從吳郭魚到臺灣鯛 源於非洲的臺灣之光

【撰文╱洪與成】

臺灣鯛是臺灣重要的水產，牠的另一個名稱吳郭魚，背後跟隨一段傳奇故事：臺籍日本兵吳振輝、郭啟彰將魚苗從新加坡帶回臺灣，順利繁殖成功並獲推廣，「吳郭魚」之名就是為了紀念他們。這段故事並非吳郭魚身世的結局，後續各試驗單位持續引進其他品種，嘗試選育肉質更佳、產量更大的吳郭魚，近年更以臺灣鯛之名行銷海內外。讓我們一起認識這條大家再熟悉不過的魚！

臺灣鯛是多種慈鯛科（Cichlidae）魚類的統稱，是全世界最普遍的食用魚類之一，英文名為tilapia。在臺灣，許多民眾熟悉的名稱是吳郭魚，也有南洋鯽仔（lâm-iûnntsit-á）、黑鯽仔（ootsik-á）等稱呼，在其他華語地區如中國、香港、新加坡、馬來西亞等地，則稱為羅非魚、非洲鯽、非洲魚等。

從非洲鯽、非洲魚等名稱，可知臺灣鯛原生於非洲地區，之後被引進世界其他地區，目前各大洲都有養殖。臺灣在1946年以前都沒有關於這條魚的相關紀錄，之後從吳振輝、郭啟彰兩人的故事開始，揭開了臺灣鯛的傳奇。以下依照時間序與脈絡，呈現非洲tilapia魚種引進、吳郭魚命名到臺灣鯛品牌建立的前世今生。

郭啟彰看好吳郭魚的價值，四處拜會政府單位建請推廣，也曾在《豐年》撰文介紹。 （翻攝自《豐年》第2卷第1期，1952年1月出版）

莫三比克口孵非鯽 開啟吳郭魚傳奇序幕

郭啟彰（1911–2000）出身高雄中洲（今高雄市旗津區東南部）捕魚世家，曾獲公費赴日本考察水產養殖，第二次世界大戰於新加坡服役期間，因水產專業被日人指派養殖「帝士魚」（或稱「帝水魚」），也就是莫三比克口孵非鯽（Oreochromis mossambica，或稱莫三比克種）。

莫三比克口孵非鯽是最早引進臺灣的吳郭魚品系。 （攝影╱Greg Hume on Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 DEED）

郭啟彰發現，莫三比克種育成容易，又嗜食孑孓，兼具預防傳染病的優點，可望創造比虱目魚更高的經濟收益，因此他與在當地認識、京都帝國大學農學院畢業的屏東人吳振輝（1907–1979），起心動念將魚苗帶回。

兩人在戰後由新加坡遣返臺灣前夕，帶走數百尾魚苗，放在水桶中暫養，期間遭遇臺灣同鄉誤將魚苗倒入水溝，緊急搶救才撈回16尾的風波。經歷10多天航程回到臺灣後，僅剩8雌5雄共13尾魚苗。兩人利用倖存的魚苗展開繁殖，獲得上百萬尾魚，並在嘉義、臺南、高雄、屏東等地展開養殖，當時飼養的地方包括大貝湖（今澄清湖）。時任高雄縣長毛振寰感念兩人貢獻，於是將莫三比克種稱為吳郭魚。

吉利慈鯛 不成功的「唐郭魚」

吳郭魚容易飼養且成本低，廣獲農民接受，但莫三比克種不耐寒，在低於10℃的水溫即沒有抵抗力；繁殖力強雖是吳郭魚的優勢之一，但也容易導致「多代同堂」，出現養殖池內密度過高、魚隻搶食飼料造成體型過小未達上市標準等。為了讓吳郭魚養殖的品質、數量能有所突破，於是農業部水產試驗所等單位開始引進慈鯛科相近魚種，改良莫三比克種的不足之處。

時任水產試驗所臺南分所分所長唐允安，於1963年首先從南非引進吉利慈鯛（Tilapia zillii），由時任水試所鹿港分所分所長郭河培養繁殖。常見稱呼除了「吉利種吳郭魚」，也從唐允安、郭河姓氏各取一字，稱為「唐郭魚」。

當時吉利慈鯛未經試驗就推廣，雖具有耐寒優勢，但生性好鬥不易培養、成長速度慢，加上風味不佳，因此並未得到消費者與業者喜愛，這次引種嘗試以失敗收場。

吉利慈鯛比莫三比克種更耐寒，但經濟價值不如預期，未能達到引種目標。 （攝影╱Tatsutomo Chin on iNaturalist CC BY 4.0 DEED）

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。