行過羊奶黃金時代 李明興養羊近50年 人生就是羊乳史

聯合新聞網／ 豐年
李明興的豐興畜牧場，規模約350頭乳羊，日產乳量400至500公斤。
【撰文╱王志元　攝影╱陳彥君】

走進臺南市歸仁區「豐興畜牧場」的羊舍，場主李明興身手矯健，一下子彎腰介紹小羊吃的斷乳飼料，一下子又快步走向飼料區，元氣滿滿地向我們介紹羊舍內的各個細節。採訪前只知道豐興畜牧場是兩代共同經營，但並不曉得畜牧場背後的歷史，李明興保養得又好。好奇地問了他的年紀，他才驕傲地說：「我今年75囉！」

李明興從28歲，1979年起開始養羊，整個人生可說就是近代臺灣羊乳史。「豐興畜牧場」是羊乳龍頭「臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」牧場成員之一，亦是李明興經營的第3場畜牧場，在2007年成立，由他與兒子李晨維共同經營，至今也有18年時間。目前牧場飼養乳羊品種以阿爾拜因（Alpine）與撒能（Saanen）為主，頭數莫約350隻，日產乳量約400至500公斤。

1979年是臺灣羊乳剛起步的年代，那時總統還是蔣經國，臺灣省主席是林洋港；當年臺美斷交，還叫做「中正國際機場」的臺灣桃園國際機場2月正式啟用，7月高雄市升格為直轄市，12月爆發對臺灣政局往後有著重要影響的政治衝突「美麗島事件」。當時臺南高級農業職業學校（現國立臺南大學附屬高級中學）畢業的李明興還只是個螺帽工廠的作業員，「那時候看到我同事開始在養羊，以前規模都很小，養個十幾隻二十隻，自己擠羊奶自己賣。」李明興說：「我看了以後，認為說這個可以試試看，於是就出來自己創業。」

豐興畜牧場飼養乳羊品種以阿爾拜因與撒能為主。
李明興（右）與兒子李晨維（左）。
從6隻羊開始打拚 每日僅睡4、5個小時

1980年代正是「臺灣錢淹腳目」的時期，那是臺灣還被稱作「亞洲四小龍」，只要肯做、肯打拚就能成功的時代。李明興從6隻乳羊開始，「羊奶擠了以後，自己推銷，一戶戶去問要不要喝羊奶？以前都是用180cc的玻璃瓶裝，六隻羊全部擠完可能也就4、50瓶。」李明興說話的速度也快，回顧過往歷史像是快速換過一張又一張幻燈片。

50瓶羊奶一下子賣光了，那代表羊的數量不夠，還得再抓母羊回來，「那時候就是有賺錢，速度很快，一直抓羊，差不多兩年就達到100頭。」兩年的時光讓李明興的畜牧場達到初級規模，他結了婚，也有能力請員工配送羊奶，聽起來一切順遂，但實際上經營、配送，甚至加熱殺菌、洗瓶子、包裝……都得自己來，聽起來根本就是被「奶」追著跑。「我養羊的前面10年，幾乎每天只能睡4、5個小時，其它時間都在工作，坐下來就是吃飯，然後睡覺，每一天至少都要工作14、15個小時。」

這樣自產自銷的羊乳產業模式，約莫在1985年遇上瓶頸。畜牧業要賺錢得擴大規模，但當時的經營模式卻跟不上牧場的擴張速度；加上彼時投入羊乳業的羊農增多，羊乳產業開始有了產銷失衡的情況。於是在時任文化大學農學院院長吳恪元及政府建議下，1985年，由包含李明興在內的108位羊農創始會員共同成立「臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」，以產業專業化分工模式將資源整合成立品牌販售。

豐興畜牧場裡使用的TMR（完全混合日糧，Total Mixed Ration）飼料。
※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

