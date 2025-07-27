是吳郭魚還是臺灣鯛？

【撰文╱王志元】

臺灣引進品系

在物資缺乏的年代，吳郭魚是一種很方便取得的動物性蛋白質來源。繁殖力強，容易飼養是吳郭魚的特色。但為了養殖、食用、商業需求，水產試驗所在臺灣歷史上曾引進多種吳郭魚，嘗試配種繁殖出更好的吳郭魚。

吉利慈鯛（Tilapia zillii） （攝影╱趙士龍）

尼羅口孵非鯽（Oreochromis niloticus ） （攝影╱趙士龍）

倫氏非鯽（市面上常稱黑邊吳郭魚，Tilapia rendalli） （攝影╱趙士龍）

斯皮路勒吳郭魚（Oreochromis spilurus） （攝影╱趙士龍）

畫眉口孵非鯽（又稱賀諾魯口孵非鯽，Oreochromis hornorum） （攝影╱趙士龍）

歐利亞口孵非鯽（Oreochromis aureus ） （攝影╱趙士龍）

市場上常見臺灣鯛

經過雜交改良培育，目前市場上常見的臺灣鯛品系有下列三種。

吉富品系臺灣鯛，是最主要的外銷品系。 （攝影／吳尚鴻）

莫三比克口孵非鯽（Oreochromis mossambicus），最早引進臺灣的吳郭魚，又稱土種吳郭魚，現在仍受老一輩饕客喜愛。 （攝影╱趙士龍）

紅色吳郭魚，又稱紅尼羅魚或尼羅紅魚，是莫三比克種雌吳郭魚與尼羅種雄吳郭魚雜交所改良而成的品種，討喜的顏色深受市場喜愛。 （攝影╱豐年社資料照片）

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