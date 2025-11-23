「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

【撰文／梁鴻彬 攝影／吳尚鴻】

「羽絨其實是農業的副產品，原本是農廢垃圾，經過妥善清理就能變成保暖材料，價值翻50倍以上。」陳雅惠點出鵝絨的高附加價值，「鵝絨量少，價格是鴨絨的兩倍，這是因為鵝的養殖天數較鴨長，鵝絨的品質更輕、暖。」臺灣鵝絨的旅程始於養鵝場，主要以白羅曼鵝為主，養殖天數約85至90天，但農民養鵝主要是為了肉，羽絨只是副產品，農民的重心在肉價，羽絨僅佔收入的10%。

「養殖天數越長，蓬鬆度也呈現正向提升；但臺灣農民多重視肉品產量與品質，羽絨反而是次要考量。」飼養緯度與環境溫度同樣扮演重要的角色。低溫環境可促進動物長出更厚密、更有效保暖的羽絨層；而臺灣亞熱帶氣候的溫暖程度，限制了鵝隻長出厚重蓬鬆羽絨的潛力。

臺灣鵝絨輕柔保暖是羽絨被的優良原料。

陳雅惠解說，鵝經屠宰後，處理沾滿血水的「水毛」是關鍵環節，必須在24小時內清洗，否則會腐爛。屠宰場回收來的「水毛」，經過水洗和烘乾及冷卻的程序，「就像洗衣機一樣」，再經過風力吹毛機，利用風力原理，初分出重量較重的羽和較輕的絨。「必須趕快收集、清洗，才能保持新鮮，」合隆等中游廠商接手後進行精洗，「粗洗的羽毛有濃重的油脂味，摸起來黏膩，精洗後幾乎無味，手感也不黏」。精洗包含12道工序，清潔劑去油、乾燥、冷卻、分級等，產出95%純度的鵝絨，蓬鬆度Fill Power可達700+，適合高端羽絨被與服飾。

她強調，初級加工廠使用風力分毛機，將羽毛分為5至7種規格：肚絨最輕、最蓬鬆，價格最高；翅膀羽較扁平，常用於填充物或羽毛球。「一隻鴨或鵝的羽毛初價約50元，加工後每公斤賣2000元以上，附加價值高達50倍，這就是為什麼我們叫它軟黃金，這個過程將原本的『垃圾』轉化為高價值保暖材料，展現了農業副產品的驚人潛力。」

合隆的羽絨被灌注羽絨由機器控制，質量都有保證。

臺灣鵝絨的市場與應用

「我們公司處理的羽絨量，占全臺灣產量的50%以上。」陳雅惠透露，合隆年處理約3000噸羽絨，涵蓋鴨絨與鵝絨，主要出口日本、韓國與北美。「日本市場我們占一半，供應『日本製』羽絨被」她說，日本消費者偏好在地組裝的寢具，合隆在關東與關西設廠，滿足這一需求，這些羽絨被以高蓬鬆度與95%鵝絨含量為賣點，深受市場歡迎，國際品牌如CANADA GOOSE、THENORTH FACE等也是合隆的羽絨客戶。

國內市場方面，羽絨被需求逐年成長。「我們推出CAS認證的鵝絨被，強調95%白鵝絨，臺灣原產，售價雖高達萬元，但壽命可達1 0年。」陳雅惠解說，高端睡袋則針對零下20℃的極寒環境，需高蓬鬆度鵝絨；登山用睡袋則追求輕量化，羽絨的保暖重量比遠超化學纖維。「羽絨是首選，因為同樣保暖度下，它最輕。」臺灣鵝絨90%外銷，應用於羽絨服、睡袋與寢具，國內則以高端寢具為主，市場穩健成長。

屠宰後的鵝隻「水毛」經過水洗、烘乾及冷卻三道程序預先處理。

鵝絨推廣CAS認證 品質與溯源的保證

陳雅惠強調，「臺灣鵝絨的競爭力在於新鮮度與溯源」，2013年農業部將羽絨納入CAS（優良農產品認證）標準，成為16項認證品項之一，羽絨和竹炭是唯二不能吃的品項。「CAS要求24小時內清洗，確保絨朵完整，消費者看到標章就像買肉和蛋時選有履歷的產品，安心又可信。」她說，CAS認證強調三點：新鮮度（2 4小時清洗）、品質一致性（95%純度）與產地溯源。推廣CAS認證比例提升，是產業新方向，「政府補助CAS驗證，鼓勵農民加入溯源系統，未來認證比例可望達80%。」

