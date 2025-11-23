「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

快訊

【撰文／梁鴻彬　攝影／吳尚鴻】

「羽絨其實是農業的副產品，原本是農廢垃圾，經過妥善清理就能變成保暖材料，價值翻50倍以上。」陳雅惠點出鵝絨的高附加價值，「鵝絨量少，價格是鴨絨的兩倍，這是因為鵝的養殖天數較鴨長，鵝絨的品質更輕、暖。」臺灣鵝絨的旅程始於養鵝場，主要以白羅曼鵝為主，養殖天數約85至90天，但農民養鵝主要是為了肉，羽絨只是副產品，農民的重心在肉價，羽絨僅佔收入的10%。

「養殖天數越長，蓬鬆度也呈現正向提升；但臺灣農民多重視肉品產量與品質，羽絨反而是次要考量。」飼養緯度與環境溫度同樣扮演重要的角色。低溫環境可促進動物長出更厚密、更有效保暖的羽絨層；而臺灣亞熱帶氣候的溫暖程度，限制了鵝隻長出厚重蓬鬆羽絨的潛力。

陳雅惠解說，鵝經屠宰後，處理沾滿血水的「水毛」是關鍵環節，必須在24小時內清洗，否則會腐爛。屠宰場回收來的「水毛」，經過水洗和烘乾及冷卻的程序，「就像洗衣機一樣」，再經過風力吹毛機，利用風力原理，初分出重量較重的羽和較輕的絨。「必須趕快收集、清洗，才能保持新鮮，」合隆等中游廠商接手後進行精洗，「粗洗的羽毛有濃重的油脂味，摸起來黏膩，精洗後幾乎無味，手感也不黏」。精洗包含12道工序，清潔劑去油、乾燥、冷卻、分級等，產出95%純度的鵝絨，蓬鬆度Fill Power可達700+，適合高端羽絨被與服飾。

她強調，初級加工廠使用風力分毛機，將羽毛分為5至7種規格：肚絨最輕、最蓬鬆，價格最高；翅膀羽較扁平，常用於填充物或羽毛球。「一隻鴨或鵝的羽毛初價約50元，加工後每公斤賣2000元以上，附加價值高達50倍，這就是為什麼我們叫它軟黃金，這個過程將原本的『垃圾』轉化為高價值保暖材料，展現了農業副產品的驚人潛力。」

臺灣鵝絨的市場與應用

「我們公司處理的羽絨量，占全臺灣產量的50%以上。」陳雅惠透露，合隆年處理約3000噸羽絨，涵蓋鴨絨與鵝絨，主要出口日本、韓國與北美。「日本市場我們占一半，供應『日本製』羽絨被」她說，日本消費者偏好在地組裝的寢具，合隆在關東與關西設廠，滿足這一需求，這些羽絨被以高蓬鬆度與95%鵝絨含量為賣點，深受市場歡迎，國際品牌如CANADA GOOSE、THENORTH FACE等也是合隆的羽絨客戶。

國內市場方面，羽絨被需求逐年成長。「我們推出CAS認證的鵝絨被，強調95%白鵝絨，臺灣原產，售價雖高達萬元，但壽命可達1 0年。」陳雅惠解說，高端睡袋則針對零下20℃的極寒環境，需高蓬鬆度鵝絨；登山用睡袋則追求輕量化，羽絨的保暖重量比遠超化學纖維。「羽絨是首選，因為同樣保暖度下，它最輕。」臺灣鵝絨90%外銷，應用於羽絨服、睡袋與寢具，國內則以高端寢具為主，市場穩健成長。

鵝絨推廣CAS認證 品質與溯源的保證

陳雅惠強調，「臺灣鵝絨的競爭力在於新鮮度與溯源」，2013年農業部將羽絨納入CAS（優良農產品認證）標準，成為16項認證品項之一，羽絨和竹炭是唯二不能吃的品項。「CAS要求24小時內清洗，確保絨朵完整，消費者看到標章就像買肉和蛋時選有履歷的產品，安心又可信。」她說，CAS認證強調三點：新鮮度（2 4小時清洗）、品質一致性（95%純度）與產地溯源。推廣CAS認證比例提升，是產業新方向，「政府補助CAS驗證，鼓勵農民加入溯源系統，未來認證比例可望達80%。」

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」，資深幹部陳雅惠以十年業界經驗，分享臺灣鵝絨從農場到加工，再到全球供應鏈的獨特旅程，以及其優勢、挑戰與未來展望。

外酥內嫩的黃金燒鵝 鵝庄美味出爐 黃修量全臺首創低溫溼式熟成

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。鵝庄招牌菜色之一的黃金燒鵝，從最初平日限量5隻僅採預訂制，到如今店內燒鵝單月銷量已達約400隻，鹹水鵝超過1千隻，茶鵝約200隻。鵝庄的單月全鵝料理上桌數，突破2千隻的日子，已指日可待。

偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場，不僅店面裝潢、行銷走向年輕化，憑藉自有畜牧場、屠宰場及加工廠，食材可從產地直達餐桌的優勢，用最新鮮的鹽水鵝料理及平價多樣化的鵝肉餐點，要再帶起鵝肉消費風氣。

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心，將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分，種植玉米與牧草作為鵝隻飼料，再運用鵝隻有機肥料改善農田，形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今，4座場區共12棟禽舍，每年可產4萬隻肉鵝，約占全臺肉鵝年產量的1%。

中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anseranswerdomesticus）與中國鵝（Ansercygnoidesdomesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

