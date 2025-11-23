返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

【撰文╱吳櫂暄 攝影╱薛穎琦】

早上9點不到，運送鵝隻飼料的大成飼料，已抵達向天歌鵝舍，貨車停在偌大的長方形密閉式禽舍旁，將飼料送進禽舍外的飼料桶內，不用進入禽舍就能完成飼料補充，降低一切人員可能跟鵝隻接觸後帶來的傳染風險。

「非開放式禽舍分為圍網跟密閉式，我們兩種都測試過，最後選擇了密閉。」向天歌的創辦人蔡英地表示，經過實測後雖然密閉式的投資成本較高，但因為有架設機械風扇及水簾控制系統，可以使內部氣流穩定，再加上將溫度維持在26～28℃，營造適合鵝隻的環境，並利用其封閉性高的特性，防止野鳥與昆蟲帶入禽流感，降低染疫風險。「我們的禽舍從9公尺做到13公尺、18公尺，最後發現9公尺太狹窄不適合鵝隻活動。」可以說向天歌禽舍的每一項軟硬體的設計，都是蔡英地一步一腳印摸索出來的成果。

向天歌全場皆設有單一出入口供人員進出，飼料車與抓鵝車均在場外作業。飼料車會將飼料送入左側的三個大型飼料桶中儲存備用。

向天歌利用水簾與風扇控制鵝舍溫度，確保鵝隻舒適健康地生長在26～28℃之間。

向天歌利用水簾與風扇控制鵝舍溫度，確保鵝隻舒適健康地生長在26～28℃之間。

自動化設備減少人鵝接觸 影像追蹤鵝隻健康系統研發中

目前向天歌的發展核心——智慧農業，將重點放在可替代人力的技術，如禽舍內已在運行的自動化飼料餵食或輸送飲用水的設備，「研發中的影像追蹤健康預警，可以觀察鵝隻的健康狀況。」但影像追蹤所需的即時判斷數據傳輸量大，目前僅在實驗場域測試，要發展成商業模式還需要一段時間。「禽舍裡唯一需要人工操作的，是把鵝抓進大籃子裡的趕鵝過程。但趕鵝很需要經驗，我近期才開始讓同事練習。」為了避免在抓鵝的過程中，鵝隻受到驚嚇而軟腳，用翅膀匍匐前進造成身體多處瘀血，形成無法販售的情況，蔡英地幾乎都親自趕鵝，看著每籃鵝裝好後再整齊疊上鵝車送往加工廠。

「在剛投入鵝隻養殖時，畜試所北區分所副分所長王勝德有跟我提過鵝產三大面向的議題。」第一個疫情防疫層面，針對禽流感的困境，向天歌以密閉式禽舍物理隔絕受感染禽鳥及其排泄物、分泌物的傳播可能，並透過出入口設置換鞋、更衣、洗澡消毒設備，設計進出動線分離，來降低人員攜帶病毒的可能性。第二個通路層面，因現今通路多集中在鵝肉店又多為溫體鵝，較少開發冷凍加工食品，因此在遭遇供給過剩時，無法依靠凍存或做加工品的方式，處理產銷調節的情形，最終只好從產地撲殺，將較老的鵝隻優先淘汰。因此，蔡英地為了解決產銷調節問題，以及拓展銷售端的商品選擇，於2021年創立「鵝舖子」品牌，並於2024年建成食品加工廠，打造自己從養鵝、加工到分切銷售的整體流程。

第三個鵝種層面，在遭遇2015年禽流感後全臺鵝隻撲殺近八成，國際間家禽種原也因為禽流感防疫限制，引進受到影響，僅靠著原有的一、二成復養至今。因此，將來可能面臨因近親繁殖，造成基因庫縮小、隱性不良基因浮現、基因同質化對疾病抵抗力更弱等問題。「前兩個議題向天歌都有解決方案，種原則希望臺灣能逐步發展成全球保存優良鵝種的重要據點。」因此，他建議政府未來在種原端進行具體的規畫與投入，才有望穩定鵝產長期發展的可能。

蔡英地為了鵝舍的生物安全，在自動化運作後，將巡場頻率從一天兩次逐步調整到一天一次，最終目標是三天巡一次。 （圖片提供╱向天歌）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。