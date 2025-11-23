快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

聯合新聞網／ 豐年
投入養鵝產業超過15年，李吉配在今年走上引種的漫漫長路，迎向新的挑戰。
投入養鵝產業超過15年，李吉配在今年走上引種的漫漫長路，迎向新的挑戰。

【撰文╱洪與成　攝影╱吳尚鴻】

天氣仍然燥熱的9月中旬，雲林元長鄉間顯得特別寧靜，來到李吉配住家的孵化場後，李吉配帶著微笑走出來打招呼。

膚色黝黑、說話沉穩有條理的李吉配，年紀不過30多歲，卻已經投入養鵝產業超過1 5年。問他現在有多少間養鵝場？他先給了一個很「在地人」的回答，「加油站以北幾乎都是我的場。」接著開始細數，「種鵝場5場8棟，可以養到2萬3,000隻種鵝，肉鵝場有1 0座場，大概6.6甲大，可以養大約4萬隻……。」

於此同時，一整隻色澤油亮、令人垂涎的燒鵝端上桌，坐在一旁的李吉配父親李春樹熱情招呼，「快點試試看！沾下面的油一起吃！」在整條養鵝產業鏈中，李家從種鵝、孵化、飼料、肉鵝到後端的屠宰、加工「一條龍」經營，近年不只經營「晉達食品」販售鵝油、燻茶鵝等加工品，更在桃園、花蓮開設鵝肉餐廳。在各個環節中，李吉配認為「養種是整個畜牧產業裡面最重要的！」

李吉配家中也經營鵝肉餐廳和加工食品，自製的燒鵝色澤油亮。
李吉配家中也經營鵝肉餐廳和加工食品，自製的燒鵝色澤油亮。

輟學返家接班家業 邊做邊學掌握養鵝要領

1988年左右，李吉配出生前後，李春樹開始經營養鵝事業，早期養鵝也兼養紅面鴨，利用民眾夏天吃鵝、冬天吃薑母鴨的消費習慣，依照季節調節生產，因為鵝的銷售情況較好，且鴨的利潤比不上鵝，於是李春樹開始專心養鵝，也同時經營飼料等生意。

2009年前後，李吉配回家繼承家業，「那時候我爸身體不好，所以直接休學、當完兵，就回家幫忙了。」從此之後，李吉配開始負責種鵝、肉鵝的養殖，李春樹則負責飼料業務以及銷售。回家接班時還是大學一年級學生的李吉配，原本還沒確定未來職涯規畫，對於養鵝實務認識也有限，很多事情都是一邊問一邊學，自己在實務過程中慢慢修正改良。

他以種鵝為例，指出種鵝業者大多對自家育種心得保密到家，即使問到了，也常常「100個育種的人，有100個答案」。後來李吉配遇到一位養鴨的業者願意分享經驗，他一面學一面做，針對細節慢慢調整改良，「鴨跟鵝都是水禽，他提供我一些知識，我們再去調整，不一定全對，但這幾年我的成績比當初還好。」

一條龍經營也精進產銷模式 穩定種鵝生產不受市場波動影響

父子倆攜手經營養鵝事業，發展出更成熟的產銷模式，李吉配舉例，李春樹經營飼料場，也協助養鵝戶跟屠宰場建立關係，一改過去養鵝戶需要自己找屠宰場的模式，「我們幫客戶（肉鵝場）找小鵝，客戶吃我們的飼料，養大之後幫客戶找銷路賣給屠宰場，全部的服務做到完整。」如此讓產業鏈各端雨露均霑，達成多贏局面。

隨著事業版圖涵蓋整條養鵝產業鏈，李吉配對於產銷數量的控制也更敏感，這也體現在種鵝場經營上。李吉配說，目前種鵝供應量還是深受市場價格左右，如果鵝價不好，種鵝業者就會減少生產，導致市面上一鵝難求，影響供需穩定。

李春樹、李吉配父子齊心協力，擴大養鵝事業版圖，已經能做到一條龍式經營。
李春樹、李吉配父子齊心協力，擴大養鵝事業版圖，已經能做到一條龍式經營。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

影／驚豔！爆米花成高級甜點 弘光科大請來法國MOF大師授課

法學者：半導體是台灣重要戰略資產 但非神奇武器

雷諾、日產洽談重新結盟 已合作展開「多個高價值戰略專案」

法國二星經典菜落地CLOVER BELLAVITA！名廚Piège十年指標料理一次吃

相關新聞

「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」，資深幹部陳雅惠以十年業界經驗，分享臺灣鵝絨從農場到加工，再到全球供應鏈的獨特旅程，以及其優勢、挑戰與未來展望。

外酥內嫩的黃金燒鵝 鵝庄美味出爐 黃修量全臺首創低溫溼式熟成

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。鵝庄招牌菜色之一的黃金燒鵝，從最初平日限量5隻僅採預訂制，到如今店內燒鵝單月銷量已達約400隻，鹹水鵝超過1千隻，茶鵝約200隻。鵝庄的單月全鵝料理上桌數，突破2千隻的日子，已指日可待。

偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場，不僅店面裝潢、行銷走向年輕化，憑藉自有畜牧場、屠宰場及加工廠，食材可從產地直達餐桌的優勢，用最新鮮的鹽水鵝料理及平價多樣化的鵝肉餐點，要再帶起鵝肉消費風氣。

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心，將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分，種植玉米與牧草作為鵝隻飼料，再運用鵝隻有機肥料改善農田，形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今，4座場區共12棟禽舍，每年可產4萬隻肉鵝，約占全臺肉鵝年產量的1%。

中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anseranswerdomesticus）與中國鵝（Ansercygnoidesdomesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。