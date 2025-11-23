嵩竣畜牧場 日均產乳量高於全國 第二代黃嵩竣打造三代同堂的養羊生活

快訊

黃喜安（右）和兒子黃嵩竣（左）兩人一起經營的嵩竣畜牧場，是嘉南羊乳旗下的牧場之一。
【撰文╱吳櫂暄　攝影╱王士豪】

汽車緩緩駛進嘉義縣中埔鄉的小道，眼前掠過一塊嘉南羊乳的招牌後，2018年新建的嵩竣畜牧場便映入眼簾。「你們剛剛看到有掛招牌的場，是我以前和太太，還有小姨子、小舅子一起經營的三好牧場。」第一代場主黃喜安回憶起，他與妻子在1984年剛投入養羊產業時，保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社要到隔年10月才成立。在嘉南羊乳成立之初，恰好有一位自產自銷的羊農想要退出，便將原本簽訂的契約量與權利轉讓給黃喜安夫妻。因此，他們在投入乳羊事業的第2年，便順利成為嘉南羊乳的成員之一。至今和兒子一起經營嵩竣畜牧場的黃喜安，在養羊產業已深耕超過40年。

家族共營的養羊事業 清晨蒸奶封罐的送貨時光

「一開始主要是我太太在養羊，我在外面開大貨車，偶爾回來幫忙。」黃喜安說，當初在發現妻子生病、身體漸差後，便毅然決然賣掉貨車，回家陪伴妻子，一起經營養羊事業，盡力分擔辛勞。2011年妻子病逝後，黃喜安與親戚們達成共識，既然各家的孩子們成年後都有意願接手畜牧場，不如一場拆三場。「現在的嵩竣畜牧場，就是我確定要回家接手後才建的。」第二代場主黃嵩竣說，自己從小就泡在羊群裡，睡醒就能看到羊，對養羊流程相當熟悉，也覺得羊舍的環境親切自在。因此他在大學畢業、當完兵後，認為自己既然在辦公室待不住，不如回家養羊，便先回三好牧場幫忙，等嵩竣畜牧場建好後才開始自行營運。

沉浸在早年養羊記憶中的黃喜安說，「我太太不想坐辦公室，就從嘉義市帶回2隻，又從附近養羊的前輩那帶回2隻，從4隻羊開始養。這些都是日本進口撒能山羊的後代。」撒能山羊最早在1919年由日本人神谷清尤引入臺北，1930年代後臺灣總督府又引進至恆春與嘉義種畜場。戰後撒能仍持續進口，逐漸成為臺灣早期主要乳用羊種之一。後因其不適合臺灣氣候，羊農改飼養阿爾拜因居多。

「在第一年還未加入嘉南羊乳時，我太太每天清晨4點多就起床蒸奶、封罐，我們兩人再一起挨家挨戶到中埔鄉的頂六跟後庄區送奶，一天大約50～60瓶。」黃喜安笑說，他們當時常覺得收錢很不好意思，好像在討錢一樣，所以在加入嘉南羊乳後，夫妻倆的心裡輕鬆了許多，不必再親自奔波銷售收款，只需專心養羊、顧好羊奶品質。

母羊產下小羊後，會先用人工方式擠奶，將羊奶以56℃加熱1小時後，餵給剛出生的小羊。為防止母羊喝自己的奶，會在其脖子上加裝鐵架。
母羊產下小羊後，會先用人工方式擠奶，將羊奶以56℃加熱1小時後，餵給剛出生的小羊。為防止母羊喝自己的奶，會在其脖子上加裝鐵架。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」，資深幹部陳雅惠以十年業界經驗，分享臺灣鵝絨從農場到加工，再到全球供應鏈的獨特旅程，以及其優勢、挑戰與未來展望。

外酥內嫩的黃金燒鵝 鵝庄美味出爐 黃修量全臺首創低溫溼式熟成

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。鵝庄招牌菜色之一的黃金燒鵝，從最初平日限量5隻僅採預訂制，到如今店內燒鵝單月銷量已達約400隻，鹹水鵝超過1千隻，茶鵝約200隻。鵝庄的單月全鵝料理上桌數，突破2千隻的日子，已指日可待。

偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場，不僅店面裝潢、行銷走向年輕化，憑藉自有畜牧場、屠宰場及加工廠，食材可從產地直達餐桌的優勢，用最新鮮的鹽水鵝料理及平價多樣化的鵝肉餐點，要再帶起鵝肉消費風氣。

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心，將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分，種植玉米與牧草作為鵝隻飼料，再運用鵝隻有機肥料改善農田，形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今，4座場區共12棟禽舍，每年可產4萬隻肉鵝，約占全臺肉鵝年產量的1%。

中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anseranswerdomesticus）與中國鵝（Ansercygnoidesdomesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

