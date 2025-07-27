毋免驚 臺灣鯛好吃國際攏知影 搶攻市場時機近 漁民業者須齊心

台灣鯛協會理事長

國立嘉義大學水生生物科學系助理教授

郭建賢

學歷：國立臺灣師範大學生命科學研究所博士

經歷：2011年與嘉豐海洋國際股份有限公司投入台灣鯛種苗研究，進行「台灣鯛核心群育種計畫」，2015年以「台灣鯛遺傳改良暨GPS－25℃雲端冷鏈物流」獲得「第12屆國家新創獎－企業新創獎」，2016年獲行政院農業委員會科技農企業菁創獎科技應用類入選。

【撰文╱王志元 攝影╱吳尚鴻】

臺灣曾是第一個把吳郭魚賣到美國的國家，但後來被中國、東南亞等地生產的低價魚瓜分了市場。為了做出市場區隔，臺灣將國產吳郭魚取名為「臺灣鯛」，經過20多年時間，臺灣鯛深受在美華人喜愛。就好像紐西蘭奇異果一樣，臺灣鯛在國際上，也代表著產銷過程經過嚴格把關的最高品質吳郭魚。

臺灣鯛在外銷上最大的優勢，其實就是品質。只要吃過我們的臺灣鯛，消費者就不會想再吃其他國家的吳郭魚。我們在育苗端、養殖端、加工端，都有嚴格的把關，所以國際消費者黏著度相當高，這是我們引以為傲的地方。

1946年由吳振輝、郭啟彰兩人引進莫三比克種（Oreochromis mossambica）吳郭魚苗後，1950年代臺灣政府開始有計畫地推廣吳郭魚養殖。因為當時動物性蛋白質取得不易，吳郭魚繁殖力強，又不需要飼料，那時大家都窮，哪還有錢能買飼料？但吳郭魚食用自然的餌料如蚯蚓、青苔……等，就可以長得很好。一開始推廣在稻田裡養魚，收成時將水排掉便能收魚；但後來大家發現莫三比克種吳郭魚在食用上還是偏小，加上北部氣候飼養不易，於是水產試驗所陸續引進更耐寒，體型也更大的品種。

1990年代，臺灣開啟吳郭魚外銷之門，當時主流飼養品系為尼羅吳郭魚（Oreochromis niloticus），為了養殖管理方便，與歐利亞吳郭魚（Oreochromisaureus）配種繁殖出「單雄性吳郭魚」。吳郭魚全雄性養殖有兩個好處，第一是雄性的換肉率本來就比雌性好，索餌速度也比雌性快，成長率較高；第二是如果池子裡繁殖了小魚，小魚會消耗飼料，也會耗氧。目標要養1,200公克的魚隻，結果不到200公克的小魚把飼料都吃了，怎麼換錢呢？且魚一旦有交配行為，也不吃飼料，不會成長。

臺灣鯛養殖多為全雄性養殖，圖為台灣鯛繁殖場的尼羅紅魚苗。 （攝影╱陳彥尹）

臺灣為吳郭魚貿易先行者 改名擦亮品牌與低價魚區隔

臺灣是第一個將吳郭魚當成貿易品項的國家，也是第一個將吳郭魚賣到美國的國家。當時美國人才知道，原來有一種魚可以有這麼好的肉質，吳郭魚外銷美國的量愈來愈大。由於美國市場需求以魚片為主，要加工成魚片，魚重至少需達1公斤以上，但「單雄性吳郭魚」大概長到約1公斤後就會停滯，所以之後我們又引進了「吉富（GIFT）」品系吳郭魚。尼羅吳郭魚養到600公克，需要大概8個月時間，而吉富品系吳郭魚只需6個月，目前是臺灣鯛養殖的主流品系。

大概在1995年左右，臺商開始到東南亞、中國等地養殖吳郭魚，2000年以前吳郭魚銷美量我們還是世界第一，但到了2002年後，中國吳郭魚的銷美量就超過臺灣了。當時為了和中國吳郭魚做出市場區隔，告訴消費者我們的品質比較好，於是漁業署和產業界開始以「臺灣吳郭魚」之名打造品牌在美國行銷，後來因為吳郭魚是慈鯛科（Cichlidae）魚類，所以改名為臺灣鯛，2003年「台灣鯛協會」也因此成立。但不是所有臺灣養殖的吳郭魚都稱作臺灣鯛，而是從育種一直到加工端都經過嚴格把關的優質吳郭魚產品，才能稱之為臺灣鯛。

資料來源╱農業部貿易統計、漁業統計年報 製表╱陳怡蒨

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