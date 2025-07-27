憑養殖實力單身 漁男養好臺灣鯛 工程師轉職 不懼日虧百萬元

聯合新聞網／ 豐年
郭紘瑜原本是工程師，30歲後回鄉承接家裡的養殖事業。
郭紘瑜原本是工程師，30歲後回鄉承接家裡的養殖事業。

【撰文╱王志元　攝影╱吳尚鴻】

原本是工程師的郭紘瑜，30歲後回到家鄉當漁二代。雖然情場失意，但他把養殖臺灣鯛事業打理得有聲有色，每個環節皆是他的獨門心法。雖然外銷漁市仍有讓人洩氣的地方，但他仍看好其他國家對臺灣鯛的需求。原因無它，就因為他全心投入在這個產業，最知道臺灣鯛的品質有多好。

燠熱的6月午後，郭紘瑜撐著塑膠筏，在養殖臺灣鯛的魚塭中央讓攝影記者拍照。攝影記者指揮著：「好喔，這個姿勢很棒，可以幫我再划到水車旁邊嗎？」只見郭紘瑜馬上擺出笑容，一臉輕鬆愜意的樣子。

上岸後我走在郭紘瑜身邊，打算回漁寮繼續採訪。見他不說話，轉頭看去，才發現他黝黑的頭頸各處皮膚早淌滿了汗滴。下池拍照不過20分鐘左右，沒想到這麼耗費體力？「所以沒人要嫁過來啊，真的很累。」郭紘瑜笑著說。

所謂沒人要嫁過來的故事是這樣的：1982年嘉義義竹鄉出生的郭紘瑜，30歲前在臺北當機構工程師（mechanical engineer），年收入超過百萬元；本來都與未婚妻訂婚了，卻因為對方家長希望女兒嫁給公務員，兩人只能黯然分手。郭紘瑜父親怕他因為婚姻的事情遭受打擊，不放心他一個人在異地生活，便要他回鄉承接家裡的養殖事業。

「最後爸爸是跟我說：『他也老了。』雖然他還可以做（養殖），但我也不希望他那麼累。」郭紘瑜說：「我是這裡（義竹鄉）長大的，還是放不下家裡的土地。每次回來看到爸爸曬得烏趖趖（oo-sô-sô，臺語形容很黑的意思）眼淚都快滴下來，那時候我爸、媽膝蓋都換人工關節了。」

郭紘瑜的父母。 （圖片提供╱郭紘瑜）
郭紘瑜的父母。 （圖片提供╱郭紘瑜）

回鄉養魚良伴難覓 轉移重心改善養殖環境

郭紘瑜回到家鄉後，雖然知道從事養殖漁業想找伴侶更困難，但他本人和父母都沒放棄希望，相親紀錄總計32次，但最後皆鎩羽而歸。他還曾上臉書公開徵婚，字字寫出漁二代覓偶血淚，引發媒體爭相報導。「最好笑是有次相親，去無菜單料理餐廳吃飯，那攤很貴，花了快一萬元。最後我跟對方要LINE，對方說她沒在用通訊軟體，結果這時她手機突然響起LINE的提示音。」郭紘瑜苦笑著說。

「其實相親這件事情，到了某個年紀的時候，就是人肉市場，大家都在爭。現在我隨緣了啦，只覺得什麼都是假的，只有錢才是真的。」所謂錢才是真的這件事，意味著郭紘瑜在那之後，把生命全部的重心從人肉市場轉移到了魚肉市場。

郭父原本養殖白蝦、鰻魚以及烏魚，郭紘瑜回鄉接手後，為了改善傳統的養殖環境，吃盡了苦頭。「白蝦最常遇到細菌型感染，細菌感染身體黑黑的人家就不收。那叫黑腮病啦，其實就只是需要消毒而已，當時真的覺得他們（父母）對這些合法藥物的使用不懂。」為了解決這些父母不懂的病害、養殖環境問題，郭紘瑜上網找文獻，四處向業界前輩請教，甚至跑去找獸醫師，「然後回來再統整資訊，把不好的丟掉，留下我覺得可以的。」

郭紘瑜的父親是養殖鰻魚起家。 （圖片提供╱郭紘瑜）
郭紘瑜的父親是養殖鰻魚起家。 （圖片提供╱郭紘瑜）

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