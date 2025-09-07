快訊

百年防疫中茁壯的公職獸醫師 從牛疫撲滅看臺灣獸醫學制建立

臺北大龍峒，大龍街及昌吉街一帶的臺北大稻埕屠獸場，1909年4月9日興建，1924年8月整修。 （圖片提供╱臺北市立文獻館）
【文．圖╱簡基憲】

今年行政院加給公職獸醫師「不開業獎金」，為的是達到長期留才、攬才，穩固防疫堡壘、傳承防疫經驗的目的。公職獸醫師守護著全民吃進嘴裡的動物蛋白，含肉、蛋、乳品的安全與衛生，而臺灣獸醫學發展始於日治時期的牛疫撲滅，在此之前臺灣無論獸醫、人醫，皆是以中草藥為主，民間信仰為輔的迷信、神話與符咒年代。

公職獸醫師是指公務體系中具有獸醫師資格並執行防疫、檢疫業務的公務人員，服務的單位上從農業部及其轄下動植物防疫檢疫署，到地方政府農業局、處及動物防疫保護所等，還有位在新北淡水的農業部獸醫研究所。雖不若伴侶動物獸醫師一樣光鮮亮麗，但公職獸醫師的工作與國民健康、國家經濟息息相關。他們的專業，在於要能辨別疾病動物體上所呈現的病變。

臺灣獸醫制度何時建立？這得要回顧日治時期，及民國時期獸醫師前輩們連續撲滅牛疫（即牛瘟。「牛疫」名稱為日文漢字，日治時期稱牛疫，國民政府時期稱牛瘟，本文將以年代區分兩者使用）。臺灣接軌西方獸醫學，源自1895「馬關條約」臺、澎等地割讓予日本，日本延續明治維新運動，將西方科學帶入臺灣。

日本時代接軌西方醫學 此前連牛都要喝符水

1915年羅火爐獸醫師（畢業於總督府農事試驗所第一期獸醫講習生）在《臺灣農事報》第99號發表〈臺灣民間流傳有關家畜的迷信〉，內有牛相學、牛疫食用符、牛疫貼用符、牛用安胎符，及豬、雞用符等。1917年辻信次（臺北廳日籍獸醫師）在第128號的《臺灣農事報》發表〈臺灣民間家畜治療法調查〉，共記錄84項牛病，其中第48項即為牛疫。

《臺灣農事報》中刊載的牛疫貼用符。
這些牛病治療方式，皆是投以中草藥、下針、放血等方式治療。上述資料雖待進一步分析，但已指出在還沒西方獸醫學介入下的防疫、保健，皆以傳統醫學及迷信為主。更有為了防治豬病，民間在豬舍養猴子，取孫悟空可以壓豬八戒之喻。同時牛疫流行亦被認為是牛的鬼魂作祟，治療法為讓牛喝符水或在牛牢（gû-tiâu，牛舍、牛欄，養牛的欄舍）門上貼符咒。此外也會用泡過尿的舊草鞋打牛，或以刈藤包覆牛的全身，達到驅邪效果。

1895至1945年，為發展農業必須以牛從事農耕、搬運及榨糖等工作。但彼時牛疫橫行，日本總督府為撲滅牛疫有以下3期措施；第1期（1896至1901年）調查疫情；第2期（1902至1920）擬定以免疫血清全面注射的方式撲滅牛疫；第3期則為明訂本島人獸醫學制。

日治時期，臺北廳日籍獸醫師辻信次調查的民間家畜治療法。
牛是往昔農村生產主力，日治時期為發展臺灣農業，撲滅牛疫便是防疫要點。 （圖片提供／豐年社資料照片）
延伸閱讀

受傷山羌後腳受傷闖球場哀嚎 動保處獸醫馳援帶回治療

高雄發生登革熱群聚 屏東縣警戒掌握雨後48小時黃金時期

全球H5N1禽流感嚴峻 防檢署即起啟動強化秋冬禽流感防疫措施

西施犬「每周固定逃家」飼主管不了 真相曝光獸醫都傻眼：把醫院當避風港

相關新聞

守著邊境是我的使命 一位公職獸醫師的抱柱之信

對鎮守邊境的公職獸醫師來說，除了要將疫病隔絕在國門外，還得負責出入境旅客們的溝通及情緒；此外還有危險重重的貨櫃場貨品檢查，以及高工時與常態加班壓著他們。許多人離開，選擇留下的人，緊緊抱著的是那名為「使命」的承諾之柱。在被壓力淹沒之前，他們還等著民眾能多聽進宣導，以及更多願意像他們一樣留守的人，加入這個團隊，為國家防檢疫多撐一下。

直擊野生動物急救站臺灣黑熊醫療現場！ 從救傷到野放訓練 助動物重回山林

臺灣的野生動物資源豐富，野保議題受重視程度日益提高。當野生動物受傷，從治療、照顧到訓練野放的歷程，有賴林業署的野生動物急救與收容體系協助，公職獸醫師在其中扮演不可或缺的角色。從1999年開始在野生動物急救站服務的公職獸醫師詹芳澤，近30年來在第一線協助野生動物重回山林，時常犧牲假期甚至徹夜未眠，不只為公共利益努力，也因為「我們做的事情就是那麼好玩！」

這才是有意義的工作 地方獸醫師捨高薪 扛防疫動保大任

當天災來臨、疫情爆發、動物受困，公職獸醫師總是第一時間奔赴現場。他們身著防護衣迎戰病原與疫情，在嘉義縣1 8個鄉鎮市，從消毒、採樣、防疫、撲殺，到動物救援與緊急醫療都一手包辦。這群隱身日常幕後的獸醫師，以自身專業與堅持，守護動物健康與公共安全，扛起農漁畜業的重要防線。

今年行政院加給公職獸醫師「不開業獎金」，為的是達到長期留才、攬才，穩固防疫堡壘、傳承防疫經驗的目的。公職獸醫師守護著全民吃進嘴裡的動物蛋白，含肉、蛋、乳品的安全與衛生，而臺灣獸醫學發展始於日治時期的牛疫撲滅，在此之前臺灣無論獸醫、人醫，皆是以中草藥為主，民間信仰為輔的迷信、神話與符咒年代。

公職獸醫師也有淚 在民眾與政策夾縫間堅守防線

很多民眾可能不知道，公職獸醫師也有他們的心裡壓力，無論是疫情爆發時不得已撲殺動物，或是因為動保議題被夾在各種立場間動彈不得。臺灣公職獸醫師長期人力緊缺，再惡化下去恐有逃亡潮。雖然今年政府加給「不開業獎金」打強心針，但實務職等上仍有可改善的空間。最重要的是，希望民眾能多給一些體恤與諒解，公職獸醫師們不是冷冰冰的機器，也有感覺也有淚。

憑養殖實力單身 漁男養好臺灣鯛 工程師轉職 不懼日虧百萬元

原本是工程師的郭紘瑜，30歲後回到家鄉當漁二代。雖然情場失意，但他把養殖臺灣鯛事業打理得有聲有色，每個環節皆是他的獨門心法。雖然外銷漁市仍有讓人洩氣的地方，但他仍看好其他國家對臺灣鯛的需求。原因無它，就因為他全心投入在這個產業，最知道臺灣鯛的品質有多好。

