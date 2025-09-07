直擊野生動物急救站臺灣黑熊醫療現場！ 從救傷到野放訓練 助動物重回山林

快訊

豐年
野生動物急救站為受傷的黑熊進行牙科檢查與前爪傷口清創。獸醫師詹芳澤（圖左站立者）監督黑熊傷口的清創情況。
【撰文／洪與成　攝影／吳尚鴻】

臺灣的野生動物資源豐富，野保議題受重視程度日益提高。當野生動物受傷，從治療、照顧到訓練野放的歷程，有賴林業署的野生動物急救與收容體系協助，公職獸醫師在其中扮演不可或缺的角色。從1999年開始在野生動物急救站服務的公職獸醫師詹芳澤，近30年來在第一線協助野生動物重回山林，時常犧牲假期甚至徹夜未眠，不只為公共利益努力，也因為「我們做的事情就是那麼好玩！」

炎熱的7月中旬午後，位於南投集集的野生動物急救站，一群獸醫師、助手將一隻完成全身麻醉、身高約150公分的臺灣黑熊推入診療室，隨後共10多人分工協力，將黑熊抬上診療臺，準備進行診療。眾人熟練地為黑熊裝設呼吸器、紀錄體溫、體重等數值，一面閒聊黑熊的狀況，「牠剛剛有很激動嗎？」「沒有，還滿chill（放鬆）的。」「體重70.67（公斤），變重了耶。」

詹芳澤說，這隻黑熊1個月前在武陵農場附近誤中套索陷阱，左前爪被綁住遭受重創，過程中牠嘗試咬斷鋼絲逃脫未果，牙齒更因此嚴重損壞，前不久剛延請來自南非的牙科專業獸醫師做完手術。這次除了為黑熊清創仍在滲血的左前爪，也要照X光追蹤牙根狀況，希望早日讓這隻黑熊重回野外環境。

除了這隻臺灣黑熊，急救站目前收容200多隻野生動物。詹芳澤指出，每年5到8月天氣炎熱，是野生動物繁殖的季節，加上颱風、暴雨多，增加野生鳥類落巢被民眾發現的機率，讓急救站格外忙碌，包括燕子、麻雀、五色鳥等常見的鳥類，也時常被民眾拾獲送來急救站，「只要是臺灣原生種的動物，我們都會處理。」

牙齒受到重創的黑熊剛做完牙科手術，照X光檢查牙根狀況。
每年處理逾千隻原生種野生動物 急救站工作突發狀況多挑戰性高

成立於1993年的野生動物急救站，隸屬於農業部林業署生物多樣性研究所，是國內最早的野生動物救傷專業單位，目前主要負責中部地區的野生動物救傷工作。詹芳澤於1999年加入至今，見證急救站從僅有1至2人獨撐大樑，到現在有獸醫師、助手、訓練員等共計20多人，收容的動物則多到讓2018年才落成的新建築快容納不下，「1年會有1,000多隻動物送進來，扣掉途中死掉的，大約7、800隻。」

詹芳澤從1999年開始在野生動物急救站服務，見證急救站規模成長的歷程。
在野生動物急救站服務的獸醫師，每天都在做些什麼？詹芳澤說：「就是看動物啊！」看似輕描淡寫，實際上卻是繁雜又充滿突發任務。例如，被送到急救站的動物晚上需要有人餵餐，因此治療之外，其他時間更像是褓姆；每一隻在中心被照料的動物，都會有「主治醫師」負責掌握、追蹤狀態，「每個人每天大概要看1、20隻的動物。」

如果遇到需為動物執行手術的時候，包含麻醉的時間在內，一場手術可能會長達4小時以上。除了動物本身的診斷，急救站也會針對中毒死亡的野生動物，檢測其所處環境中的化學物質，確認是否有毒性物質甚至非法藥劑。

「我們的工作時間真的很長。」雖然急救站的表訂開放時間是上午8點半到下午5點半，但下班時間之外，仍會遇到需要急救的動物上門，「民眾直接殺進來，或是半夜的時候把動物放到我們的警衛室，警衛就會叫我們進來處理動物。」在繁殖季節，可能還需要加班2小時，週末也需輪班，「我們都說累了就休息，只是這個季節大家都比較辛苦一點。」甚至有時家庭旅遊期間還會接到電話，要立刻收假回工作崗位，不過家人也多能體諒，「我太太聽到就說喔……真的喔，去吧去吧。」

位於南投集集的野生動物急救站，新址於2018年落成，占地約2,400平方公尺。
野生動物急救站外出救援用的廂型車，外觀繪有石虎的圖案與紋路。
