自2018年4月22日開業以來，黃修量的鵝庄已走過7個年頭。店裡的招牌菜燒鵝、鹹水鵝與茶鵝是饕客必點的3道招牌菜。
【撰文／吳櫂暄　攝影／吳尚鴻】

臺中市北屯區的鵝庄，在2023、2024年，參加農業部委託中華民國養鵝協會舉辦的「金牌燒鵝—鵝霸王爭霸賽」，連續兩年奪下銅牌。「2023年，林佳慧秘書長問我要不要參加比賽，正是因為她的提議，我才開始研發燒鵝。」店長黃修量笑著回憶，這道料理能誕生，可以說是她推了一把。

親自設計改造燒鵝爐 定時分批燒烤最新鮮

來到店鋪一旁的冷藏與燒製區，門口兩臺瓦斯型燒鵝爐正忙著烤製當天要販售的燒鵝。「以前常聽到的燒鵝，多半是用炭火，但現在臺中市政府環保局對空汙管制嚴格，所以我們改用瓦斯。」黃修量說鵝庄的燒鵝爐並非一般制式規格，而是經過他重新設計與改造，為了讓吊掛鵝的高度增加，受熱更均勻，全身外皮都能烤得香酥脆，所以在爐身中段加裝了一節不鏽鋼爐身。「如果用原本的高度，上半身烤好時，下半身就不脆了。」現在燒鵝爐的高度是他考慮實際操作的便利性而得出的結果，燒鵝爐如果太高，當鵝隻要吊掛時就需要踩上更高的臺階凳，反而增加工作時的風險。

黃修量打開燒鵝爐的觀火窗，指著爐膛裡火焰上的檔板表示，為了避免火苗直衝，在火口上方特別設置擋火蓋，既能阻擋火焰直燒掛在爐中的鵝，造成局部焦黑，同時也能引導熱能，讓熱氣與煙霧沿著蓋子邊緣順著爐壁上升，形成環流，使爐內的燒鵝均勻受熱。「一個爐一次最多可以烤8隻。」不過，為了確保客人吃到新鮮的燒鵝，鵝庄將烘烤分成四個時段，每隔1～2小時出爐一次。平日大約可賣8隻，假日則能超過30隻。「我不會一次烤好8隻掛著等客人，平日一次只烤2隻。每天燒鵝出爐我也都會試吃，檢查每日的肉質符合標準。」黃修量強調，他寧可多燒幾次鵝，也要確保端上桌的鵝肉是最好的口感。

鵝庄的工作人員，在燒鵝烤好後，會爬上臺階凳將燒鵝取出。
借鏡牛肉溼式熟成技術 七天前置作業打造鮮嫩口感

「生鵝送來了！」貨車司機邊喊，邊將屠宰後的鵝推進冷藏區。為避免生鵝在室溫下放置過久導致總生菌數升高，鵝庄規定生鵝必須維持在0～7℃冷藏，降低細菌快速繁殖的風險。「我當初是想到牛肉的溼式熟成，可以應用在鵝肉上面。」鵝庄的生鵝處理流程，第一步是將屠宰場處理過、並經過第一次打氣的生鵝清洗乾淨，接著放入調好鹹度的3℃無菌RO水浸泡2天。

將屠宰場送來已剪去中翼、翼尖及鵝掌的生鵝，洗淨並檢查是否已清除乾淨內臟及多餘肥膏後，放入調好鹹度的3℃無菌RO水浸泡2天。
相比直接使用自來水浸泡，以RO逆滲透過濾水調製的鹽水更乾淨，且能大幅減少雜質與細菌污染。同時，藉由滲透壓與鹽分作用，將血水逼出，使鵝肉質地更加軟化。

進入醃漬階段後，鵝庄會以20隻為一批，先將大茴香、小茴香等20多種中藥材炒香後研磨成粉，再依固定比例混合米酒、蒜頭等材料製成溼粉，均勻塗抹在鵝肉內側，並以不鏽鋼鵝尾針縫合固定。醃製時正面先醃一天，再翻面醃一天，確保調味滲透均勻，並在醃製後進行第二次打氣，進一步提升皮肉分離的效果。

「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」，資深幹部陳雅惠以十年業界經驗，分享臺灣鵝絨從農場到加工，再到全球供應鏈的獨特旅程，以及其優勢、挑戰與未來展望。

外酥內嫩的黃金燒鵝 鵝庄美味出爐 黃修量全臺首創低溫溼式熟成

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。鵝庄招牌菜色之一的黃金燒鵝，從最初平日限量5隻僅採預訂制，到如今店內燒鵝單月銷量已達約400隻，鹹水鵝超過1千隻，茶鵝約200隻。鵝庄的單月全鵝料理上桌數，突破2千隻的日子，已指日可待。

偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場，不僅店面裝潢、行銷走向年輕化，憑藉自有畜牧場、屠宰場及加工廠，食材可從產地直達餐桌的優勢，用最新鮮的鹽水鵝料理及平價多樣化的鵝肉餐點，要再帶起鵝肉消費風氣。

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心，將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分，種植玉米與牧草作為鵝隻飼料，再運用鵝隻有機肥料改善農田，形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今，4座場區共12棟禽舍，每年可產4萬隻肉鵝，約占全臺肉鵝年產量的1%。

中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anseranswerdomesticus）與中國鵝（Ansercygnoidesdomesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

