臺灣常見羊品種圖鑑 乳用品種來自瑞士 肉用羊也有本土品系

【撰文╱洪與成 攝影╱吳尚鴻】

臺灣黑山羊肉用羊品種

見到名字裡面有「臺灣」，便可以想見牠是臺灣的本土品種。但實際上，臺灣黑山羊最早應是來自中國華南地區，隨著當地人移居臺灣一併引進放養，之後逐漸適應了臺灣的氣候風土，也成為臺灣常見的山羊品種。

臺灣黑山羊毛色為黑色或黑褐色，有耐溼熱、耐粗飼等特性，主要作為肉用，但體型較小、換肉率較差，導致在經濟效益上較為弱勢，因此並非目前飼養的主流。不過，其精肉率高、脂肪含量少，加上早期流傳評定狗肉等級的「一黑、二黃、三花、四白」也被部分老饕套用在評定羊肉等級上，一身黑色的臺灣黑山羊因此有不少忠實擁護者，在市場上價格處於高檔。

政府從1987年起針對臺灣黑山羊進行保種，目前主要的品系包括恆春品系、花蓮品系，皆於2014年通過品種權登記。

（圖片提供╱畜產試驗所南部分所）

撒能山羊（Saanen）乳用羊品種

撒能山羊原產於瑞士撒能河谷（Saanen Valley）而得名。撒能性情溫馴，且母羊的泌乳量高、泌乳期可長達8～9個月，平均每日產乳量可達3公斤以上，且繁殖性能佳，成為全世界最普遍的乳羊品種。

毛色為白色或乳白色的撒能，是許多民眾熟悉的乳羊形象，皮膚則為粉紅或黃褐色。在溫帶地區，撒能山羊的背部與大腿部，會有較長的毛髮，但在臺灣飼養時，則會出現不同程度的換毛現象，以適應臺灣氣候。

撒能山羊是最早有計畫性地引進臺灣飼養或育種的品種。1919年，臺灣正值日治時期，日本人神谷清尤首度引進撒能山羊，隨著戰後國民政府來臺，引進乳羊品種時也持續引入，撒能至今仍是臺灣主要乳羊品種之一，主要從美國引進。不過，由於撒能山羊不耐溼熱氣候，也不適合粗飼，並非臺灣最理想的乳羊選擇。

（圖片提供╱中華民國養羊協會）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。