快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

成立種肉羊畜牧場 優良基因的配種首選 嚴謹防疫健康監測 第二代陳奇峯守住臺灣唯一

聯合新聞網／ 豐年
陳瑞成（右）於2003年興建「成立種肉羊畜牧場」，目前已交棒給兒子陳奇峯（左）處理場內羊隻大小事。
陳瑞成（右）於2003年興建「成立種肉羊畜牧場」，目前已交棒給兒子陳奇峯（左）處理場內羊隻大小事。

【撰文╱吳櫂暄　攝影╱吳尚鴻】

走進成立種肉羊畜牧場的管理室，牆上掛滿各式證書，映照出陳瑞成一路走來的高標準。「我原本只是想退休後做點休閒的啦！」他笑著說，當年從事營造業幫羊農蓋羊舍時，偶然聽見羊農說作帳有利潤，在探聽後確認銷路有保障，便在2003年興建畜牧場與管理室，打算泡茶午睡邊養羊，沒想到一投入就是數十年，完全談不上休閒。

初期投入養羊產業時，陳瑞成缺乏經驗，從各地買進羊隻時，也將細菌與病毒一併帶入，導致羊隻死亡率偏高逼近倒場邊緣。為了挽救羊場，他從向羊農打聽經驗，轉向尋找專業協助，陸續向農委會（今農業部）畜產試驗所恆春分所及臺南市動物防疫保護處請益飼養及疾病防治做法。

2007年11月，他進一步委託畜試所遺傳育種組進行山羊黏多醣症（G6S）基因檢測；隔年9月，又在時任國立臺灣大學獸醫專業學院助理教授蕭世烜的指導下，展開山羊關節炎腦炎（CAE）病毒檢測，逐步淘汰羊隻。到了2010年4月，更在畜試所亞太種畜禽中心與恆春分所的輔導計畫下，進行產業升級。

自然配種成功率高 淘汰不良基因是育種關鍵

「有專業的協助，羊隻真的愈來愈好。」陳瑞成說，專家建議使他少走很多冤枉路，而既然有效，他也認為就該繼續投資提高羊隻品質，「頭洗落去！」陳瑞成笑說自己當初想得很簡單，做了就要堅持下去，不能半途而廢。

後續成立也有賴於輔導計畫的協助，興建了種羊生產相關的檢驗室、資料處理室等設施，使畜牧場順利通過硬體檢核，成功於2010年11月轉型為全臺唯一的種肉羊場，更在2013年3月取得畜試所頒發的種畜禽加值產品供應站證書。「供應站代表我們是唯一可以合法冷凍精液的種肉羊場，但臺灣目前沒有凍精市場。」陳瑞成解釋，由於養羊產業的冷凍與人工授精技術尚不成熟，加上多數羊農仍習慣自然配種，成立通常也只在改良品種時才會進口國外精液進行人工授精，且大多時候需依靠畜試所協助，才能提高成功率。

成立種肉羊畜牧場的液態氮桶主要用來保存精液，使用時先從桶中取出冷凍精液，置於36℃溫水中解凍約30秒，再將麥管擦乾、剪開封口，裝入護套後與授精槍組裝備用。
成立種肉羊畜牧場的液態氮桶主要用來保存精液，使用時先從桶中取出冷凍精液，置於36℃溫水中解凍約30秒，再將麥管擦乾、剪開封口，裝入護套後與授精槍組裝備用。

「我們人工授精成功率大約二、三成，自然配種有七、八成。如果人工沒有成功，就要再等3個月。」母羊的發情週期約20天，確認是否懷孕要等2個月，若未受孕，等待下一輪發情，就空轉3個月。等到下一輪成功，自然配種的母羊已快滿5個月即將生產，等於錯過一次生育機會。但從長遠來看，發展人工授精技術除了有助於羊種優良基因的保存外，一隻公羊自然配種的極限約二十次，人工授精可達五十次，足足多了一倍以上。「但沒中，可以配50次也沒用啊！」陳瑞成表示，羊隻的飼料不能中斷，在考量成本的情況下，選擇成功率較高的自然配種仍是主流，只能在必要選擇人工授精時，把握機會練習操作。

使用超音波懷孕診斷器，可及早檢測並處理假懷孕母羊，或提前淘汰習慣性流產及繁殖障礙的母羊，有助於提升羊群的繁殖效率。 （圖片提供╱成立種肉羊畜牧場）
使用超音波懷孕診斷器，可及早檢測並處理假懷孕母羊，或提前淘汰習慣性流產及繁殖障礙的母羊，有助於提升羊群的繁殖效率。 （圖片提供╱成立種肉羊畜牧場）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

台中10日查獲芬普尼蛋...超標值更高 盧秀燕：中央可能不曉得外流

芬普尼蛋遭疑未全面下架 中市府：10日已要求

芬普尼蛋又流出！為避免相同情形 石崇良：衛福部至年底前將擴大抽驗

文雅畜牧場解除移動管制跨局處意見分歧 衛生局憂持續性汙染

相關新聞

「臺灣鵝絨」軟黃金的溫暖旅程 從農廢到50倍價值的隱形臺灣之光

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。本刊專訪國內羽絨大廠「合隆毛廠」，資深幹部陳雅惠以十年業界經驗，分享臺灣鵝絨從農場到加工，再到全球供應鏈的獨特旅程，以及其優勢、挑戰與未來展望。

外酥內嫩的黃金燒鵝 鵝庄美味出爐 黃修量全臺首創低溫溼式熟成

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。鵝庄招牌菜色之一的黃金燒鵝，從最初平日限量5隻僅採預訂制，到如今店內燒鵝單月銷量已達約400隻，鹹水鵝超過1千隻，茶鵝約200隻。鵝庄的單月全鵝料理上桌數，突破2千隻的日子，已指日可待。

偶鵝嚐嚐吸年輕客 平價餐點創近10 萬元日營收 用新鮮食材留住老饕客 創新餐點攬新客群

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場，不僅店面裝潢、行銷走向年輕化，憑藉自有畜牧場、屠宰場及加工廠，食材可從產地直達餐桌的優勢，用最新鮮的鹽水鵝料理及平價多樣化的鵝肉餐點，要再帶起鵝肉消費風氣。

養鵝產業鏈重要樞紐 種鵝場控制供應量與質 李吉配引進法國種鵝 為臺灣種原庫添新血

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

返鄉青年蔡英地 打造密閉式智慧鵝舍 用太陽能養鵝的男人 向天歌開創養殖新可能

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。蔡英地更以廠區為核心，將周邊荒田透過鵝隻廢水灌溉降低土壤鹽分，種植玉米與牧草作為鵝隻飼料，再運用鵝隻有機肥料改善農田，形成「玉米養鵝、鵝肥養田」的循環農業模式。如今，4座場區共12棟禽舍，每年可產4萬隻肉鵝，約占全臺肉鵝年產量的1%。

中國鵝、歐洲鵝 臺灣能吃到哪些鵝？ 平平都是鵝 外觀、性狀、分類卻不同

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anseranswerdomesticus）與中國鵝（Ansercygnoidesdomesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。