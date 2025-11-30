走過草蝦王國光輝歲月 臺灣養蝦業發展史 飲食、娛樂重要成分 對抗疫病邁向永續

【撰文╱洪與成】

臺灣養蝦歷史悠久，約有300多年。日治時期開始，官方開始研究蝦養殖技術，例如臺灣總督府水產試驗場養殖部臺南支場（今農業部水產試驗所臺南分所）曾嘗試發展草蝦養殖技術，但因為人工繁殖技術未能突破，加上第二次世界大戰影響研發進度而卡關。

在蝦苗人工繁殖技術問世前，蝦苗主要來源為野生捕撈，以宜蘭、臺南、高雄與屏東沿海地區為主，因此蝦苗數量有限，且供應受季節影響，也導致蝦產量不高，例如1963年，全年草蝦產量僅約100公噸左右。

人工草蝦苗繁殖技術突破 為臺灣養蝦發展打下重要基礎

戰後，國民政府投入蝦的人工繁養殖技術研究。然而，最早研究的斑節蝦，雖能繁殖蝦苗，但後續養殖成果不理想，當時養殖戶也普遍缺少養殖經驗，因此功敗垂成，但此階段掌握了蝦苗繁殖初期的餌料需求，為日後草蝦苗繁殖奠定基礎。

當時草蝦繁養殖的困難之一在於不容易取得種蝦，水試所臺南分所因此向農復會申請經費，委託漁民出海時捕捉。1968年7月，在日本專攻水產養殖的水產養殖學者廖一久返臺，以他在日本研究蝦類的知識與經驗，領導草蝦人工繁殖計畫，2個月後就成功繁殖草蝦苗，創下臺灣水產養殖史的里程碑，更為日後臺灣草蝦王國的稱號打下基礎，廖一久因此獲得「草蝦之父」美名。

草蝦苗人工繁殖技術的突破，是草蝦養殖的重要里程碑。 攝影╱林韋言

