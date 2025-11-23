快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

聯合新聞網／ 豐年
蔡英地從1棟鵝舍開始養鵝，現在已經擴建到12棟。鵝舍附近的農地也採用循環農業，種牧草、玉米，與生態和諧共生。
蔡英地從1棟鵝舍開始養鵝，現在已經擴建到12棟。鵝舍附近的農地也採用循環農業，種牧草、玉米，與生態和諧共生。

【撰文╱吳櫂暄　攝影╱薛穎琦】

早上9點不到，運送鵝隻飼料的大成飼料，已抵達向天歌鵝舍，貨車停在偌大的長方形密閉式禽舍旁，將飼料送進禽舍外的飼料桶內，不用進入禽舍就能完成飼料補充，降低一切人員可能跟鵝隻接觸後帶來的傳染風險。

「非開放式禽舍分為圍網跟密閉式，我們兩種都測試過，最後選擇了密閉。」向天歌的創辦人蔡英地表示，經過實測後雖然密閉式的投資成本較高，但因為有架設機械風扇及水簾控制系統，可以使內部氣流穩定，再加上將溫度維持在26～28℃，營造適合鵝隻的環境，並利用其封閉性高的特性，防止野鳥與昆蟲帶入禽流感，降低染疫風險。「我們的禽舍從9公尺做到13公尺、18公尺，最後發現9公尺太狹窄不適合鵝隻活動。」可以說向天歌禽舍的每一項軟硬體的設計，都是蔡英地一步一腳印摸索出來的成果。

向天歌全場皆設有單一出入口供人員進出，飼料車與抓鵝車均在場外作業。飼料車會將飼料送入左側的三個大型飼料桶中儲存備用。
向天歌全場皆設有單一出入口供人員進出，飼料車與抓鵝車均在場外作業。飼料車會將飼料送入左側的三個大型飼料桶中儲存備用。

向天歌利用水簾與風扇控制鵝舍溫度，確保鵝隻舒適健康地生長在26～28℃之間。
向天歌利用水簾與風扇控制鵝舍溫度，確保鵝隻舒適健康地生長在26～28℃之間。

向天歌利用水簾與風扇控制鵝舍溫度，確保鵝隻舒適健康地生長在26～28℃之間。
向天歌利用水簾與風扇控制鵝舍溫度，確保鵝隻舒適健康地生長在26～28℃之間。

自動化設備減少人鵝接觸 影像追蹤鵝隻健康系統研發中

目前向天歌的發展核心——智慧農業，將重點放在可替代人力的技術，如禽舍內已在運行的自動化飼料餵食或輸送飲用水的設備，「研發中的影像追蹤健康預警，可以觀察鵝隻的健康狀況。」但影像追蹤所需的即時判斷數據傳輸量大，目前僅在實驗場域測試，要發展成商業模式還需要一段時間。「禽舍裡唯一需要人工操作的，是把鵝抓進大籃子裡的趕鵝過程。但趕鵝很需要經驗，我近期才開始讓同事練習。」為了避免在抓鵝的過程中，鵝隻受到驚嚇而軟腳，用翅膀匍匐前進造成身體多處瘀血，形成無法販售的情況，蔡英地幾乎都親自趕鵝，看著每籃鵝裝好後再整齊疊上鵝車送往加工廠。

「在剛投入鵝隻養殖時，畜試所北區分所副分所長王勝德有跟我提過鵝產三大面向的議題。」第一個疫情防疫層面，針對禽流感的困境，向天歌以密閉式禽舍物理隔絕受感染禽鳥及其排泄物、分泌物的傳播可能，並透過出入口設置換鞋、更衣、洗澡消毒設備，設計進出動線分離，來降低人員攜帶病毒的可能性。第二個通路層面，因現今通路多集中在鵝肉店又多為溫體鵝，較少開發冷凍加工食品，因此在遭遇供給過剩時，無法依靠凍存或做加工品的方式，處理產銷調節的情形，最終只好從產地撲殺，將較老的鵝隻優先淘汰。因此，蔡英地為了解決產銷調節問題，以及拓展銷售端的商品選擇，於2021年創立「鵝舖子」品牌，並於2024年建成食品加工廠，打造自己從養鵝、加工到分切銷售的整體流程。

第三個鵝種層面，在遭遇2015年禽流感後全臺鵝隻撲殺近八成，國際間家禽種原也因為禽流感防疫限制，引進受到影響，僅靠著原有的一、二成復養至今。因此，將來可能面臨因近親繁殖，造成基因庫縮小、隱性不良基因浮現、基因同質化對疾病抵抗力更弱等問題。「前兩個議題向天歌都有解決方案，種原則希望臺灣能逐步發展成全球保存優良鵝種的重要據點。」因此，他建議政府未來在種原端進行具體的規畫與投入，才有望穩定鵝產長期發展的可能。

蔡英地為了鵝舍的生物安全，在自動化運作後，將巡場頻率從一天兩次逐步調整到一天一次，最終目標是三天巡一次。 （圖片提供╱向天歌）
蔡英地為了鵝舍的生物安全，在自動化運作後，將巡場頻率從一天兩次逐步調整到一天一次，最終目標是三天巡一次。 （圖片提供╱向天歌）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

影／日本青森縣近海驚見黑熊探頭游泳 獵人急乘船出海撲殺

2025日本移動展／Nissan Sakura電動車利用太陽能提升續航里程！

鳳凰颱風撲台 台中爆發非洲豬瘟案場全面封閉加固圍籬防疫

北海道再爆禽流感！大量蛋雞遭撲殺 民眾憂蛋價蠢動

相關新聞

「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」，資深幹部陳雅惠以十年業界經驗，分享臺灣鵝絨從農場到加工，再到全球供應鏈的獨特旅程，以及其優勢、挑戰與未來展望。

外酥內嫩的黃金燒鵝 鵝庄美味出爐 黃修量全臺首創低溫溼式熟成

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。鵝庄招牌菜色之一的黃金燒鵝，從最初平日限量5隻僅採預訂制，到如今店內燒鵝單月銷量已達約400隻，鹹水鵝超過1千隻，茶鵝約200隻。鵝庄的單月全鵝料理上桌數，突破2千隻的日子，已指日可待。

偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場，不僅店面裝潢、行銷走向年輕化，憑藉自有畜牧場、屠宰場及加工廠，食材可從產地直達餐桌的優勢，用最新鮮的鹽水鵝料理及平價多樣化的鵝肉餐點，要再帶起鵝肉消費風氣。

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心，將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分，種植玉米與牧草作為鵝隻飼料，再運用鵝隻有機肥料改善農田，形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今，4座場區共12棟禽舍，每年可產4萬隻肉鵝，約占全臺肉鵝年產量的1%。

中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anseranswerdomesticus）與中國鵝（Ansercygnoidesdomesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。