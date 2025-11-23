養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

【撰文╱洪與成 攝影╱吳尚鴻】

天氣仍然燥熱的9月中旬，雲林元長鄉間顯得特別寧靜，來到李吉配住家的孵化場後，李吉配帶著微笑走出來打招呼。

膚色黝黑、說話沉穩有條理的李吉配，年紀不過30多歲，卻已經投入養鵝產業超過1 5年。問他現在有多少間養鵝場？他先給了一個很「在地人」的回答，「加油站以北幾乎都是我的場。」接著開始細數，「種鵝場5場8棟，可以養到2萬3,000隻種鵝，肉鵝場有1 0座場，大概6.6甲大，可以養大約4萬隻……。」

於此同時，一整隻色澤油亮、令人垂涎的燒鵝端上桌，坐在一旁的李吉配父親李春樹熱情招呼，「快點試試看！沾下面的油一起吃！」在整條養鵝產業鏈中，李家從種鵝、孵化、飼料、肉鵝到後端的屠宰、加工「一條龍」經營，近年不只經營「晉達食品」販售鵝油、燻茶鵝等加工品，更在桃園、花蓮開設鵝肉餐廳。在各個環節中，李吉配認為「養種是整個畜牧產業裡面最重要的！」

李吉配家中也經營鵝肉餐廳和加工食品，自製的燒鵝色澤油亮。

輟學返家接班家業 邊做邊學掌握養鵝要領

1988年左右，李吉配出生前後，李春樹開始經營養鵝事業，早期養鵝也兼養紅面鴨，利用民眾夏天吃鵝、冬天吃薑母鴨的消費習慣，依照季節調節生產，因為鵝的銷售情況較好，且鴨的利潤比不上鵝，於是李春樹開始專心養鵝，也同時經營飼料等生意。

2009年前後，李吉配回家繼承家業，「那時候我爸身體不好，所以直接休學、當完兵，就回家幫忙了。」從此之後，李吉配開始負責種鵝、肉鵝的養殖，李春樹則負責飼料業務以及銷售。回家接班時還是大學一年級學生的李吉配，原本還沒確定未來職涯規畫，對於養鵝實務認識也有限，很多事情都是一邊問一邊學，自己在實務過程中慢慢修正改良。

他以種鵝為例，指出種鵝業者大多對自家育種心得保密到家，即使問到了，也常常「100個育種的人，有100個答案」。後來李吉配遇到一位養鴨的業者願意分享經驗，他一面學一面做，針對細節慢慢調整改良，「鴨跟鵝都是水禽，他提供我一些知識，我們再去調整，不一定全對，但這幾年我的成績比當初還好。」

一條龍經營也精進產銷模式 穩定種鵝生產不受市場波動影響

父子倆攜手經營養鵝事業，發展出更成熟的產銷模式，李吉配舉例，李春樹經營飼料場，也協助養鵝戶跟屠宰場建立關係，一改過去養鵝戶需要自己找屠宰場的模式，「我們幫客戶（肉鵝場）找小鵝，客戶吃我們的飼料，養大之後幫客戶找銷路賣給屠宰場，全部的服務做到完整。」如此讓產業鏈各端雨露均霑，達成多贏局面。

隨著事業版圖涵蓋整條養鵝產業鏈，李吉配對於產銷數量的控制也更敏感，這也體現在種鵝場經營上。李吉配說，目前種鵝供應量還是深受市場價格左右，如果鵝價不好，種鵝業者就會減少生產，導致市面上一鵝難求，影響供需穩定。

李春樹、李吉配父子齊心協力，擴大養鵝事業版圖，已經能做到一條龍式經營。

