成立種肉羊畜牧場 優良基因的配種首選 嚴謹防疫健康監測 第二代陳奇峯守住臺灣唯一

走進成立種肉羊畜牧場的管理室，牆上掛滿各式證書，映照出陳瑞成一路走來的高標準。「我原本只是想退休後做點休閒的啦！」他笑著說，當年從事營造業幫羊農蓋羊舍時，偶然聽見羊農說作帳有利潤，在探聽後確認銷路有保障，便在2003年興建畜牧場與管理室，打算泡茶午睡邊養羊，沒想到一投入就是數十年，完全談不上休閒。

初期投入養羊產業時，陳瑞成缺乏經驗，從各地買進羊隻時，也將細菌與病毒一併帶入，導致羊隻死亡率偏高逼近倒場邊緣。為了挽救羊場，他從向羊農打聽經驗，轉向尋找專業協助，陸續向農委會（今農業部）畜產試驗所恆春分所及臺南市動物防疫保護處請益飼養及疾病防治做法。

2007年11月，他進一步委託畜試所遺傳育種組進行山羊黏多醣症（G6S）基因檢測；隔年9月，又在時任國立臺灣大學獸醫專業學院助理教授蕭世烜的指導下，展開山羊關節炎腦炎（CAE）病毒檢測，逐步淘汰羊隻。到了2010年4月，更在畜試所亞太種畜禽中心與恆春分所的輔導計畫下，進行產業升級。

自然配種成功率高 淘汰不良基因是育種關鍵

「有專業的協助，羊隻真的愈來愈好。」陳瑞成說，專家建議使他少走很多冤枉路，而既然有效，他也認為就該繼續投資提高羊隻品質，「頭洗落去！」陳瑞成笑說自己當初想得很簡單，做了就要堅持下去，不能半途而廢。

後續成立也有賴於輔導計畫的協助，興建了種羊生產相關的檢驗室、資料處理室等設施，使畜牧場順利通過硬體檢核，成功於2010年11月轉型為全臺唯一的種肉羊場，更在2013年3月取得畜試所頒發的種畜禽加值產品供應站證書。「供應站代表我們是唯一可以合法冷凍精液的種肉羊場，但臺灣目前沒有凍精市場。」陳瑞成解釋，由於養羊產業的冷凍與人工授精技術尚不成熟，加上多數羊農仍習慣自然配種，成立通常也只在改良品種時才會進口國外精液進行人工授精，且大多時候需依靠畜試所協助，才能提高成功率。

成立種肉羊畜牧場的液態氮桶主要用來保存精液，使用時先從桶中取出冷凍精液，置於36℃溫水中解凍約30秒，再將麥管擦乾、剪開封口，裝入護套後與授精槍組裝備用。

「我們人工授精成功率大約二、三成，自然配種有七、八成。如果人工沒有成功，就要再等3個月。」母羊的發情週期約20天，確認是否懷孕要等2個月，若未受孕，等待下一輪發情，就空轉3個月。等到下一輪成功，自然配種的母羊已快滿5個月即將生產，等於錯過一次生育機會。但從長遠來看，發展人工授精技術除了有助於羊種優良基因的保存外，一隻公羊自然配種的極限約二十次，人工授精可達五十次，足足多了一倍以上。「但沒中，可以配50次也沒用啊！」陳瑞成表示，羊隻的飼料不能中斷，在考量成本的情況下，選擇成功率較高的自然配種仍是主流，只能在必要選擇人工授精時，把握機會練習操作。

使用超音波懷孕診斷器，可及早檢測並處理假懷孕母羊，或提前淘汰習慣性流產及繁殖障礙的母羊，有助於提升羊群的繁殖效率。 （圖片提供╱成立種肉羊畜牧場）

