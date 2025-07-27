契約養殖穩供貨 口湖臺灣鯛魚片銷美勤 取得國際驗證符世界趨勢 智能養殖抗全球暖化

【撰文╱游昇俯 攝影╱吳尚鴻】

國產臺灣鯛有四成做外銷，「口湖漁類生產合作社」改變傳統向魚販收魚模式，直接與漁民契約養殖，穩定外銷供貨規格與品質；不僅水產養殖、加工取得多項國際認驗證，合作社更因應國際淨零趨勢，率先為自家魚片碳盤查，把握產品每個可能銷售的機會。全球水產養殖面臨升溫挑戰，口湖合作社更獨家研發智能養殖技術，要讓這尾臺灣鯛繼續游下去。

在節氣「夏至」前幾天，濱海的雲林縣口湖鄉氣溫已飆破30℃，但在口湖漁類生產合作社以鋼骨結構搭建、四周圍網的半開放式「台灣鯛科技智能養殖場」中，因為屋頂覆蓋太陽能光電板，人員站在場中不感燠熱，養殖池水循環流動，伸手一摸涼涼的，池中的臺灣鯛更顯得優游。

智能養殖場鋼骨結構挑高5、6公尺，四周透光通風，雖然光電板遮蔽率達85%，光線仍從間隔灑落池面；直徑15公尺圓形養殖池，略高於地面、未達人腰，白色的池外牆，內面是藍色帆布，也給人明亮清潔的觀感。梁柱上懸掛環境感測器，池旁有淨水管路、飼料投餵設施，迥異於傳統魚塭的風景。

口湖漁類生產合作社是1996年由口湖地區45家養殖業者聯合成立，2000年轉型成立加工廠，現今與超過200戶漁民契約養殖、面積廣達1千餘公頃，每年約可加工處理1萬公噸臺灣鯛，是國內最大的契約養殖加工廠。

透過智能感應偵測IoT系統，臺灣鯛養殖的環境監測數據可在戰情室一目了然，不必巡池，更節省人力。

美關稅政策不足懼 王益豐：重點是產品做出差異化

臺灣是最早養殖吳郭魚外銷的國家，2002年起正式以「臺灣鯛」為品牌經營國際市場，至今年產量約有四成出口，口湖漁類生產合作社自成立之初就發展外銷，出口魚片產品到美國、日本、韓國等國。合作社總經理王益豐表示，合作社最早即以魚片產品供應日本市場吃「刺身」（生魚片）的需求，5、6年後再拓展至也有生食飲食文化的韓國，「全盛時期一個月可有12個40呎貨櫃（出口）」，並接續拓銷美國市場，至今也已近20年。

臺灣鯛以美國為最主要市場，去年出口總量1萬6,859公噸中，銷美就占80%，其次為澳洲占8%。美國總統川普今年第二任期上臺後宣布實施「對等關稅」政策，4月3日公布臺灣冷凍吳郭魚加徵銷美關稅32%，後續雖宣布政策暫緩90天期間調降為10%，但已讓國內業者憂慮不已。

由於臺灣鯛銷美價格好，口湖合作社的魚片幾乎全數銷往美國，一個月最多出口6個貨櫃，僅有零星訂單輸銷日、韓。美國市場占有絕對比重，但王益豐並不顯得特別驚惶，他說，美國對世界各國都加徵關稅，不是只針對臺灣，「真正重要的是你（的產品）有沒有做出差異化」。

進入美國市場的冷凍吳郭魚產品包括全魚「條凍」與魚片兩大類，王益豐指出，條凍所需加工就是去鱗、去肚、去鰓，比較沒有技術上的優勢，客戶也是以價格為導向，訂單容易被中國及東南亞等國家搶走；口湖合作社致力經營高價值的魚片市場，中國吳郭魚在美占比高，但他們將魚養到7、800公克規格就殺，且品質管理不一致，只能做魚排使用，口湖合作社以1公斤以上規格魚隻加工，專做大規格的魚片，並取得最佳水產養殖規範（BAP）等多項國際認驗證，更符合美國市場要求。

口湖漁類生產合作社現今一個月最多可有6個貨櫃魚片產品銷往美國。

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