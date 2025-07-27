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高鉦打造臺灣鯛種苗王國 年供苗億尾 市占全臺七成

聯合新聞網／ 豐年
林篤毅是十大神農獎得主，目前臺灣有七成的臺灣鯛魚苗出自他經營的繁殖場。
林篤毅是十大神農獎得主，目前臺灣有七成的臺灣鯛魚苗出自他經營的繁殖場。

【文・圖╱梁鴻彬】

「高鉦臺灣鯛繁殖場」繁殖出的魚苗，在臺灣市占率超過七成。之所以會有這麼高的市占率，除了優異的育苗技術外，以科學化管理、智慧設施，精準把關的規格化產品與精準出貨量，是商譽與口碑的關鍵。有了好的魚苗，才有好的成魚；在極端氣候肆虐的今天，高品質魚苗帶來的高抗病、高環境抗壓，更是臺灣鯛產業鏈中，不可忽略的重要源頭。

「高鉦臺灣鯛繁殖場」位在嘉義縣布袋鎮，是占地面積達17公頃的現代化養殖基地，每年供應上億尾占全國七成以上的臺灣鯛魚苗，堪稱全國臺灣鯛養殖的核心樞紐。憑藉著精準選育、科學化管理及智慧化設施，讓臺灣鯛出口穩定，逐步奠定臺灣水產繁殖產業中的領先地位。

夏鯛冬烏三代漁人 撐苗市七分天擦亮招牌

高鉦創立於2010年，創辦人林篤毅是2017年十大神農獎得主。家族原本在嘉義東石養烏魚，林家烏魚子全臺有名。他是林家養殖漁業的第三代掌門人，有著企業管理碩士學歷，憑藉對養殖業的熱情與遠見，實務經驗結合企管理論，十多年來持續擴張育苗場域規模，從最初的5公頃逐步拓展至今日的17公頃，魚苗年產量也由900萬尾攀升至驚人的1億尾。嘉義縣布袋鎮得天獨厚的氣候與水質條件，提供了極佳的自然優勢，再加上養殖重鎮的地理資源，讓繁殖場發展擁有堅實基礎。

林篤毅自小便跟著父親、爺爺養魚。「夏鯛冬烏」剛好是兩種不同魚種的季節，目前就是兩邊各忙半年。林篤毅說明，高鉦主要飼養吉富（GIFT）品系臺灣鯛，俗稱「新種臺灣鯛」，是以公種歐利亞品種（Oreochromi saureus）及母種尼羅魚品種（Oreochromis niloticus）雜交而來，創造出肉質更結實、鮮美的優質魚種。

高鉦的臺灣鯛魚苗，經由嚴格挑選與科學配種，目前已培育出具備6大優勢的種苗：抗病力強，減少養殖過程中發病率；高雄性率與高存活率，育苗期僅需15天；抗緊迫力佳，降低運輸損耗，並有專用的液態純氧運輸車配送；生長快速，6個月即可達600公克以上；背肉厚、取肉率高，體型圓潤黑亮；能穩定供應提高市占率，占全臺臺灣鯛種苗市場超過70%。

高鉦主要飼養吉富（GIFT）品系臺灣鯛，也是臺灣主流外銷品系。
高鉦主要飼養吉富（GIFT）品系臺灣鯛，也是臺灣主流外銷品系。

林篤毅家族原本飼養烏魚，他手上端著的便是林家的烏魚子產品。
林篤毅家族原本飼養烏魚，他手上端著的便是林家的烏魚子產品。

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