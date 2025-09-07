百年防疫中茁壯的公職獸醫師 從牛疫撲滅看臺灣獸醫學制建立

【文．圖╱簡基憲】

今年行政院加給公職獸醫師「不開業獎金」，為的是達到長期留才、攬才，穩固防疫堡壘、傳承防疫經驗的目的。公職獸醫師守護著全民吃進嘴裡的動物蛋白，含肉、蛋、乳品的安全與衛生，而臺灣獸醫學發展始於日治時期的牛疫撲滅，在此之前臺灣無論獸醫、人醫，皆是以中草藥為主，民間信仰為輔的迷信、神話與符咒年代。

公職獸醫師是指公務體系中具有獸醫師資格並執行防疫、檢疫業務的公務人員，服務的單位上從農業部及其轄下動植物防疫檢疫署，到地方政府農業局、處及動物防疫保護所等，還有位在新北淡水的農業部獸醫研究所。雖不若伴侶動物獸醫師一樣光鮮亮麗，但公職獸醫師的工作與國民健康、國家經濟息息相關。他們的專業，在於要能辨別疾病動物體上所呈現的病變。

臺灣獸醫制度何時建立？這得要回顧日治時期，及民國時期獸醫師前輩們連續撲滅牛疫（即牛瘟。「牛疫」名稱為日文漢字，日治時期稱牛疫，國民政府時期稱牛瘟，本文將以年代區分兩者使用）。臺灣接軌西方獸醫學，源自1895「馬關條約」臺、澎等地割讓予日本，日本延續明治維新運動，將西方科學帶入臺灣。

日本時代接軌西方醫學 此前連牛都要喝符水

1915年羅火爐獸醫師（畢業於總督府農事試驗所第一期獸醫講習生）在《臺灣農事報》第99號發表〈臺灣民間流傳有關家畜的迷信〉，內有牛相學、牛疫食用符、牛疫貼用符、牛用安胎符，及豬、雞用符等。1917年辻信次（臺北廳日籍獸醫師）在第128號的《臺灣農事報》發表〈臺灣民間家畜治療法調查〉，共記錄84項牛病，其中第48項即為牛疫。

《臺灣農事報》中刊載的牛疫貼用符。

這些牛病治療方式，皆是投以中草藥、下針、放血等方式治療。上述資料雖待進一步分析，但已指出在還沒西方獸醫學介入下的防疫、保健，皆以傳統醫學及迷信為主。更有為了防治豬病，民間在豬舍養猴子，取孫悟空可以壓豬八戒之喻。同時牛疫流行亦被認為是牛的鬼魂作祟，治療法為讓牛喝符水或在牛牢（gû-tiâu，牛舍、牛欄，養牛的欄舍）門上貼符咒。此外也會用泡過尿的舊草鞋打牛，或以刈藤包覆牛的全身，達到驅邪效果。

1895至1945年，為發展農業必須以牛從事農耕、搬運及榨糖等工作。但彼時牛疫橫行，日本總督府為撲滅牛疫有以下3期措施；第1期（1896至1901年）調查疫情；第2期（1902至1920）擬定以免疫血清全面注射的方式撲滅牛疫；第3期則為明訂本島人獸醫學制。

日治時期，臺北廳日籍獸醫師辻信次調查的民間家畜治療法。

牛是往昔農村生產主力，日治時期為發展臺灣農業，撲滅牛疫便是防疫要點。 （圖片提供／豐年社資料照片）

