聯合新聞網／ 豐年
「偶鵝嚐嚐」負責人李淑惠不斷為鵝肉飲食翻新花樣，她手端與店名同名招牌餐點「偶鵝嚐嚐」。
「偶鵝嚐嚐」負責人李淑惠不斷為鵝肉飲食翻新花樣，她手端與店名同名招牌餐點「偶鵝嚐嚐」。

【撰文╱游昇俯　攝影╱吳尚鴻】

距離雲林虎尾鎮公所、虎尾高中僅5、600公尺，連鎖鵝肉專賣店「偶鵝嚐嚐」虎尾店位處住宅區中，周圍巷弄沒有鬧市的喧囂，店內裝潢走文藝可愛風格，外觀讓人乍看還以為是義大利麵店或麵包店，迥異於傳統鵝肉攤給人的印象。

傳統鹽水鵝料理多做冷盤，切一盤鵝肉配一罐啤酒，是炎炎夏日最經典的吃法；在冬季市場被薑母鴨、羊肉爐等瓜分之下，夏季也被認為是鵝肉消費旺季。但國內鵝肉店在歷經2015年禽流感疫情大幅萎縮後，近年鵝肉攤消費似乎已不再流行，偶鵝嚐嚐負責人李淑惠表示，「傳統型態（鵝肉攤）只有老人會去啊」。

李淑惠的夫家本是鵝農出身，並自營屠宰場，過去鵝肉即供應北部的阿城鵝肉、呈信鵝肉及嘉義的民雄鵝肉亭等店家使用。李淑惠在禽流感風暴後發展鵝肉加工事業，燻鵝產品上架MOMO、東森等電商平臺，因此躲過COVID-19疫情下餐飲業停擺的危機；COVID-19疫後電商銷售趨緩，但餐飲消費復甦，讓她又萌生跨足餐飲業的雄心。

偶鵝嚐嚐從新北市蘆洲區第一家店開張，短短三年間，至今已有9家直營店、3家加盟店，遍布新北、桃園、雲林、嘉義、彰化、臺中、高雄等地，直營店今（2025）年預計還要拓展到12家。品牌年輕化，偶鵝嚐嚐虎尾店聘用的員工平均年齡也不到3 0歲，李淑惠說，傳統鵝肉攤可能只有中高齡人口願意從業，現代鵝肉店更要打造可吸引年輕人投入的形象。

鵝肉專賣店偶鵝嚐嚐要將品牌打造出年輕、新穎的形象。
鵝肉專賣店偶鵝嚐嚐要將品牌打造出年輕、新穎的形象。

「偶鵝嚐嚐」店內裝潢年輕化，員工平均年齡也不到30歲。
「偶鵝嚐嚐」店內裝潢年輕化，員工平均年齡也不到30歲。

相關新聞

「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」，資深幹部陳雅惠以十年業界經驗，分享臺灣鵝絨從農場到加工，再到全球供應鏈的獨特旅程，以及其優勢、挑戰與未來展望。

外酥內嫩的黃金燒鵝 鵝庄美味出爐 黃修量全臺首創低溫溼式熟成

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。鵝庄招牌菜色之一的黃金燒鵝，從最初平日限量5隻僅採預訂制，到如今店內燒鵝單月銷量已達約400隻，鹹水鵝超過1千隻，茶鵝約200隻。鵝庄的單月全鵝料理上桌數，突破2千隻的日子，已指日可待。

偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場，不僅店面裝潢、行銷走向年輕化，憑藉自有畜牧場、屠宰場及加工廠，食材可從產地直達餐桌的優勢，用最新鮮的鹽水鵝料理及平價多樣化的鵝肉餐點，要再帶起鵝肉消費風氣。

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心，將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分，種植玉米與牧草作為鵝隻飼料，再運用鵝隻有機肥料改善農田，形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今，4座場區共12棟禽舍，每年可產4萬隻肉鵝，約占全臺肉鵝年產量的1%。

中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anseranswerdomesticus）與中國鵝（Ansercygnoidesdomesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

