。2025年10月落成的東港蝦藻類種原庫，在農業部水產試驗所東港養殖研究中心主任吳豐成領軍下，以國家級保種、檢測與生物防疫為槓桿，嘗試把「可預期的好苗」變成基本條件，為國產蝦苗重建品質與信心，並回應氣候變遷與產業永續的雙重挑戰。

走過草蝦王國光輝歲月 臺灣養蝦業發展史 飲食、娛樂重要成分 對抗疫病邁向永續

臺灣近代農業發展史中，曾因優秀的繁養殖技術，獲得無數的「王國」稱號，「養蝦王國」即是其一，這段曾經光輝的過去雖然已經不再，目前主要養殖的蝦類如白蝦、泰國蝦也僅能供應部分內需，蝦類的需求得仰賴進口，但1970至1980年代的草蝦養殖輝煌歲月，仍為今天臺灣甚至全球的養蝦業打下基礎，而過往失敗的慘痛經驗，更是今日國內業者持續提升、努力發展的基礎。

