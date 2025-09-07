公職獸醫師也有淚 在民眾與政策夾縫間堅守防線

第7屆亞太小動物獸醫協會(FASAVA)會長

譚大倫

經歷：

曼哈頓動物醫院院長(1997-2022年)

第19屆臺北市獸醫師公會理事長 (2015-2018年)

第3屆中華民國獸醫內科協會理事長

學歷：

國立屏東科技大學獸醫學系

臺北醫學大學醫學生物科技博士候選人

【口述／譚大倫 整理／王志元 攝影／吳尚鴻】

很多民眾可能不知道，公職獸醫師也有他們的心裡壓力，無論是疫情爆發時不得已撲殺動物，或是因為動保議題被夾在各種立場間動彈不得。臺灣公職獸醫師長期人力緊缺，再惡化下去恐有逃亡潮。雖然今年政府加給「不開業獎金」打強心針，但實務職等上仍有可改善的空間。最重要的是，希望民眾能多給一些體恤與諒解，公職獸醫師們不是冷冰冰的機器，也有感覺也有淚。

在1997年臺灣口蹄疫爆發的時候，為了控制疫情，4個月內撲殺了全國三成豬隻，至少385萬頭。當時人力不夠，只得出動國軍幫忙，後來很多人後續都得了「PTSD（創傷後壓力症候群）」需要心理輔導。但很少人想到獸醫師，獸醫師也是人，也會有這樣的心理壓力。例如禽流感確診時，全場撲殺這樣的工作會由地方防治所的公職獸醫來執行，這些心理壓力他們都得承受。

所謂「公職獸醫師」，即是經過國家考試、訓練，具有公務人員身分的合格獸醫師。因為隸屬公務部門，食品供應鍊安全相關業務，例如屠宰衛生檢查、動物檢疫、動物疾病防治……等工作，甚至是地方防治所的動物保護，都是公職獸醫師的執業範圍。

口蹄疫爆發時，正在集合列隊幫忙撲殺豬隻的國軍。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）

民眾愛動物立場不同 公職獸醫師左右為難職涯易斷

一般民眾對公職獸醫師比較深刻的印象，可能是公立動物收容所裡的獸醫師。大家好像認為收容所獸醫師的工作很簡單，但其實遊蕩犬貓收容之後，結紮手術、疾病及外傷的治療，都必須由公職獸醫師負責。且自2015年農委會（今農業部）修正《動物保護法》，宣布自2017年2月6日起，全國公立動物收容所「零撲殺」政策上路，如果收容的流浪犬貓是比較兇猛、會攻擊人，或是肢體殘缺較難被收養，收容所就必須一直養著這些犬貓。這些動物的飲食吃喝、照護治療，都是公職獸醫師的工作內容。

許多民眾認為因為收容動物爆量，收容所環境差，對動物不人道，常常責難第一線的公職獸醫師。2016年，有位生前任職於桃園市動物保護教育園區的簡稚澄獸醫師，便選擇以安樂死動物的藥物結束自己的生命，以這種方式突顯末端的資源、人力不足，以及臺灣動保結構上的問題。

例如去（2024）年花蓮地震，天王星大樓嚴重傾斜，有貓受困其中，當時就有民眾要求地方政府能停止拆除，希望能派獸醫師進到危樓裡救援。雖然後來地方政府並沒有被說服，但還是可以從上述例子看見基層公職獸醫師，常常被夾在各種保護動物立場的民眾之間。獸醫師一旦進入公職領域，頂頭上司就不只是長官，也是民眾，以及民意代表，很多事情沒處理好，也許就斷送了自己的公職生命。

口蹄疫疫情時，一位獸醫師正在以注射藥劑方式撲殺染疫豬隻。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）

地方收容所常因收容動物爆量，讓民眾質疑收容環境不友善。 （攝影╱鄒保祥）

無役不與執業風險高 公職獸醫師恐爆逃亡潮

除了處理民眾間的衝突，公職獸醫師在經濟動物防、檢疫工作上也充滿風險。無論是像屠宰場環境溼滑，容易跌倒，或是像2021年臺灣本島發現牛結節疹，政府馬上從國外採購疫苗到臺灣來，全臺近1 6萬隻牛全部得在兩週內打完。一般乳牛場可能還算簡單，但其實有很多牛，像擎天崗的牛或是野外的牛，都得施打疫苗，所以有公職獸醫師在打疫苗時被牛衝撞受傷。又或者一些人畜共通的傳染病，例如牛結核病或禽流感，公職獸醫師執行防疫行動時，也往往冒著被傳染的風險。

牛結節疹染疫牛隻撲殺後要搬運焚毀也是大工程。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）

牛結節疹疫苗不只牧場內的牛需要施打，野外的牛隻也得施打。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。