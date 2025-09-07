快訊

守著邊境是我的使命 一位公職獸醫師的抱柱之信

聯合新聞網／ 豐年
在基隆港郵輪出入境服務處，防檢署基隆分署的公職獸醫師，得在旅客動線的各個顯眼點上宣導不可攜帶動、植物產品入境。
【撰文／王志元　攝影／吳尚鴻】

對鎮守邊境的公職獸醫師來說，除了要將疫病隔絕在國門外，還得負責出入境旅客們的溝通及情緒；此外還有危險重重的貨櫃場貨品檢查，以及高工時與常態加班壓著他們。許多人離開，選擇留下的人，緊緊抱著的是那名為「使命」的承諾之柱。在被壓力淹沒之前，他們還等著民眾能多聽進宣導，以及更多願意像他們一樣留守的人，加入這個團隊，為國家防檢疫多撐一下。

天空飄著細雨的7月下旬午後，一艘從日本歸來的郵輪停靠基隆港。西岸旅運中心入境處湧進大批旅客等著通關，每個人看起來急躁又疲倦。而農業部動植物防疫檢疫署（下稱防檢署）基隆分署動物健康科科長，同時具有獸醫師身分的李易諺，就站在旅客動線邊上，手裡拿著「請立即丟掉水果或肉類產品，否則你會被罰款」的大張宣導牌，大喊著要注意攜帶入境的物品，也希望旅客能多看一眼自己手上的牌子，及沿路宣導品與告示。

但實在太吵了，這天的郵輪載客量約2,000人，同時講起話來，夾雜著行李拖地、宣導大聲公、碼頭機械運行的聲響，除非臉貼著臉，不然根本聽不清楚誰在說些什麼。

一位旅客主動拿出準備攜帶入境的食品，詢問李易諺是否合乎規定。
但李易諺還是持續扯著嗓子喊，突有一阿姨經過他身邊時想起了什麼，從口袋拿出一小塑膠袋打開，要他幫忙查看能不能通關？李易諺仔細確認，不是肉製品也不是生鮮蔬果，及其他檢疫物，沒問題。他用手指著前進動線，要阿姨繼續前行。

這場景像極了《莊子˙盜跖》裡的故事：「尾生與女子期於梁下，女子不來，水至不去，抱樑柱而死。」尾生也曾這樣，在大水就要淹漲上來時，隨便抓住一個路過的女子，確認是不是等待的愛人嗎？

好，不是你，請繼續往前。李易諺繼續拿著宣導牌，旅客大廳裡排隊的旅客愈來愈多了，人龍在工作人員的引導下海浪般彎了又折，他拿著牌子左移右換，找顯眼又不影響動線的位置繼續大聲呼籲。

除了公職獸醫師主動宣導，旅客動線上也會放置各種宣導品引起旅客注意。
為大聲宣導傷喉嚨 跟旅客溝通3國語言不夠用

只是沒想到正式採訪開始時，李易諺講話聲音卻小到連我都擔心錄音筆會收音收不清楚。我問他，是因為受訪緊張嗎？「沒啦，我講話本來就比較小聲。」李易諺噗哧一笑。那在港口時是怎麼回事？「那是旅客宣導時才要大聲，平常要保養喉嚨啦！」他笑著說。

今年38歲的李易諺除了講話小聲，還有種憨厚的氣質。和在旅客入境處一臉嚴肅的樣子不同，思考記者提問，總是斟酌再三才回答，不輕易顯露情緒，唯一提過的要求是：「能不能多講講我們同仁？真正辛苦的是我的同事們。」

所謂的辛苦指的是，防檢署基隆分署的同仁，常常在面臨如開頭描述的瞬間高張力工作環境，「這艘郵輪還好，是中型，載客量2,000人。但如果遇到的是『海洋量子號』那種亞洲最大郵輪，載客5,000人，船的靠泊費又是以分鐘計算，船公司想盡快在3到4小時內，把人下（下船）光光，檢疫的強度就更不一樣。如果郵輪是亞洲巡迴，旅客國籍又更複雜。在宣導上我們除了有英文、日文，甚至還有西班牙文宣，同仁其實都盡心盡力想避免旅客被裁罰。」

遇到旅客攜帶疑似不可入境的外國食品，防檢署公職獸醫師還得用翻譯軟體細細查看製造成分。
「和旅客溝通是最累的地方，我們再怎麼厲害也不可能會18國語言啊！大家較熟悉的可能是英文，比較積極努力的同仁會學韓文或日文，已經算懂很多了。」李易諺苦笑。有的郵輪只是暫時靠泊，放遊客下來遊覽8小時，扣掉通關2小時，只剩6小時，大家都急，語言又不通；又或者海相不好，旅客身體不舒服，自然會煩躁，這些情緒溝通成本檢疫人員全都得承擔。

在決定做「公職獸醫師」這個題目之前，我們已經知道這個職業最困難的是處理各種「人」的問題，但從沒想像過原來鎮守邊境的獸醫師們還得處理多國語言的問題。

