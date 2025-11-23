中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

【撰文╱洪與成】

中國鵝代表：華鵝

華鵝，被視為是最正統的中國鵝，隨著中國移民來臺生活引進，在臺已有300多年歷史，在1970年代以前，是臺灣最普遍飼養的鵝種。隨著適應臺灣的氣候與環境，臺灣的華鵝已經與中國的華鵝出現差異。

華鵝有白色與棕色兩種毛色。白色華鵝雛鳥體毛是黃色，隨著成長過程毛色才逐漸轉白，主要的特徵包括藍色的虹膜、橘黃色的嘴喙、腳脛與蹼；褐色華鵝則有深淺不一的褐色以及黑色、白色羽毛，虹膜為棕色，嘴喙為黑色，腳脛與蹼則是橘黃色。無論毛色，細長的脖子是華鵝最大的特徵，其優美的姿態，兼具觀賞價值，是許多中國文人喜愛的動物。

華鵝的性成熟體重介於4.2～4.9公斤之間，年產蛋數約30枚，經濟效益較現行主流飼養的白羅曼鵝低，數量逐漸減少，目前僅剩2.5%左右，主要飼養在桃園、新竹、苗栗地區。

不過，華鵝仍是臺灣珍貴的家禽種原，而且其皮下脂肪較少，肉質細緻，受到饕客青睞，畜產試驗所從1987年著手保種，為臺灣留下珍貴華鵝種原，白色華鵝登記為「北斗白鵝畜試貳號」，褐色華鵝則為「北斗褐鵝畜試壹號」。

除了華鵝，中國鵝有多達26個品種，包括獅頭鵝、烏鬃鵝等，都原產於廣東地區，獅頭鵝是滷水鵝的重要原料，烏鬃鵝則被視為製作港式燒鵝最佳鵝種，但在臺灣屬極少數，其中臺灣的獅頭鵝多與華鵝雜交，難再找到典型的獅頭鵝。

源自於廣東的獅頭鵝體型巨大，明顯的肉髯是特徵之一。 （攝影╱Isocyclo on Wikimedia CommonsCC BY-SA 4.0 DEED）

