從農家後院到專業禽場 臺灣養鵝業發展史 走過大疫衝擊 韜光養晦10 年待展翅高飛

臺灣養鵝的歷史開端，幾乎與中國移民來臺拓墾、生活的時期相當。最早在明鄭時期，鄭成功遷臺時，就將中國的鵝隻帶入臺灣飼養，1685年，臺灣甫進入清領時期，清朝官員蔣毓英編纂《臺灣府志》中，便記載臺灣的畜產有鵝；《鳳山縣志》也描述臺灣的鵝隻「長頸而善鳴」、「養之園林，則蛇皆遠去」。

臺灣進入日治時期，適合農村家戶飼養、耐粗放的鵝，仍與雞、鴨並列最常見的三種家禽，飼養規模不減反增。根據曾在臺擔任防疫獸醫的小島一生編纂的《臺灣畜產統計》，臺灣的鵝隻飼養量，從1910年的17萬1千頭，至1939年成長到近39萬頭，成長規模超過1倍。但除此之外，並沒有太多文獻深入描述養鵝狀況，品種引進與介紹資料也付之闕如。

1950年代，畜牧學者季培元曾在《豐年》撰文，提倡養鵝作為農家副業的優點。 （圖片來源／翻攝自豐年第6卷第10期，1956年5月16日出版）

早期，臺灣所飼養的鵝種，就是隨著中國移民一起帶入的品種，亦即今天所謂的華鵝，羽毛顏色有白色與褐色兩種。系統性引進外國種原，要到1970年代才開始，這也對臺灣如今養鵝業的樣貌，帶來深遠的影響。

1973年，農委會畜產試驗所彰化種畜繁殖場（今農業部畜產試驗所北區分所彰化場區）從丹麥引進400隻白羅曼鵝，由於其比起華鵝生長速度和繁殖性能都更好，時至今日已經取代傳統飼養的華鵝，成為最主要飼養的鵝種，占全臺鵝隻的95%；除了白羅曼鵝，臺灣也曾引進土魯斯鵝、愛姆登鵝等品種，但成效並不比白羅曼鵝，因此未能成為普遍飼育的品種。

鵝主要做食用用途，但羽毛、羽絨也是重要的副產物，例如養鵝農家可以就地取材，製作鵝毛扇。 （圖片來源／翻攝自豐年第9卷第14期，1959年7月16日出版）

