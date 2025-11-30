快訊

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

追逐海洋白金產業 臺灣取經渡逆境 再尋蝦產業立足點

聯合新聞網／ 豐年
單位：公噸 資料來源：漁業統計年報, 2024
單位：公噸 資料來源：漁業統計年報, 2024

【撰文／萬蓓琳　攝影／吳尚鴻】

當提到糧食危機時，往往會想到陸地種植的稻米、小麥或大豆等農作物生長受到影響，但在氣候變遷與地球環境受到破壞的同時，提供人類總蛋白質需求達17％的水產類糧食，其供應也逐步發生變化，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）報告指出，2022年全球養殖水產的供應量首度超過捕撈達到50.9％，未來養殖水產重要性只會日益加大。

養殖水產成為各國主力發展方向，原因包括為了搶占外銷市場與因應糧食危機。反觀臺灣，曾有「養蝦王國」美譽，如今養殖蝦類生產每年卻只有1萬多公噸，只能供應內銷市場四分之一不到，這情況令人惋惜。

根據FAO報告指出，全球光是養殖蝦類的生產量，2022年已經將近800萬公噸，臺灣雖然地狹人稠，「但是臺灣不缺技術優勢，全球許多區域的白蝦養殖都是臺灣漁技團一手輔導起來，我們應該釐清且正視養殖蝦產業的困境，重新找到立足世界的利基點。」一輩子專研臺灣水產養殖的國立海洋大學副校長冉繁華，語重心長地說。

30年間全球市場成長20倍他山之石得以取經根據FAO的統計，30年間全球蝦類市場成長20倍，包括南美洲厄瓜多、亞洲的印度、越南都早就為了因應環境變遷、在養蝦技術上不斷投入成為如今的養蝦大國，養蝦業成為該國/區域的亮眼產業。

10年前厄瓜多還只是中型蝦出口國，如今卻成為全球第一大蝦生產與出口國。根據厄瓜多全國水產養殖協會（CNA）統計，2024年出口量達26.7億磅（約121萬噸），出口額約60億美元，主要銷往中國、美國與歐盟。

厄瓜多不追求單位產量，讓蝦在潟湖中以浮游生物自然覓食，每平方公尺放養僅5～25尾蝦（亞洲皆超過100尾），養成期120～180天，這種少干預模式讓蝦遠離疫病。

更關鍵的是產業垂直整合，大型企業如Omarsa、Songa等將苗場－養殖－加工－出口整合以確保品質穩定。厄瓜多也是全球首個推行SSP永續蝦認證（Sustainable Shrimp Partnership）的國家，出口蝦幾乎全具ASC（AquacultureStewardship Council水產養殖管理委員會）環保標章。

亞洲走向高密度養殖 以量強攻市場

與厄瓜多的自然主義截然不同，亞洲則是走向高密度養殖。印度安得拉邦沿岸一望無際的蝦池，每平方公尺放養200尾，白蝦平均90天收成，全年可養兩批。根據MPEDA（印度海產品出口發展局）資料，2023年印度養殖蝦產量約116萬噸，其中出口62.5萬噸，是美國市場的最大供應國。但因密度高，病毒傳播速度極快，需持續投藥、換水、加曝氣，高產值也讓環境增加負擔。

越南則在高密度與生態間尋求折衷。湄公河三角洲同時發展白蝦高密度養殖與黑虎蝦（P. monodon）稻蝦、林蝦混養。2024年越南蝦產量110.7萬噸，其中白蝦約79.9萬噸。

越南政府鼓勵「一田兩用」：在稻田休耕期或在紅樹林下低密度放養黑虎蝦。因面積廣大，此模式兼顧出口收益與生態永續，讓越南蝦在日本、歐盟市場具差異化優勢。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

交付20萬元與逾1兩金飾…讓兒迎娶越南妻 媒合不成金飾也拿不回

越南失聯移工見警心虛闖紅燈露餡…棄車逃5人 警民合作1人落網

大田握肥單 中越產能滿載

造紙廠迎旺季 出貨升溫

相關新聞

從實驗室到產業前線 羅竹芳鑽研白點病研究 以生物安全為本 打造蝦類養殖環境新視野

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。隔年開發出水產類核酸檢測試劑後，技轉給瑞基海洋生物科技公司。如今，其推出的IQ2000™水產檢測試劑套組已在全球市場中占有約70％的分額。

南澳蝦產業專養聚落 以高溶氧率養殖法把關蝦品質

南澳養殖戶曾見證臺灣草蝦王國的榮景，也經歷過白點病肆虐、產業陷入低潮的艱難歲月。林文士、雷俊益與黃孟濱等養蝦人，在各自的風雨歷程中，持續探索養殖蝦產業的未來與可能。如今，隨著自動化設備的導入、SPF無特定病原蝦苗的進口，以及蘇澳得天獨厚的海水環境，他們在沿著海岸路延伸的養殖池中，與草蝦、白蝦一同橫跨近40個年頭，在浪聲與風雨之間，延續著臺灣蝦業的生命力。

黃金蝦泰國蝦餐廳 結合在地農產行銷家鄉 無抗養殖搭配海水spa 技術孕育潔淨蝦

泰國蝦是臺灣重要的養殖蝦，與釣蝦文化、活蝦餐廳緊密連結，也有業者提升養殖技術之餘，透過更多元的菜單設計，賦予泰國蝦額外的意義。位在屏東九如的「黃金蝦無毒泰國蝦餐廳」，由陳怡儒、陳怡樺姐妹經營，讓家中三代經營的養蝦事業走向自產自銷。除了主打無抗養殖與特殊的海水spa技術，強調自家泰國蝦品質優良且食安無虞，更結合在地特色農產品，讓泰國蝦成為遊客認識屏東的媒介。

水產養殖本科出身 賴玨光放眼國際市場 以精緻養殖實作 創造小場高收入戰績

賴玨光鑽研水產養殖超過30年，堅持以「循環水系統＋溫室絮團養殖」的精緻養殖方式，養出健康、美味且環保的水產蛋白。現於屏東枋寮建立臺灣第一座獲HACCP與ISO雙認證的室內養蝦場，可以做到全年穩定生產、每日放苗每日收成。他主張自行研發飼料配方，提高頭足類與昆蟲蛋白比例，取代傳統單一魚粉，提升風味並降低碳排。賴玨光擁有豐富的國際經驗，為越南、泰國與中國設計客製化循環養殖系統，他認為臺灣現階段的優勢在基因改良，「應該要成為世界農業技術母艦。」

經濟蝦類的臺灣解方 從種原庫到數位育種的產業路線圖

臺灣白蝦產業長年仰賴進口種蝦與蝦苗，因「信任門檻」與「標準體系」尚未建立。國際主流供應早已把無特定病原（Specific PathogenFree, SPF）、檢疫制度化，形成「來源穩定、風險可控」的市場認知；反觀國內部分苗場仍憑經驗出貨、未分級檢測，造成投放風險與信任不足。2025年10月落成的東港蝦藻類種原庫，在農業部水產試驗所東港養殖研究中心主任吳豐成領軍下，以國家級保種、檢測與生物防疫為槓桿，嘗試把「可預期的好苗」變成基本條件，為國產蝦苗重建品質與信心，並回應氣候變遷與產業永續的雙重挑戰。

走過草蝦王國光輝歲月 臺灣養蝦業發展史 飲食、娛樂重要成分 對抗疫病邁向永續

臺灣近代農業發展史中，曾因優秀的繁養殖技術，獲得無數的「王國」稱號，「養蝦王國」即是其一，這段曾經光輝的過去雖然已經不再，目前主要養殖的蝦類如白蝦、泰國蝦也僅能供應部分內需，蝦類的需求得仰賴進口，但1970至1980年代的草蝦養殖輝煌歲月，仍為今天臺灣甚至全球的養蝦業打下基礎，而過往失敗的慘痛經驗，更是今日國內業者持續提升、努力發展的基礎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。