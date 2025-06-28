一朵白花稱霸世界 世茂生技的創新與穩健 智慧化溫室質量並重 染色花開拓多元市場

【撰文╱洪與成 攝影╱吳尚鴻】

位於臺南後壁「農業科技園區管理中心蘭花園區」內的世茂生技，裝潢主打工業風、大片落地玻璃的外觀，與鄰近溫室或鐵皮屋形成強烈對比。走進室內，四處可見五彩繽紛的蘭花，染料順著脈紋爬上花瓣，且竟有一朵花同時出現橘、藍、黃色，甚至黑色的品項，迷幻有如星空、宇宙。在爭奇鬥艷的彩色花朵旁，數盆花瓣潔白寬闊、氣質高雅的V3大白花，則有返璞歸真之感。

創立於2014年的世茂生技，才剛走入第二個十年，年逾70歲的創辦人、技術總監黃崇德，正是選育V3大白花的頭號功臣。這朵經典品種是臺灣蝴蝶蘭產業要角，「我們生產的蝴蝶蘭裡面，包含盆花和切花，有九成是V3大白花，整個臺灣蝴蝶蘭產業，總產量也有三成半是大白花。」

以V3大白花為基礎，持續提升生產技術，並以染色蝴蝶蘭創造市場差異，世茂不只要在國際蘭花市場繼續占有一席之地，更期盼臺灣蘭花產業一同往上提升。

世茂的染色蝴蝶蘭，讓V3大白花充滿色彩變化，吸引消費者目光。

荷日親本打造臺灣之光V3大白花 成國際主流品種30多年不墜

「當年純粹是受到日本的影響。」黃崇德回憶自己選育V3大白花的歷程，早在30多年前，日本就是臺灣蝴蝶蘭的重要外銷市場，但那時臺灣蝴蝶蘭的生產技術比起日本，「有一段水準落差」。他指出，蝴蝶蘭在日本是最高級的送禮用花卉，當地蝴蝶蘭需求中，大白花占有相當高的比例，「如果1天1,000萬張訂單，當中有900萬張都是大白花。」

黃崇德初次看到日本大白花蝴蝶蘭時驚為天人，也動起育種念頭。他分析，日本對花卉品質要求高，過去幾乎全由國內生產，高昂生產成本導致售價居高不下，臺灣生產成本低，有望成為市場優勢，「我那時候還是趣味育種，我想如果能夠育出一株不錯的白花，靠這株就好了！白花需求量那麼大，日本生產成本高，我們就有機會。」於是他從日本、荷蘭買回親本，耗時3年交配出約30萬株，只從中挑出10多株，再考量抗病能力、生長勢、開花表現等條件，最後選中編號V3的子代，成為今日最普遍的大白花品種。

V3大白花是黃崇德的育種代表作，也是世茂的主力商品，至今在臺灣蝴蝶蘭產業乃至國際蘭花市場有著重要地位。

不過，V3大白花叩關日本市場之初，並沒有馬上得到日本人的認可。由於V3大白花開花初期，花朵背後會有一點點紅色，因此受到日本賣家挑剔，「日本的最高品質除了要求花朵是白色之外，花瓣背面也必須是綠色或白色，不能有雜色。」不過，隨著開花時間拉長，V3大白花背面的紅色會逐漸轉綠，因而能達到標準，銷日大約第4、5年時開始大受歡迎，成為市場主流，「嫌貨才是買貨人。」黃崇德笑著感慨。

分析V3大白花取代日本過往主流白花品種的關鍵，黃崇德指出，過去日本的蝴蝶蘭產業主要用實生苗進行有性生殖，子代性狀變化較大，需要高度技術和心力控管品質；V3大白花則可透過分生苗無性生殖，維持性狀穩定的難度降低很多，生產成本也跟著減少，目前仍難有取代V3大白花地位的白花品種。

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