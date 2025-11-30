追逐海洋白金產業 臺灣取經渡逆境 再尋蝦產業立足點

【撰文／萬蓓琳 攝影／吳尚鴻】

當提到糧食危機時，往往會想到陸地種植的稻米、小麥或大豆等農作物生長受到影響，但在氣候變遷與地球環境受到破壞的同時，提供人類總蛋白質需求達17％的水產類糧食，其供應也逐步發生變化，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）報告指出，2022年全球養殖水產的供應量首度超過捕撈達到50.9％，未來養殖水產重要性只會日益加大。

養殖水產成為各國主力發展方向，原因包括為了搶占外銷市場與因應糧食危機。反觀臺灣，曾有「養蝦王國」美譽，如今養殖蝦類生產每年卻只有1萬多公噸，只能供應內銷市場四分之一不到，這情況令人惋惜。

根據FAO報告指出，全球光是養殖蝦類的生產量，2022年已經將近800萬公噸，臺灣雖然地狹人稠，「但是臺灣不缺技術優勢，全球許多區域的白蝦養殖都是臺灣漁技團一手輔導起來，我們應該釐清且正視養殖蝦產業的困境，重新找到立足世界的利基點。」一輩子專研臺灣水產養殖的國立海洋大學副校長冉繁華，語重心長地說。

30年間全球市場成長20倍他山之石得以取經根據FAO的統計，30年間全球蝦類市場成長20倍，包括南美洲厄瓜多、亞洲的印度、越南都早就為了因應環境變遷、在養蝦技術上不斷投入成為如今的養蝦大國，養蝦業成為該國/區域的亮眼產業。

10年前厄瓜多還只是中型蝦出口國，如今卻成為全球第一大蝦生產與出口國。根據厄瓜多全國水產養殖協會（CNA）統計，2024年出口量達26.7億磅（約121萬噸），出口額約60億美元，主要銷往中國、美國與歐盟。

厄瓜多不追求單位產量，讓蝦在潟湖中以浮游生物自然覓食，每平方公尺放養僅5～25尾蝦（亞洲皆超過100尾），養成期120～180天，這種少干預模式讓蝦遠離疫病。

更關鍵的是產業垂直整合，大型企業如Omarsa、Songa等將苗場－養殖－加工－出口整合以確保品質穩定。厄瓜多也是全球首個推行SSP永續蝦認證（Sustainable Shrimp Partnership）的國家，出口蝦幾乎全具ASC（AquacultureStewardship Council水產養殖管理委員會）環保標章。

亞洲走向高密度養殖 以量強攻市場

與厄瓜多的自然主義截然不同，亞洲則是走向高密度養殖。印度安得拉邦沿岸一望無際的蝦池，每平方公尺放養200尾，白蝦平均90天收成，全年可養兩批。根據MPEDA（印度海產品出口發展局）資料，2023年印度養殖蝦產量約116萬噸，其中出口62.5萬噸，是美國市場的最大供應國。但因密度高，病毒傳播速度極快，需持續投藥、換水、加曝氣，高產值也讓環境增加負擔。

越南則在高密度與生態間尋求折衷。湄公河三角洲同時發展白蝦高密度養殖與黑虎蝦（P. monodon）稻蝦、林蝦混養。2024年越南蝦產量110.7萬噸，其中白蝦約79.9萬噸。

越南政府鼓勵「一田兩用」：在稻田休耕期或在紅樹林下低密度放養黑虎蝦。因面積廣大，此模式兼顧出口收益與生態永續，讓越南蝦在日本、歐盟市場具差異化優勢。

