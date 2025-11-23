肉乳皆困 國產羊陷高成本少子化泥沼 肉價須調節機制 乳少待鞏固銀髮市場

快訊

聯合新聞網／ 豐年
鐘承信的「三郎牧羊場」自1980年代開始已經歷3代經營。
鐘承信的「三郎牧羊場」自1980年代開始已經歷3代經營。

【撰文╱王志元　攝影╱薛穎琦】

走進彰化縣溪州鄉「三郎牧羊場」的羊舍，今年53歲的中華民國養羊協會理事長鐘承信介紹著羊場內飼養的肉羊品種：這隻是波爾（Boer），那隻是努比亞（Nubian）……，突然他撫摸著關著羊的白鐵柵欄，若有所思地說：「我家本來是養鵝，1984、1985年，有天爸爸突然想喝羊奶，想說不然抓一隻來擠奶。飼一隻嫌沒伴，又繼續飼到4、5隻，結果一直到現在。」歷經三代經營的三郎牧羊場，目前飼養的羊隻規模約500隻，主要由鐘承信與小兒子鐘文志打理，「我現在就用嘴在養。」鐘承信笑著說道。

採訪這天，除了理事長鐘承信，羊協秘書長蘇瑞娟與專員王克平亦到場，顯示對這次採訪的看重。之所以看重，主因還是近來國內肉羊拍賣價格嚴重下滑，自去年進入10月秋、冬傳統旺季後不升反跌，從均價1公斤306元，跌到今年7月168.6元，為近10年新低。除了肉羊價格崩跌，乳羊飼養頭數亦逐年下降，據農業部統計，2024年乳羊飼養頭數僅剩30,492頭，產乳量10,283公噸，亦是10年來最低，顯示除了面臨產銷失衡外，整體養羊產業亦嚴重萎縮。

鐘承信與小兒子鐘文志。
鐘承信與小兒子鐘文志。

飼料成本高漲 羊肉價跌末端消費力道疲軟

自COVID-19疫情以來，全球原物料價格高漲，至烏俄戰爭時飼料價格與往昔相比拉高將近一倍。隨著飼養成本增加，國產羊飼養頭數逐年減少，在供不應求的狀況下，拍賣價格2023年12月來到新高均價每公斤3 6 7 . 5元（羊肉拍賣主要品項努比亞雜交閹公羊均價每公斤444.6元），小羊價格也跟著變高，「一隻小羊價格11,000、12,000元，現在價格跌下來，1公斤算200元，成羊以70公斤算14,000元，飼料錢都不夠，更不用去算人工。」鐘承信說。

探究國產羊肉價格為何走跌，蘇瑞娟指出，臺灣羊肉市場主力為紐西蘭與澳洲進口羊肉，國產羊肉市占率僅約5%至7%，主要供給給羊肉爐店家，屬於高價位餐飲。然而羊肉爐消費力道容易受到季節溫度影響，近年冬季縮短，末端消費力道也見疲軟。

「2023年價格很高的時候，臺北有些店家售價1臺斤售價要到1,400元到1,800元，假設分成3盤，1盤就要將近600元。等於你吃1盤羊肉，再炒個菜，還沒有很飽的狀態，就花掉將近1 , 0 0 0元。」王克平說。但肉羊價格跌落後，末端店家售價卻未見跟隨調整，羊肉市場走進如「蛋荒」時同樣的困局。只是羊肉比起雞蛋更非必需品，消費者看到價格高昂，漸漸也養成了乾脆少吃，或者換吃其他肉類的習慣。

由於國產羊肉產值不高（2024年約8.58億元），仰賴市場太過單一，飼養成本又隨國際糧食行情波動而逐年增高，售價與進口羊肉根本無法比拚，陷入「價低成本高」的雙殺困境中。鐘承信認為，根本解決之道，仍是讓消費者意識到國產羊肉與進口羊肉肉質上的差異，「很多消費者不會去分辨進口羊肉還是國產羊肉，像有些小攤販，標榜自己用的是本土羊，但其實都是進口羊。」

資料來源╱畜產行情資訊網製圖╱陳怡蒨
資料來源╱畜產行情資訊網製圖╱陳怡蒨

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

