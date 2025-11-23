嵩竣畜牧場 日均產乳量高於全國 第二代黃嵩竣打造三代同堂的養羊生活

【撰文╱吳櫂暄 攝影╱王士豪】

汽車緩緩駛進嘉義縣中埔鄉的小道，眼前掠過一塊嘉南羊乳的招牌後，2018年新建的嵩竣畜牧場便映入眼簾。「你們剛剛看到有掛招牌的場，是我以前和太太，還有小姨子、小舅子一起經營的三好牧場。」第一代場主黃喜安回憶起，他與妻子在1984年剛投入養羊產業時，保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社要到隔年10月才成立。在嘉南羊乳成立之初，恰好有一位自產自銷的羊農想要退出，便將原本簽訂的契約量與權利轉讓給黃喜安夫妻。因此，他們在投入乳羊事業的第2年，便順利成為嘉南羊乳的成員之一。至今和兒子一起經營嵩竣畜牧場的黃喜安，在養羊產業已深耕超過40年。

家族共營的養羊事業 清晨蒸奶封罐的送貨時光

「一開始主要是我太太在養羊，我在外面開大貨車，偶爾回來幫忙。」黃喜安說，當初在發現妻子生病、身體漸差後，便毅然決然賣掉貨車，回家陪伴妻子，一起經營養羊事業，盡力分擔辛勞。2011年妻子病逝後，黃喜安與親戚們達成共識，既然各家的孩子們成年後都有意願接手畜牧場，不如一場拆三場。「現在的嵩竣畜牧場，就是我確定要回家接手後才建的。」第二代場主黃嵩竣說，自己從小就泡在羊群裡，睡醒就能看到羊，對養羊流程相當熟悉，也覺得羊舍的環境親切自在。因此他在大學畢業、當完兵後，認為自己既然在辦公室待不住，不如回家養羊，便先回三好牧場幫忙，等嵩竣畜牧場建好後才開始自行營運。

沉浸在早年養羊記憶中的黃喜安說，「我太太不想坐辦公室，就從嘉義市帶回2隻，又從附近養羊的前輩那帶回2隻，從4隻羊開始養。這些都是日本進口撒能山羊的後代。」撒能山羊最早在1919年由日本人神谷清尤引入臺北，1930年代後臺灣總督府又引進至恆春與嘉義種畜場。戰後撒能仍持續進口，逐漸成為臺灣早期主要乳用羊種之一。後因其不適合臺灣氣候，羊農改飼養阿爾拜因居多。

「在第一年還未加入嘉南羊乳時，我太太每天清晨4點多就起床蒸奶、封罐，我們兩人再一起挨家挨戶到中埔鄉的頂六跟後庄區送奶，一天大約50～60瓶。」黃喜安笑說，他們當時常覺得收錢很不好意思，好像在討錢一樣，所以在加入嘉南羊乳後，夫妻倆的心裡輕鬆了許多，不必再親自奔波銷售收款，只需專心養羊、顧好羊奶品質。

母羊產下小羊後，會先用人工方式擠奶，將羊奶以56℃加熱1小時後，餵給剛出生的小羊。為防止母羊喝自己的奶，會在其脖子上加裝鐵架。

