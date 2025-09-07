快訊

民航機叛逃大陸 揭政府曾拍板卻未做過的「擊落密令」

DJI Mic 3麥克風開箱！16克小巧強大、支援四發八收 實測磁吸、降噪收音驚豔

MLB／鄧愷威聖路易初登板拚第3勝 紅雀推出三冠王葛雷應戰

公職獸醫師也有淚 在民眾與政策夾縫間堅守防線

聯合新聞網／ 豐年
中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長
中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長

第7屆亞太小動物獸醫協會(FASAVA)會長

譚大倫

經歷：

曼哈頓動物醫院院長(1997-2022年)

第19屆臺北市獸醫師公會理事長 (2015-2018年)

第3屆中華民國獸醫內科協會理事長

學歷：

國立屏東科技大學獸醫學系

臺北醫學大學醫學生物科技博士候選人

【口述／譚大倫　整理／王志元　攝影／吳尚鴻】

很多民眾可能不知道，公職獸醫師也有他們的心裡壓力，無論是疫情爆發時不得已撲殺動物，或是因為動保議題被夾在各種立場間動彈不得。臺灣公職獸醫師長期人力緊缺，再惡化下去恐有逃亡潮。雖然今年政府加給「不開業獎金」打強心針，但實務職等上仍有可改善的空間。最重要的是，希望民眾能多給一些體恤與諒解，公職獸醫師們不是冷冰冰的機器，也有感覺也有淚。

在1997年臺灣口蹄疫爆發的時候，為了控制疫情，4個月內撲殺了全國三成豬隻，至少385萬頭。當時人力不夠，只得出動國軍幫忙，後來很多人後續都得了「PTSD（創傷後壓力症候群）」需要心理輔導。但很少人想到獸醫師，獸醫師也是人，也會有這樣的心理壓力。例如禽流感確診時，全場撲殺這樣的工作會由地方防治所的公職獸醫來執行，這些心理壓力他們都得承受。

所謂「公職獸醫師」，即是經過國家考試、訓練，具有公務人員身分的合格獸醫師。因為隸屬公務部門，食品供應鍊安全相關業務，例如屠宰衛生檢查、動物檢疫、動物疾病防治……等工作，甚至是地方防治所的動物保護，都是公職獸醫師的執業範圍。

口蹄疫爆發時，正在集合列隊幫忙撲殺豬隻的國軍。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）
口蹄疫爆發時，正在集合列隊幫忙撲殺豬隻的國軍。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）

民眾愛動物立場不同 公職獸醫師左右為難職涯易斷

一般民眾對公職獸醫師比較深刻的印象，可能是公立動物收容所裡的獸醫師。大家好像認為收容所獸醫師的工作很簡單，但其實遊蕩犬貓收容之後，結紮手術、疾病及外傷的治療，都必須由公職獸醫師負責。且自2015年農委會（今農業部）修正《動物保護法》，宣布自2017年2月6日起，全國公立動物收容所「零撲殺」政策上路，如果收容的流浪犬貓是比較兇猛、會攻擊人，或是肢體殘缺較難被收養，收容所就必須一直養著這些犬貓。這些動物的飲食吃喝、照護治療，都是公職獸醫師的工作內容。

許多民眾認為因為收容動物爆量，收容所環境差，對動物不人道，常常責難第一線的公職獸醫師。2016年，有位生前任職於桃園市動物保護教育園區的簡稚澄獸醫師，便選擇以安樂死動物的藥物結束自己的生命，以這種方式突顯末端的資源、人力不足，以及臺灣動保結構上的問題。

例如去（2024）年花蓮地震，天王星大樓嚴重傾斜，有貓受困其中，當時就有民眾要求地方政府能停止拆除，希望能派獸醫師進到危樓裡救援。雖然後來地方政府並沒有被說服，但還是可以從上述例子看見基層公職獸醫師，常常被夾在各種保護動物立場的民眾之間。獸醫師一旦進入公職領域，頂頭上司就不只是長官，也是民眾，以及民意代表，很多事情沒處理好，也許就斷送了自己的公職生命。

口蹄疫疫情時，一位獸醫師正在以注射藥劑方式撲殺染疫豬隻。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）
口蹄疫疫情時，一位獸醫師正在以注射藥劑方式撲殺染疫豬隻。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）

地方收容所常因收容動物爆量，讓民眾質疑收容環境不友善。 （攝影╱鄒保祥）
地方收容所常因收容動物爆量，讓民眾質疑收容環境不友善。 （攝影╱鄒保祥）

無役不與執業風險高 公職獸醫師恐爆逃亡潮

除了處理民眾間的衝突，公職獸醫師在經濟動物防、檢疫工作上也充滿風險。無論是像屠宰場環境溼滑，容易跌倒，或是像2021年臺灣本島發現牛結節疹，政府馬上從國外採購疫苗到臺灣來，全臺近1 6萬隻牛全部得在兩週內打完。一般乳牛場可能還算簡單，但其實有很多牛，像擎天崗的牛或是野外的牛，都得施打疫苗，所以有公職獸醫師在打疫苗時被牛衝撞受傷。又或者一些人畜共通的傳染病，例如牛結核病或禽流感，公職獸醫師執行防疫行動時，也往往冒著被傳染的風險。

牛結節疹染疫牛隻撲殺後要搬運焚毀也是大工程。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）
牛結節疹染疫牛隻撲殺後要搬運焚毀也是大工程。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）

牛結節疹疫苗不只牧場內的牛需要施打，野外的牛隻也得施打。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）
牛結節疹疫苗不只牧場內的牛需要施打，野外的牛隻也得施打。 （圖片提供╱農業部動植物防疫檢疫署）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

澎湖驚傳大事！ 唯一立委楊曜宣布不再參選公職

受傷山羌後腳受傷闖球場哀嚎 動保處獸醫馳援帶回治療

67歲唐芝英考取地方特考 在竹市地政所一圓公職夢

西施犬「每周固定逃家」飼主管不了 真相曝光獸醫都傻眼：把醫院當避風港

相關新聞

守著邊境是我的使命 一位公職獸醫師的抱柱之信

對鎮守邊境的公職獸醫師來說，除了要將疫病隔絕在國門外，還得負責出入境旅客們的溝通及情緒；此外還有危險重重的貨櫃場貨品檢查，以及高工時與常態加班壓著他們。許多人離開，選擇留下的人，緊緊抱著的是那名為「使命」的承諾之柱。在被壓力淹沒之前，他們還等著民眾能多聽進宣導，以及更多願意像他們一樣留守的人，加入這個團隊，為國家防檢疫多撐一下。

直擊野生動物急救站臺灣黑熊醫療現場！ 從救傷到野放訓練 助動物重回山林

臺灣的野生動物資源豐富，野保議題受重視程度日益提高。當野生動物受傷，從治療、照顧到訓練野放的歷程，有賴林業署的野生動物急救與收容體系協助，公職獸醫師在其中扮演不可或缺的角色。從1999年開始在野生動物急救站服務的公職獸醫師詹芳澤，近30年來在第一線協助野生動物重回山林，時常犧牲假期甚至徹夜未眠，不只為公共利益努力，也因為「我們做的事情就是那麼好玩！」

這才是有意義的工作 地方獸醫師捨高薪 扛防疫動保大任

當天災來臨、疫情爆發、動物受困，公職獸醫師總是第一時間奔赴現場。他們身著防護衣迎戰病原與疫情，在嘉義縣1 8個鄉鎮市，從消毒、採樣、防疫、撲殺，到動物救援與緊急醫療都一手包辦。這群隱身日常幕後的獸醫師，以自身專業與堅持，守護動物健康與公共安全，扛起農漁畜業的重要防線。

百年防疫中茁壯的公職獸醫師 從牛疫撲滅看臺灣獸醫學制建立

今年行政院加給公職獸醫師「不開業獎金」，為的是達到長期留才、攬才，穩固防疫堡壘、傳承防疫經驗的目的。公職獸醫師守護著全民吃進嘴裡的動物蛋白，含肉、蛋、乳品的安全與衛生，而臺灣獸醫學發展始於日治時期的牛疫撲滅，在此之前臺灣無論獸醫、人醫，皆是以中草藥為主，民間信仰為輔的迷信、神話與符咒年代。

公職獸醫師也有淚 在民眾與政策夾縫間堅守防線

很多民眾可能不知道，公職獸醫師也有他們的心裡壓力，無論是疫情爆發時不得已撲殺動物，或是因為動保議題被夾在各種立場間動彈不得。臺灣公職獸醫師長期人力緊缺，再惡化下去恐有逃亡潮。雖然今年政府加給「不開業獎金」打強心針，但實務職等上仍有可改善的空間。最重要的是，希望民眾能多給一些體恤與諒解，公職獸醫師們不是冷冰冰的機器，也有感覺也有淚。

憑養殖實力單身 漁男養好臺灣鯛 工程師轉職 不懼日虧百萬元

原本是工程師的郭紘瑜，30歲後回到家鄉當漁二代。雖然情場失意，但他把養殖臺灣鯛事業打理得有聲有色，每個環節皆是他的獨門心法。雖然外銷漁市仍有讓人洩氣的地方，但他仍看好其他國家對臺灣鯛的需求。原因無它，就因為他全心投入在這個產業，最知道臺灣鯛的品質有多好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。