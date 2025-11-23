養鵝產業10年復興 做大鵝肉市場帶動飼養成長 肉鵝供過於求拓銷路 種鵝近交衰退引新種

快訊

臺灣養鵝產業在2015年爆發大規模禽流感，鵝農歷經十年努力，如今產業才恢復到過往八成規模。
【撰文╱游昇俯　攝影╱吳尚鴻】

根據聯合國糧農組織（FAO）統計，2022年全球鵝肉生產量達440萬公噸，以中國生產近98%為絕對大宗，臺灣約占0.3%為第二大生產國。鵝肉消費以華人社群為主，臺灣人喜歡新鮮現宰的鹽水鵝料理，養鵝產業在國際上獨具特色。

臺灣從明鄭時代漢移民帶來華鵝飼養，至今已有近400年養鵝歷史，2015年前，國內肉鵝在養規模約200萬隻上下，每年屠宰量在450萬到550萬之間。然而，臺灣是位於候鳥遷徙路徑上的海島，面臨候鳥攜帶禽流感病毒入侵的風險，過去鴨、鵝等水禽是「保毒動物」，感染病毒不一定有病徵，但2015年爆發新型高病原性禽流感疫情，約八成鵝隻遭到撲殺，讓國內養鵝產業幾近覆滅。

養鵝產業在鵝農努力復養下，之後雖逐年穩定成長，但國人鵝肉消費集中在「鵝肉攤」，2020年國內又逢「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）爆發，讓養鵝再成「營運困難」產業，鵝肉滯銷，產業受到重挫。

鵝農歷經長達10年的努力，近兩年年屠宰量才恢復到近400萬隻，大約是2015年大規模禽流感前的八成產能，10年復興之路走來不易。

單位：隻數（萬隻） 資料來源╱農業統計年報；製圖╱陳怡蒨
鵝肉消費固著「鵝肉攤」 平價、多樣化餐點拓銷路

國內養鵝產能雖然只恢復八成，今年卻遇到供過於求的問題。在中華民國養鵝協會擔任秘書長已18年的林佳慧表示，肉鵝本來長期產能不足，今年因許多種鵝場擔憂折損而寬估預留數量，結果各家種鵝都生得不錯，導致上半年的夏鵝過量，國內鵝肉消費八成依賴「鵝肉攤」，多餘肉鵝屠宰後只能先凍存。她評估現今國內市場，肉鵝年屠宰量約420萬隻較能維持產銷平衡。

林佳慧回想當年禽流感過後，肉鵝數量少，價格飆漲，當時鵝肉1公斤飆到300元，鵝肉攤四分之一隻切盤「有賣480元、500元，也有680元」，導致消費者進店不敢問價格，店家即使有鵝也賣不動。林佳慧說，養鵝協會因此推廣鵝肉飯，希望讓鵝肉變成「平價一點的產品」，讓每個人都吃得起，接觸的受眾更多。當時便有鵝肉攤一天進8隻鵝，半數是以鵝肉飯賣掉；等到COVID-19疫情來襲，「店攤只能外帶，不能內用」，因鵝肉飯已推廣開來，連傳統老店都賣起鵝肉便當。

「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」，資深幹部陳雅惠以十年業界經驗，分享臺灣鵝絨從農場到加工，再到全球供應鏈的獨特旅程，以及其優勢、挑戰與未來展望。

外酥內嫩的黃金燒鵝 鵝庄美味出爐 黃修量全臺首創低溫溼式熟成

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。鵝庄招牌菜色之一的黃金燒鵝，從最初平日限量5隻僅採預訂制，到如今店內燒鵝單月銷量已達約400隻，鹹水鵝超過1千隻，茶鵝約200隻。鵝庄的單月全鵝料理上桌數，突破2千隻的日子，已指日可待。

偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場，不僅店面裝潢、行銷走向年輕化，憑藉自有畜牧場、屠宰場及加工廠，食材可從產地直達餐桌的優勢，用最新鮮的鹽水鵝料理及平價多樣化的鵝肉餐點，要再帶起鵝肉消費風氣。

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心，將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分，種植玉米與牧草作為鵝隻飼料，再運用鵝隻有機肥料改善農田，形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今，4座場區共12棟禽舍，每年可產4萬隻肉鵝，約占全臺肉鵝年產量的1%。

中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anseranswerdomesticus）與中國鵝（Ansercygnoidesdomesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

