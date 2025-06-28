快訊

金曲36評審爭議／呂士軒一輪就勝出 魏如萱3輪終突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

一朵白花稱霸世界 世茂生技的創新與穩健 智慧化溫室質量並重 染色花開拓多元市場

聯合新聞網／ 豐年
世茂生技創辦人、技術總監黃崇德（左）與副總經理李佳家（右），打造世界最大蝴蝶蘭切花供應商。
世茂生技創辦人、技術總監黃崇德（左）與副總經理李佳家（右），打造世界最大蝴蝶蘭切花供應商。

【撰文╱洪與成　攝影╱吳尚鴻】

位於臺南後壁「農業科技園區管理中心蘭花園區」內的世茂生技，裝潢主打工業風、大片落地玻璃的外觀，與鄰近溫室或鐵皮屋形成強烈對比。走進室內，四處可見五彩繽紛的蘭花，染料順著脈紋爬上花瓣，且竟有一朵花同時出現橘、藍、黃色，甚至黑色的品項，迷幻有如星空、宇宙。在爭奇鬥艷的彩色花朵旁，數盆花瓣潔白寬闊、氣質高雅的V3大白花，則有返璞歸真之感。

創立於2014年的世茂生技，才剛走入第二個十年，年逾70歲的創辦人、技術總監黃崇德，正是選育V3大白花的頭號功臣。這朵經典品種是臺灣蝴蝶蘭產業要角，「我們生產的蝴蝶蘭裡面，包含盆花和切花，有九成是V3大白花，整個臺灣蝴蝶蘭產業，總產量也有三成半是大白花。」

以V3大白花為基礎，持續提升生產技術，並以染色蝴蝶蘭創造市場差異，世茂不只要在國際蘭花市場繼續占有一席之地，更期盼臺灣蘭花產業一同往上提升。

世茂的染色蝴蝶蘭，讓V3大白花充滿色彩變化，吸引消費者目光。
世茂的染色蝴蝶蘭，讓V3大白花充滿色彩變化，吸引消費者目光。

荷日親本打造臺灣之光V3大白花 成國際主流品種30多年不墜

「當年純粹是受到日本的影響。」黃崇德回憶自己選育V3大白花的歷程，早在30多年前，日本就是臺灣蝴蝶蘭的重要外銷市場，但那時臺灣蝴蝶蘭的生產技術比起日本，「有一段水準落差」。他指出，蝴蝶蘭在日本是最高級的送禮用花卉，當地蝴蝶蘭需求中，大白花占有相當高的比例，「如果1天1,000萬張訂單，當中有900萬張都是大白花。」

黃崇德初次看到日本大白花蝴蝶蘭時驚為天人，也動起育種念頭。他分析，日本對花卉品質要求高，過去幾乎全由國內生產，高昂生產成本導致售價居高不下，臺灣生產成本低，有望成為市場優勢，「我那時候還是趣味育種，我想如果能夠育出一株不錯的白花，靠這株就好了！白花需求量那麼大，日本生產成本高，我們就有機會。」於是他從日本、荷蘭買回親本，耗時3年交配出約30萬株，只從中挑出10多株，再考量抗病能力、生長勢、開花表現等條件，最後選中編號V3的子代，成為今日最普遍的大白花品種。

V3大白花是黃崇德的育種代表作，也是世茂的主力商品，至今在臺灣蝴蝶蘭產業乃至國際蘭花市場有著重要地位。
V3大白花是黃崇德的育種代表作，也是世茂的主力商品，至今在臺灣蝴蝶蘭產業乃至國際蘭花市場有著重要地位。

不過，V3大白花叩關日本市場之初，並沒有馬上得到日本人的認可。由於V3大白花開花初期，花朵背後會有一點點紅色，因此受到日本賣家挑剔，「日本的最高品質除了要求花朵是白色之外，花瓣背面也必須是綠色或白色，不能有雜色。」不過，隨著開花時間拉長，V3大白花背面的紅色會逐漸轉綠，因而能達到標準，銷日大約第4、5年時開始大受歡迎，成為市場主流，「嫌貨才是買貨人。」黃崇德笑著感慨。

分析V3大白花取代日本過往主流白花品種的關鍵，黃崇德指出，過去日本的蝴蝶蘭產業主要用實生苗進行有性生殖，子代性狀變化較大，需要高度技術和心力控管品質；V3大白花則可透過分生苗無性生殖，維持性狀穩定的難度降低很多，生產成本也跟著減少，目前仍難有取代V3大白花地位的白花品種。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

日抗議陸東海「單方面開發」 陸外交部：是毫無爭議的中方管轄海域

繼三菱汽車後 鴻海電動巴士可望出海！傳三菱FUSO評估引進

國巨：公開收購芝浦獲投審會核准 期限再延長至7月9日

蘇州日本母子遇襲案1週年 日方表哀悼與慰問

相關新聞

一朵白花稱霸世界 世茂生技的創新與穩健 智慧化溫室質量並重 染色花開拓多元市場

「一株白花有相當的條件跟水準，我們在後面做加工，就有無限的想像。」世茂農業生技公司是世界最大的蝴蝶蘭切花供應商，每年可售出超過150萬支蝴蝶蘭切花。世茂售出的蝴蝶蘭，多達九成是創辦人黃崇德30多年前育成的「V3大白花」，看似單純的市場策略，背後則有先進技術當靠山：三層立體栽培、環控裝置兼顧生產品質與效率，蝴蝶蘭染色技術則贏得歐美賣家青睞，為這朵經典的白花增添新樣貌，也拓展多元通路。

分散外銷市場 蜀隆攻灘頭堡 女董座打江山 關稅分擔三三三原則

美國是臺灣蝴蝶蘭最大的出口國，每10株蝴蝶蘭有6至7株來自臺灣。1997年返鄉接手家族事業的蜀隆花卉董事長李嘉珍說，目前輸美的蝴蝶蘭關稅，從以往零關稅提高至10%，新增的關稅成本分擔，立即和美國客戶談好「三三三」原則，由賣方、買方、美國消費者各自分擔三分之一。她強調，「對等關稅貨幣戰，不能死守美國，山不轉路轉，需開拓其他國家，才是活路。」

穩定即競爭力 一心精進技術拚輸贏 育種家訓傳三代 父子攜手搶市場

一心生物科技是最早開拓蝴蝶蘭外銷的業者之一，面對美國對等關稅政策的挑戰，究竟該保守或搶進？董事長簡維佐和兒子們雖有不同的想法，但不變的是，從創辦人簡慶賢傳下的家訓初心：「精神重於物質，人定可以勝天！」唯有自己的技術不斷進步，才是讓蘭花事業穩定向前的根本。

打贏蘭花群體戰 臺蘭輸美優勢分析 精準掌握市場 蘭業接力模式再提升

為因應美國對等關稅政策，農業部成立「蘭花應變小組」，持續掌握關稅提高及匯率波動對美國花卉市場造成的影響。除了掌握市場脈動，農業部亦與台糖及蘭花業者持續洽談，期盼成立美國蘭花共享中繼站。而產業鏈在地端的技術提升也迫在眉睫，新一代「花卉產業創新園區」將合併試驗單位，為臺灣加強加深最重要的品種與技術優勢，由外至內打造一隊強韌的Team Taiwan。

從「洋蘭」到臺灣之光 蝴蝶蘭百年產業發展

臺灣雖僅有2種原生蝴蝶蘭，但共有400多種蘭科植物，過往社會中上階層的「蘭藝」嗜好相當興盛。園藝植物的產業發展經常由嗜好、趣味性栽培開始，經由愛好者群體的交流，逐漸形成市場及產業化的生產，乃至出現企業化經營，臺灣蘭業發展也不例外。

臺灣蝴蝶蘭輸美 接力生產模式

2024年，臺灣蘭花輸美總額約為6,259萬美元，其中以蝴蝶蘭約6,146萬美元占比98%最多，臺灣亦是美國蘭花市場最大進口國。為了因應市場需求，蝴蝶蘭有相當成熟的接力產業鏈模式，從育種到跨海上市，每個環節的再提升，都可能是此次對等關稅政策下，臺灣蝴蝶蘭搶占市場先機的關鍵轉捩點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。