臺灣羊產業發展史 無腥羶味四季皆宜 國產羊美味不只羊肉爐

臺灣養羊歷史悠久，產業化則是約40多年前展開，如今技術進步也持續求新求變。 （攝影╱黃毛）
【撰文╱洪與成】

臺灣養羊的歷史已有數百年，回顧諸多歷史文獻，就提到臺灣、澎湖養羊的情況，例如元朝商人、航海家汪大淵《島夷誌略》描述澎湖（文中寫做「彭湖」）「山羊之孳生數萬為羣。家以烙毛刻角為記，晝夜不收，各遂其生育。」清代杜臻撰寫的《澎湖臺灣紀略》，也提到澎湖「尤多畜羊。羊特肥大孳生山谷間，千萬為群」的盛況。

這段時間，臺灣主要飼養的羊品種，應是黑色毛皮的「臺灣黑山羊」，這是臺灣的本土品種，但如要進一步溯源，是在約1 7世紀從中國華南地區引進，這些山羊外觀多為黑色，也有少量是棕色毛色，主要特徵包括體型小、體質強健、耐粗飼、抗熱性強等，如今已成為臺灣本土品種。

然而，臺灣黑山羊雖然能適應臺灣溼熱的氣候風土，但體型、骨架小代表產肉效率不高，如要做乳羊培育，產乳量也偏低，並不是最符合經濟效率的選擇，因此引進國外種原飼養，或與本土品種雜交進行品種改良，是臺灣養羊產業發展的必要之路。從日治時期，臺灣開始出現計畫性的引種、育種工作。

日治時期引進重要乳用羊 歐陸品種成臺灣羊產業生力軍

1919年，日本人神谷清尤引進吐根堡（Toggenburg）與撒能（Saanen）品種山羊，先於臺北市飼養，接著於1930年代，臺灣總督府再引進撒能羊，在嘉義、恆春的畜牧場飼養。

這兩個源於瑞士的山羊品種至今仍有引進、飼養，是臺灣常見的乳用羊品種，尤以撒能影響最為深遠，這個全世界飼養最多的乳用山羊品種，全身雪白的外觀，也成為乳羊形象的代表。

撒能產乳量高，但不耐粗飼也不耐溼熱，並不適合臺灣氣候，因此臺灣最常見的乳羊並非撒能，而是阿爾拜因（Alpine）。阿爾拜因依據地域不同，區分成英國、法國、瑞士、洛克及澳洲等5個品系，臺灣主要引進法國品系，由於法國品系發源於阿爾卑斯山區，耐長途跋涉、氣候適應性較好，兼具耐粗放飼養、仔羊育成率高等優勢。

法國品系阿爾拜因是臺灣最常見的乳羊品種。 （攝影╱楊為仁）
抗溼熱耐粗飼也是引種重點 外國肉羊血統打造臺灣新品種

除了從歐洲地區引進品種，臺灣也引進具有熱帶羊血統的品種，最重要的品種努比亞（Nubian）與波爾（Boer）。努比亞羊的全名是盎格魯•努比亞（Anglo-Nubian），於1980年代引進臺灣至今，其實是由英國培育的品種，但在選育過程中，引進埃及、印度等地的公羊，因而具有抗溼熱的特性，做乳用、肉用羊都適合。

波爾品種約於1990年代引進臺灣，來自南非地區，為當地荷蘭裔居民選育，由在地山羊品種發源而來，並混有歐洲、北非或印度的山羊血統，增重快速、繁殖效率高、抗病耐粗飼等特性，是全世界最普遍的肉羊品種。

這兩個品種除了引進飼養，也成為育種的重要種原，目前臺灣飼養的肉用山羊，有波爾與努比亞雜交的子代，也有與臺灣黑山羊雜交，結合其精肉率高的優勢，成為臺灣獨特品種。例如2015年由農委會（今農業部）通過新品種登記的「墾丁山羊」，就含有87.5%黑色波爾山羊血統，以及努比亞和臺灣黑山羊血統各6.25%；農業部畜產試驗所選育的「吉安黑羊」，則有努比亞及臺灣黑山羊各50%。

上述山羊品種之外，臺灣也有引進綿羊品種，最具代表性的是俗稱黑肚綿羊的巴貝多黑腹綿羊（Barbados BlackBelly），是肉用綿羊品種，原產於加勒比海地區的巴貝多共和國而得名。1975年，時任總統嚴家淦參訪巴貝多共和國，獲贈5頭巴貝多黑腹綿羊，並帶回國飼養、繁殖，不過其肉質在國內接受度不高，目前飼養量不多。

臺灣的羊隻引種以食用目的為主，毛用綿羊雖有引進，例如清境農場的綿羊就以澳洲的柯利黛種（Corriedale）為主，成為農場觀光特色，但全臺整體而言數量少，產值亦不高。

一頭飼養於苗栗通霄的巴貝多黑腹綿羊。當年引進臺灣的經歷，是我國與巴貝多共和國昔日邦誼的印記。 （攝影╱lienyuan lee on Panoramio CCBY-SA 3.0 DEED）
《豐年》第5卷第2期，以美國社會安全署卜黛曼夫人（左）與農復會畜產組長亨德博士（右）接收安哥拉羊的照片為封面。但當時養羊業在臺灣不受重視，安哥拉羊引進作品種改良的成效也不彰。 （圖片來源╱翻攝《豐年》第5卷第2期，1955年1月16日出版）
※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

