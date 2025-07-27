順一漁場養殖70甲、產量全臺第一 總統也讚聲 第三代王偉珉接班 企業化經營首重養殖計畫

【撰文╱余麗姿 攝影╱吳尚鴻】

從臺南西港起家的順一漁場，6年前第三代漁青王偉珉接手家族事業，發揮管理專長，將傳統魚塭蛻變企業化養殖，採以承租方式養殖範圍分布北臺南7個行政區，產品包含各式規格吳郭魚，中間育成的魚苗、能裝進便當盒的菜魚，到1臺斤以上內外銷規格的成魚，自然也包括符合嚴格「臺灣鯛」標準的產品，占有國內產量一定的比重。

嘉南平原6月豔陽高照，正是臺南麻豆文旦中果期，在嘉南大圳灌溉下，麻豆區北勢寮附近，魚塭遍布，水車賣力運轉。7位撈魚師傅，下到3分大小的池子裡「牽魚仔」，魚群湧動。順一漁場負責人、2022年榮獲第六屆百大青農的標竿漁青王偉珉說，「這池吳郭魚養了4、5個月，大概已剩5、6千臺斤，是內銷菜魚規格。」

順一漁場做魚飼料起家，並養殖吳郭魚約二十多年。現年32歲的王偉珉，國立中興大學企業管理學系畢業後，先在臺中工作兩年多，看到阿公王文章及父親王浚騰要忙工廠及魚塭，年紀也大了，決定想以自己企管的背景及做過採購主管的經驗，在2019年3月返鄉協助家中的養殖事業，為第三代接班。王浚騰說，「這孩子比較有野心」。

年產量300萬臺斤 活化老舊魚塭面積擴一倍

「總統好，我是來自臺南的臺灣鯛養殖戶王偉珉，銷售主力有外銷條凍、內銷菜魚，漁場年產量300萬臺斤。關稅問題短期看到內銷價格有下降趨勢，事件發生時，外銷廠上週直接通知價格降3元，池邊價每臺斤來到30元，已到養殖成本價格，甚至有些已通知暫停收貨。希望政府可以加強內、外銷的推廣，過去3年養殖臺灣鯛是有賺錢的，這是一個可以永續經營的產業。」

因應美國關稅影響，今年4月18日總統賴清德前往嘉義與吳郭魚養殖產業業者座談，王偉珉發言。賴清德說，「年產量有300萬臺斤喔。」王偉珉說，「魚塭面積大約承租70公頃左右。」「哇！」現場人士一聽發出驚呼聲。

王偉珉出席總統賴清德與漁民直接對話的座談，是現場養殖規模最大的業者。 （圖片提供╱總統府）

（圖片提供╱總統府）

王偉珉打算返鄉時，王浚騰對他說，「決定好就不能退縮，要做就要做大，引入企業化經營。」父子同心後，在原有30公頃魚塭基礎下，王浚騰從真理大學麻豆校區附近5公頃魚塭開始承租，逐漸擴大版圖，6年來面積已達70公頃，擴充1倍多，魚塭橫跨西港、麻豆、下營、學甲、鹽水、六甲及官田。王偉珉也從父親助手變成主導經營。

王家三代人從事養殖，阿公王文章（右）背後白板寫滿魚池投料相關紀錄，父親王浚騰（左）認為王偉珉有心發展事業，放心交棒。

臺南不少魚塭面臨漁民退休或二代沒有意願養殖，王家父子承租後，除雜草、樹枝，將荒廢魚塭一池池串連養殖吳郭魚，周邊沒有太大養殖意願的漁民看到池子煥然一新，也主動詢問順一是否可以承租魚塭。從事代書的陳義榮說，他買了魚塭，本來想要自己養殖，但發現王家父子很專業，向附近漁民打聽，評價都很好，「專業交給專業來處理」，雙方預計近日將完成簽約。

台灣鯛協會理事長、國立嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，國內漁業養殖大部分是小戶，順一漁場魚塭面積70公頃，可說是全臺第一，全年1至12月都有魚獲產出，每星期都可以收成，這對臺灣的吳郭魚產業鏈意義重大，可以協調產銷平衡、計畫生產。

規模化經營全年都有漁獲產出 呼籲養殖戶能有15%至20%利潤

「因為養殖面積大，一年出貨日有200天以上。」王偉珉指出，跟一般養殖戶不同，他們從魚苗、養殖到銷售，都有整體的年度養殖計畫，以及導入生產管理和進銷存系統，用數據分析訂定投料標準。有了養殖計畫並導入系統管理魚塭後，就能掌握魚隻規格並分散產期，讓全年度每個月都可以抓魚，現在平均每2天抓一次魚。

王浚騰說，在還沒有做養殖計畫前，大概會集中一個時段，例如9到12月抓魚，其他時間是空檔，如果出魚時承接到低價，今年收入將會減少，現在因為魚塭面積達到規模，月月都能出魚獲，不管市場價格如何波動，都可以平均分散風險，這是一般養殖戶很難達到的目標。

王偉珉接手後開始年度計畫管理，讓順一漁場可以全年度頻繁出貨，每星期都有收成，而不必集中產期。

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