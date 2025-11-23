偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

【撰文╱游昇俯 攝影╱吳尚鴻】

距離雲林虎尾鎮公所、虎尾高中僅5、600公尺，連鎖鵝肉專賣店「偶鵝嚐嚐」虎尾店位處住宅區中，周圍巷弄沒有鬧市的喧囂，店內裝潢走文藝可愛風格，外觀讓人乍看還以為是義大利麵店或麵包店，迥異於傳統鵝肉攤給人的印象。

傳統鹽水鵝料理多做冷盤，切一盤鵝肉配一罐啤酒，是炎炎夏日最經典的吃法；在冬季市場被薑母鴨、羊肉爐等瓜分之下，夏季也被認為是鵝肉消費旺季。但國內鵝肉店在歷經2015年禽流感疫情大幅萎縮後，近年鵝肉攤消費似乎已不再流行，偶鵝嚐嚐負責人李淑惠表示，「傳統型態（鵝肉攤）只有老人會去啊」。

李淑惠的夫家本是鵝農出身，並自營屠宰場，過去鵝肉即供應北部的阿城鵝肉、呈信鵝肉及嘉義的民雄鵝肉亭等店家使用。李淑惠在禽流感風暴後發展鵝肉加工事業，燻鵝產品上架MOMO、東森等電商平臺，因此躲過COVID-19疫情下餐飲業停擺的危機；COVID-19疫後電商銷售趨緩，但餐飲消費復甦，讓她又萌生跨足餐飲業的雄心。

偶鵝嚐嚐從新北市蘆洲區第一家店開張，短短三年間，至今已有9家直營店、3家加盟店，遍布新北、桃園、雲林、嘉義、彰化、臺中、高雄等地，直營店今（2025）年預計還要拓展到12家。品牌年輕化，偶鵝嚐嚐虎尾店聘用的員工平均年齡也不到3 0歲，李淑惠說，傳統鵝肉攤可能只有中高齡人口願意從業，現代鵝肉店更要打造可吸引年輕人投入的形象。

鵝肉專賣店偶鵝嚐嚐要將品牌打造出年輕、新穎的形象。

「偶鵝嚐嚐」店內裝潢年輕化，員工平均年齡也不到30歲。

