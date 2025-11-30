認識臺灣主要養殖蝦種

【撰文╱洪與成】

草蝦Penaeus monodon

別稱：斑節對蝦、虎蝦

草蝦屬於對蝦科對蝦屬，分布於印度洋—太平洋海域，包括日本海、阿拉伯半島、非洲東岸以及臺灣沿海均有產，早期臺灣除了捕撈野生成蝦，也會培養野外獲得的草蝦苗。由於體型較大，受到消費者的喜愛，加上養殖相對容易、抗病性相對高，成為國際上的熱門養殖蝦種。

草蝦的體長最長可以達35公分，大多介於12～20公分之間。體色為灰綠或暗綠，大型個體呈紅色。背部有土黃、黑褐色橫帶。胸足與腹肢為紅色，腹肢的基肢外側基部為黃色、末端為藍色。

臺灣一度是草蝦主要出口國，如今地位已被其他國家取代，目前主要養殖、出口草蝦的國家包括中國、泰國、越南、印度等國。臺灣至今仍有野生族群，台江國家公園內也可見到其蹤跡。

白蝦。 攝影╱Bastera on Adobe Stock

白蝦Litopenaeusvannamei

別稱：中南美白對蝦、太平洋白蝦、凡納對蝦

白蝦屬於對蝦科濱對蝦屬，原產地在太平洋東岸的中南美洲地區，曾是當地漁民主要的漁獲來源，但後來因為白蝦養殖技術發展快速，在20世紀後半葉，養殖白蝦已取代野生白蝦，並一躍成為全世界最重要的食用蝦品種，臺灣也引入養殖。

白蝦如其名，體色淡白，有的會略帶有淺黃綠色。雄性個體可長至19公分，雌性個體則可長至23公分，與斑節蝦一樣是雌大於雄的蝦種。

目前亞洲、美洲地區皆有養殖白蝦，主要出口國為中國、厄瓜多、越南等國。白蝦優勢在於口感鮮甜卻價格便宜，也是臺灣最重要的養殖蝦品種。

