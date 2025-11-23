畜牧專科養三隻羊起家 打造羊世界休閒牧場 推廣國產羊食羊教育

【撰文╱梁鴻彬 攝影╱吳尚鴻】

「羊世界牧場和勇伯羊餐廳」創辦人江長利，留著平頭精壯黝黑，精力充沛的介紹牧場從無到有的過程，滔滔不絕說起一生與養羊的機緣，江長利說：「從小就愛動物、養動物，這是我的夢想，國中性向測驗農業也是我99%的傾向。」他考上桃園農工畜牧科，及嘉義農專畜牧科二年制，開啟畜牧專業。

農業少年的牧場志向 意外的機遇轉向養羊

退伍後，他先進入畜牧藥品公司擔任動物用藥業務員，然而，在跑業務的過程中他發現，「賣藥的心態不是很正確，要搶客戶，還要編故事。」於是，他轉入食品加工公司擔任食品研發師，他學到了食品加工的技術，也培養了研發創新的能力。「我們每天都可以領原料做實驗，同事每天都叫我們吃貢丸，一次五十種口味，測試哪個彈性最好、哪個口味最好。」

26歲時，他決定自立門戶，開設食品工廠，主要生產滷味。憑藉在食品工廠學到的技術，他成功開發出冰鎮鳳爪等產品，甚至賣到統一超商，「但那時候大家還不習慣吃冰鎮的滷味。」江長利無奈的說，最後還是收掉。

羊世界牧場讓小朋友實際體驗擠養奶。

羊舍大小事一手包辦 從焊接種牧草到自售羊奶

在跑業務的期間，他偶然遇到了一位養羊的阿伯。這位阿伯有著特殊的背景——原本在桃園經營合法的特種行業，後來因為夥計的問題而轉行養羊。「他養的羊有一批小羊，剛生下來三天全部就軟趴趴的，我幫忙治療後，全部都治好了。」

這次成功的治療經驗，加上他對酪農業的了解，讓他開始思考養羊的可能性。經過仔細計算，當時他發現養羊比養牛更有經濟效益：「一頭牛可以養十頭羊，一頭牛平均產20公斤奶，收購價頂多25元，總共500元。但羊奶1公斤是45元，十頭羊產20公斤可以賣900元。」於是，從家旁邊養三隻羊開始，下班就去割草給牠們吃，隨著養羊技術的成熟和羊隻數量的增加，他的養羊事業逐漸擴大，也辭掉工作專心養羊，在阿伯的協助下，他從三隻羊養到五、六十隻，最後發展到五、六百隻的規模。

為了建造更好的羊舍，他無師自通焊接技術。「我焊鐵都沒學過，也沒師傅，就去買點焊機自己燒。因為人家說要遮，遮住才不會有紫外線光害，但我沒遮好，眼睛被燒傷得很痛，甚至塗過萬金油。別人養羊要去買牧草，我全部自己割，擠奶要人工，我也自己擠，擠到最後兩隻手還放在羊身上就睡著了。」這種刻苦耐勞的精神，正是他成功的關鍵。

他也種植一甲多的牧草，親自割草餵羊。「別人休息的時候你在認真，你就有機會贏過他。如果我今天只把羊餵好、擠完羊奶就沒事，我吃飯都不會香，表示今天白過了。」他還發現，羊糞是最好的有機肥料，用來種植牧草。「羊糞一包可以賣100元，一次200包，就是兩萬元。這就是大便變黃金，我連羊大便也每天全部蒐集回來。」他說，用羊糞種植的牧草品質更好，蛋白質含量可8至10%，而用化學肥料種植的可能只有2至3%。

在羊隻數量增加的同時，他也與乳品公司簽約，開始供應羊奶。然而，好景不長，合作的乳品公司因為財務問題倒閉，「票都開半年起跳」，他手上還有九張支票無法兌現，總損失超過兩百萬元。「帳面上200多萬是我的設備、我的羊。這些小羊養到大了可以開始擠奶，現在要把它們淘汰。」這次危機讓他深刻體會不能完全依賴別人，必須自己掌控通路。於是他開始自己販售羊奶，起先沒有請半個業務員，卻能一天賣4000多瓶。

江長利在牧場親力親為，連羊大便也清掃蒐集做肥料。

江長利牧場的羊吃的草，都是他親自種植割來的。

