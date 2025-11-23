養鵝產業10年復興 做大鵝肉市場帶動飼養成長 肉鵝供過於求拓銷路 種鵝近交衰退引新種

【撰文╱游昇俯 攝影╱吳尚鴻】

根據聯合國糧農組織（FAO）統計，2022年全球鵝肉生產量達440萬公噸，以中國生產近98%為絕對大宗，臺灣約占0.3%為第二大生產國。鵝肉消費以華人社群為主，臺灣人喜歡新鮮現宰的鹽水鵝料理，養鵝產業在國際上獨具特色。

臺灣從明鄭時代漢移民帶來華鵝飼養，至今已有近400年養鵝歷史，2015年前，國內肉鵝在養規模約200萬隻上下，每年屠宰量在450萬到550萬之間。然而，臺灣是位於候鳥遷徙路徑上的海島，面臨候鳥攜帶禽流感病毒入侵的風險，過去鴨、鵝等水禽是「保毒動物」，感染病毒不一定有病徵，但2015年爆發新型高病原性禽流感疫情，約八成鵝隻遭到撲殺，讓國內養鵝產業幾近覆滅。

養鵝產業在鵝農努力復養下，之後雖逐年穩定成長，但國人鵝肉消費集中在「鵝肉攤」，2020年國內又逢「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）爆發，讓養鵝再成「營運困難」產業，鵝肉滯銷，產業受到重挫。

鵝農歷經長達10年的努力，近兩年年屠宰量才恢復到近400萬隻，大約是2015年大規模禽流感前的八成產能，10年復興之路走來不易。

單位：隻數（萬隻） 資料來源╱農業統計年報；製圖╱陳怡蒨

鵝肉消費固著「鵝肉攤」 平價、多樣化餐點拓銷路

國內養鵝產能雖然只恢復八成，今年卻遇到供過於求的問題。在中華民國養鵝協會擔任秘書長已18年的林佳慧表示，肉鵝本來長期產能不足，今年因許多種鵝場擔憂折損而寬估預留數量，結果各家種鵝都生得不錯，導致上半年的夏鵝過量，國內鵝肉消費八成依賴「鵝肉攤」，多餘肉鵝屠宰後只能先凍存。她評估現今國內市場，肉鵝年屠宰量約420萬隻較能維持產銷平衡。

林佳慧回想當年禽流感過後，肉鵝數量少，價格飆漲，當時鵝肉1公斤飆到300元，鵝肉攤四分之一隻切盤「有賣480元、500元，也有680元」，導致消費者進店不敢問價格，店家即使有鵝也賣不動。林佳慧說，養鵝協會因此推廣鵝肉飯，希望讓鵝肉變成「平價一點的產品」，讓每個人都吃得起，接觸的受眾更多。當時便有鵝肉攤一天進8隻鵝，半數是以鵝肉飯賣掉；等到COVID-19疫情來襲，「店攤只能外帶，不能內用」，因鵝肉飯已推廣開來，連傳統老店都賣起鵝肉便當。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。